Pages, Numbers, Keynote auf 13.1 aktualisiert – das ist neu

Apple aktualisiert seine iWork-Programme etwas seltener als die Betriebssysteme, auf denen sie laufen. Umso interessanter ist es, wenn die Updates neue Funktionen mitbringen. So hat Apple gestern Abend Pages, Numbers und Keynote auf die Version 13.1 gebracht, der Vorgänger mit der Versionsnummer 13.0 wurde Ende März veröffentlicht.

Pages 13.1

Die Desktop-Version von Pages bringt einige neue Vorlagen für Postkarten, Berichte und Plakate. Dazu verknüpft Apple Notizen und Pages stärker miteinander: Man kann ein Dokument in Notizen anfangen und nach Wunsch die Texte, Zeichnungen und Bilder nahtlos in Pages übernehmen. In diesem Update hat der Entwickler zudem an der Integration von SVG-Dateien (skalierbare Vektorgrafiken) gearbeitet. So kann man sie jetzt in Dokumente hinzufügen, diese so bearbeiten, dass Teile davon in die Form-Mediathek übernommen werden und bei EPUB-Formaten direkt in ein Buch exportieren.

Dazu kann Pages jetzt einzelne Seiten im Dokument als Bilddaten exportieren – zuvor war nur ein Umweg über PDF möglich. Bei gestapelten Balken-, Säulen- und Tortendiagrammen lassen sich nun Summenbeschriftungen der einzelnen Kategorien einblenden.

Die iOS-Version von Pages 13.1 hat noch zwei zusätzliche Funktionen erhalten: Zum einen lassen sich ProRes-Videodateien direkt in ein Dokument einfügen, zum anderen kann man in der mobilen Version Felder für Datum und Uhrzeit definieren. Die letztere Funktion gibt es in der Desktop-Version seit Langem. Sie lässt sich über die Menüleiste „Einfügen“ im Reiter „Datum und Uhrzeit“ definieren.

Numbers 13.1

Die Desktop-Version von Numbers 13.1 hat deutlich weniger neue Funktionen als Pages erhalten. Auch hier lassen sich nun SVG-Bilder in Tabellen einfügen und bearbeiten. Auch Summenbeschriftungen bei bestimmten Diagrammarten wie Balken, Säulen und Torten kann man aktivieren.

In der iOS-Version von Numbers lassen sich analog zu Pages ProRes-Videodaten einfügen. Auch das automatische Datum- und Uhrzeitfeld ist wie bei mobilen Pages neu.

Keynote 13.1

Auch bei Keynote sind die gleichen Funktionen für SVG-Dateien dazugekommen wie bei Pages und Numbers. Die Möglichkeit, Summenbeschriftungen bei Diagrammen hinzuzufügen ist ebenfalls vorhanden.

Eine Sonderfunktion hat Keynote dennoch bekommen: Ab Version 13.1 kann man die Präsentationsfenster bei einer Facetime-Vorführung einfacher ändern. In der mobilen Version kann man ebenfalls ProRes-Videos vom iPhone oder iPad einfügen, was bei einer Präsentation etwas nützlicher ist als bei einer Tabellenkalkulation in Numbers.