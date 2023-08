Amazon Alexa: Die 20 besten Tipps und Tricks

Amazon Alexa und die Amazon-Echo-Geräte sind sicherlich den meisten ein Begriff. Der eine oder die andere ziehen den Sprachassistenten von Amazon sowie die vielseitigen Echo-Geräte, vielleicht sogar Siri bzw. Google Assistant und den HomePods bzw. Nest-Geräten vor oder können sich zumindest vorstellen, diese in Zukunft zu nutzen.

Ob Sie bereits ein Echo-Gerät Ihr Eigen nennen und Alexa schon nutzen oder dies vorhaben, können Sie aus unseren besten Tipps und Tricks einigen Nutzen ziehen:

Die beliebtesten Amazon-Geräte ansehen

Lautsprecher, Kopfhörer & Stereo-Anlage per Bluetooth verbinden

Amazons Echo-Geräte können kabellos mit einer Bluetooth-fähigen Stereo-Anlage oder mit handelsüblichen Bluetooth-Lautsprechern oder -Kopfhörern verbinden. Tippen Sie dazu in der Alexa App unter “Geräte” auf den Plus-Button rechts oben. Wählen Sie dann „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie dann entweder “Kopfhörer” oder „Bluetooth-Lautsprecher“ aus (auch falls Sie sie eine Stereo-Anlage verbinden möchten). Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät den Kopplungsmodus. Nach einem kurzen Scan der verfügbaren Geräte in der Umgebung zeigt Ihnen Alexa eine Liste an, aus der Sie den zutreffenden Eintrag auswählen.

Uwe Albrecht

Aktivierungswort ändern

Wenn Sie möchten, dass Ihr Echo-Gerät zukünftig auf ein anderes Aktivierungswort als „Alexa“ hört, tippen Sie in der Alexa-App unter „Geräte -> Echo und Alexa“ auf den entsprechenden Eintrag und dann auf das Zahnradsymbol. Über „Aktivierungswort“ können Sie als Alternative „Computer“, „Echo“, „Amazon“ oder „Ziggy“ einstellen.

Termine verwalten

Damit auch Alexa über Ihre Termine Bescheid weiß, können Sie Ihren Terminkalender mit Alexa verbinden. Tippen Sie dazu in der Alexa-App auf „Mehr“ rechts unten und dann auf „Einstellungen -> Kalender -> Konto hinzufügen“. Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihren Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender einzubinden. Die erfolgreiche Verknüpfung testen Sie zum Beispiel mit dem Sprachbefehl „Alexa, wann ist mein nächste Termin“. Neue Termine legen Sie wie folgt an: „Alexa, füge meinem Kalender einen neuen Termin hinzu“.

Uwe Albrecht

Wecker einstellen

Auf Wunsch weckt Sie Alexa am Morgen oder wann immer Sie es wünschen. Öffnen Sie die Alexa-App und wählen Sie über „Mehr“ rechts unten den Eintrag „Wecker und Timer“. Hier können Sie dann die gewünschten Einstellungen vornehmen. Natürlich geht das auch per Sprachbefehl, zum Beispiel: „Alexa stell den Wecker für morgen um 7 Uhr“.

Amazon Echo Dot 5. Gen ansehen

Timer nutzen

Haben Sie zum Beispiel gerade eine Pizza im Backofen, dann können Sie den Timer von Alexa aktivieren. Dazu sagen Sie einfach: Alexa, stelle den Timer auf 10 Minuten. Zum Beenden sagen Sie „Alexa, stopp“.

Die Nachrichten vorlesen lassen

Alexa hält Sie auch über die aktuelle Weltlage auf dem Laufenden. Sagen Sie dazu: „Alexa, tägliche Zusammenfassung“. Welche Nachrichten aus welchen Quellen Sie erhalten, legen Sie in der Alexa-App fest. Dort tippen Sie auf „Mehr -> Einstellungen“. Unter „Neuigkeiten“ stellen Sie Ihre „Tägliche Zusammenfassung“ zusammen. Über das Plus-Symbol fügen Sie Quellen hinzu. Und über “Bearbeiten” rechts oben legen Sie die Reihenfolge fest.

Verkehrsnachrichten

Falls Sie planen wegzufahren, können Sie kurz vorher über die aktuelle Verkehrslage informieren lassen. Dazu hinterlegen Sie in der Alexa-App unter „Mehr -> Einstellungen -> Route“ zum Beispiel Ihre Arbeits-Adresse. Anschließend können Sie Alexa zum Beispiel fragen “Gib mir Verkehrsinformationen zu meinem Arbeitsweg“.

Uwe Albrecht

Mit Routinen mehrere Aktionen kombinieren

Mit Routinen können Sie mit nur einem Befehl mehrere Aktionen auf einmal ausführen. Genauso lässt sich ein langer, komplexer Befehl verkürzen. Dazu tippen Sie in der Alexa-App auf „Mehr -> Routinen“ und dann auf das „Plus“-Symbol.

Als erstes vergeben Sie einen Namen für die neue Routine, dann bestimmen Sie einen Auslöser. Das kann wie eingangs beschrieben ein Sprachkommando sein, aber zum Beispiel auch ein Zeitplan oder Sensoren von anderen Geräten. Sogar Geräusche können zur Aktivierung einer Routine festgelegt werden. Zur Auswahl stehen „Weinendes Baby“, Schnarchen, Wassergeräusche, Husten, Hundegebell und „piepsende Haushaltsgeräte“.

