Macbook Air M2 15 Zoll – ausgepackt und eingeschaltet

Kein neues Apple-Gerät ohne Auspackzeremonie. Mit dieser Tradition wollen wir nicht brechen und haben dokumentiert, wie wir das neue Testgerät in Betrieb genommen haben. Wir bekommen es in der Farbe „Polarstern“ und in einer Konfiguration mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer SSD mit 512 GB. Also keine der beiden Basiskonfigurationen, die Apple auf seiner Webseite aufführt. Dafür müssten wir 2.059 € bei Apple auf den Tisch legen.

Im Vergleich zum kleineren Macbook Air sieht der 15-Zöller schon recht groß aus, beim Hochheben wirkt er aber gar nicht so viel schwerer als der kleinere Bruder mit M1-Prozessor. Der Gewichtsunterschied liegt bei knapp zweieinhalb Tafeln Schokolade. Da der 13-Zöller mit M2-Prozessor noch etwas leichter ist, vergrößert sich der Unterschied zudem um 50 Gramm, was man aber wohl nur auf der Waage spüren wird. In der Breite und Tiefe unterscheiden sich die beiden 13-Zöller dagegen nicht.

Die Umverpackung lässt sich mit einem beherzten Ziehen an der Lasche bequem öffnen.

Das Design des Kartons verwendet das momentan übliche Aussehen für die Produkte von Apple.

Im Karton liefert Apple noch das Ladegerät mit 35 Watt und zwei USB-C-Anschlüssen und ein farblich passendes Ladekabel mit.

Die Farbe Polarstern steht dem großen Macbook Air gut und lässt es nicht so wuchtig erscheinen.

Legt man das Macbook Air M1 auf das 15-Zoll Macbook Air, sieht man gut den Größenunterschied, der auch demjenigen des M2-Modells entspricht.

Die Tastatur entspricht derjenigen im Macbook Air M2 13,6-Zoll, das Trackpad ist aber größer und belegt den verfügbaren Raum.

Das Display verwendet standardmäßig eine Auflösung von 1710 x 1107 Pixeln und bietet damit viel Platz.

Wir werden in den kommenden Tagen noch einige Messungen am Bildschirm vornehmen und das Macbook Air M2 15 Zoll insbesondere mit dem Macbook Pro M2 14 Zoll vergleichen, welche das nächst teure in Apples Laptop-Portfolio ist.

