Akku-Tausch bei der Apple Watch: So geht’s

Apple-Watch-Nutzerinnen und -Nutzer bleiben recht lang beim selben Gerät: Zwei bis drei Jahre sind drin, Apple unterstützt recht alte Modelle noch sehr lange mit Software-Updates. So war bei der Apple Watch Series 3 erst mit watchOS 9 Schluss, das waren ganze fünf Jahre Support.

Irgendwann stellt sich die Frage mit dem Akku: Die Laufzeiten werden immer kürzer, die Zeit an der Ladescheibe immer länger, sonst ist das Gerät aber noch in Ordnung. Was tun? Selbst für die Apple Watch Series 3 eigentlich nur zwei Optionen: Den Akku selbst tauschen oder den Akku tauschen lassen.

Akku der Apple Watch selbst tauschen

Zwar hat Apple ein Selbstreparaturprogramm begonnen, die Apple Watch ist jedoch nicht davon erfasst. Selbst, wenn das in der Zukunft der Fall sein wird, wird Apple nur die neuesten Modelle ins Angebot aufnehmen, wie das mit den iPhones passiert ist.

Drittanbieter, der berühmteste davon ist iFixit, verkaufen zwar Werkzeuge und Ersatzteile, eine selbstständige Reparatur der Apple Watch ist jedoch mit Risiko behaftet. Die Spezialisten von iFixit bewerten fast jedes Modell der Apple Watch als schwierig zu reparieren. Zu den Ausnahmen gehören Series 5, Series 6, Series 7: bei diesen Modellen wird die Schwierigkeit als Mittel eingestuft, man muss dennoch zwischen einer halben und zwei Stunden dafür einplanen. Übrigens: Auch die Apple Watch Ultra bewerten die iFixit-Ingenieure als schwierig zu reparieren, obwohl die Uhr ein flaches Display hat.

Akku der Apple Watch tauschen lassen

Alternativ kann man auf einen Dienstleister zurückgreifen und die Uhr reparieren zu lassen. Apple wie Gravis bieten einen Service zum Batterietausch an, bei den beiden Anbietern kostet der Ersatzakku mitsamt Einbau 99 Euro (außer bei der Apple Watch Ultra, hier würde der Ersatzakku mit 129 Euro zu Buche schlagen). Apple tauscht Batterien bei allen Apple Watches ab Series 3 aus, Gravis hat die gleiche Auswahl und noch dazu die Series 2. Bei den gleichen Preisen kann sich der Kunde aussuchen, welcher Anbieter an nächsten ist oder am schnellsten einen Reparaturtermin anbietet.

