Roter Punkt auf der Apple Watch – das steckt dahinter

Der obere Rand des Apple-Watch-Displays ist für unterschiedliche Statusanzeigen reserviert, ähnlich wie auf dem iPhone. Die meist eingeblendete Anzeige ist ein roter Punkt direkt in der Mitte am oberen Bildschirmrand. Auf der Apple Watch bedeutet dies, dass eine neue Mitteilung angekommen ist, die weder auf der Watch noch auf dem iPhone gelesen wurde. Apple erklärt das in der Einstellungen-App der Watch im Bereich „Mitteilungen“: „Wenn du ungelesene Mitteilungen hast, wird oben auf dem Zifferblatt ein roter Punkt angezeigt. Streiche nach unten, um sie anzuzeigen.“

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, blenden sich alle Mitteilungen ein, die Sie nicht gelöscht haben. In der Liste können Sie mit dem Finger oder mit der digitalen Krone scrollen, um zu einer bestimmten Benachrichtigung zu gelangen. Ganz oben bei der Liste blendet sich die Option „Alle löschen“, womit Sie alle Einträge aus dieser Liste löschen können.

Tippen Sie auf eine der Mitteilungen mit dem Finger, öffnet sich zunächst eine Stapelanzeige, falls in der Zwischenzeit mehrere neue Beiträge in der gleichen App dazu gekommen sind. Tippt man auf eine einzelne Mitteilung, öffnet sich die Gesamtansicht mit Bildern und dem Gesamttext. Dazu bietet watchOS mehrere Möglichkeiten, was nun mit der Benachrichtigung passieren kann: Man kann sie löschen, schließen, beantworten, bei Mails als gelesen markieren usw. Diese Bearbeitungsmöglichkeiten sind ein Geheimtipp, weswegen man Whatsapp auf der Apple Watch selbst ohne eine native App relativ problemlos bedienen kann.

Bestimmte Mitteilungen einer App auf der Apple Watch stummschalten

Vibriert die eigene Apple Watch ständig und blendet sich der rote Punkt immer wieder ein, weil sich jemand in einer Whatsapp-Gruppe streitet, können Sie die Mitteilungen und somit die erscheinenden roten Punkte für diese App deaktivieren.

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand der Apple Watch nach unten und scrollen Sie zur gewünschten Mitteilung; Wischen Sie den ausgewählten Beitrag nach links aus dem rechten Bildschirmrand; Tippen Sie bei den erscheinenden Optionen aufs Drei-Punkte-Menü… Und dort entweder auf „Eine Stunde stummschalten“ oder „Deaktivieren“.

Bei beiden Einstellungen erhalten Sie keine Mitteilungen der App mehr, bei der ersten Option logischerweise für die nächste Stunde, bei der zweiten – bis Sie sie wieder aktiviert haben.