Im Anschluss legen Sie eine oder mehrere Aktionen fest, die ausgeführt werden sollen, zum Beispiel das Licht dimmen, die Rolläden runterfahren und romantische Musik spielen. Vorlagen für weitere nützliche Routinen finden Sie auf dem Reiter „Empfohlen“. Zum Beispiel eine, die zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs (laut Kalender) automatisch das Licht einschaltet. Oder eine, die Ihnen unterwegs eine Nachricht schickt, wenn zuhause Piepsgeräusche zu hören sind, zum Beispiel von einem Feuermelder.

Amazon FireTV Stick 4K Max ansehen

Alexa als Dolmetscher

Sofern Sie einmal eine Übersetzung in eine Fremdsprache benötigen, so können Sie auch Alexa um Hilfe bitten – jedenfalls wenn es um eine Übersetzung in eine der geläufigsten Sprachen handelt. Um eine Live-Übersetzung zu starten, sagen Sie zum Beispiel den Befehl: „Alexa, übersetze Französisch“ und schon können Sie loslegen. Alternativ lassen sich auch einzelne Sätze der Begriffe übersetzen. In diesem Fall sagen Sie beispielsweise „Alexa, übersetze ‚Ich bin heute nicht zu Hause‘ auf Französisch.

Einen anderen Musik-Streaming-Dienst wählen

Zum Musikhören mit Alexa können Sie nicht nur den hauseigenen Dienst Amazon Music benutzen, sondern auch andere Streaming-Dienste. Dafür müssen Sie nur eine Verknüpfung mit Ihrem dortigen Kundenkonto herstellen. Tippen Sie dazu auf der Startseite der Alexa-App unten auf „Mehr -> Einstellungen -> Musik und Podcasts -> Neuen Dienst verbinden”. Nun können Sie zum Beispiel zwischen Apple Music, Spotify und Deezer wählen. Zum Abspielen von Songs oder Playlists sprechen Sie dann die üblichen Befehle wie „Alexa, spiele Musik von Abba“ oder „Alexa, spiel das neue Album von Metallica“.

Uwe Albrecht

Spiel passende Musik zum …

Wenn Sie nicht gezielt bestimmte Alben oder Interpreten hören wollen, dann gibt es dafür passende Alexa-Befehle. Möchten Sie beispielsweise Musik hören, die Sie vor dem Schlafengehen beruhigt, dann sagen Sie den Befehl „Alexa, spiel passende Musik zum Einschlafen“.

Spiel ähnliche Musik wie …

Möchten Sie neue Musik kennenlernen, die bekannten Interpreten ähnelt, probieren Sie den Befehl: „Alexa, spiel ähnliche Musik wie die Beatles“.

Radio hören

Ihr Echo-Gerät kann auch Radiosender abspielen, sofern dieser über ein Streaming-Angebot (“Webradio”) verfügt. Sagen Sie dazu einfach „Alexa spiel den Radiosender” gefolgt von dessen Namen, zum Beispiel “SWR1 Baden-Württemberg“.

Andere Geräte per Alexa steuern

Immer mehr Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte lassen sich mit dem Internet verbinden und per Smartphone-App bedienen, zum Beispiel Fernseher, Lampen, Überwachungs-Kameras, Alarmanlagen, Rollläden, Heizungs-Thermostate und Waschmaschinen.

Viele dieser Geräte sind zusätzlich auch Alexa-kompatibel, zu erkennen an dem türkisen Alexa-Logo. Das heißt, sie lassen sich mit ihrem Amazon-Account verknüpfen und dann per Sprachbefehl oder per Routine (siehe nächster Punkt) steuern. So wird Ihr Echo-Gerät zur Smart-Home-Kommandozentrale. Die Einrichtung erfolgt bequem in der Alexa-App. Ältere Geräte lassen sich auch nachträglich smart machen, zumindest ferngesteuert ein- und ausschalten. Dazu benötigen Sie nur eine Alexa-kompatible WLAN-Zwischensteckdose wie die Tapo P100.

Die beliebtesten Amazon-Geräte ansehen

Tierstimmen

Ganz lustig – vor allem, wenn Sie kleine Kinder haben – ist es, dass Alexa Tierstimmen abspielen kann. Dazu fragen Sie „Alexa, wie macht ein Elefant“ oder auch „Alexa, wie macht eine Ente“ und schon hören Sie die passende Tierstimme.

Flüstermodus nutzen

Um am späten Abend oder am frühen Morgen ihre Mitbewohner nicht zu wecken, können Sie mit Alexa auch flüstern. Zuvor müssen Sie aber einmalig den Befehl „Alexa, aktiviere den Flüstermodus“ sagen. Anschließend erkennt der Sprachassistent, wenn sie ihm einen Befehl zuflüstern und antwortet ebenfalls mit gedämpfter Stimme.

Sprechtempo anpassen

Wenn Alexa Ihnen zu schnell sprechen sollte, gibt es Abhilfe. Sagen Sie dann einfach „Alexa, sprich langsamer“. Redet Ihnen Alexa zu behäbig, sagen Sie „Alexa, sprich schneller“.

Sprachaufnahmen löschen

Wie Sie sicherlich wissen, protokolliert Alexa Ihre Spracheingaben mit – auch um daraus zu lernen und Ihnen bessere Antworten geben zu können. Die entsprechenden Einstellungen und Funktionen finden Sie in der Alexa-App über „Mehr“, „Einstellungen“, „Alexa-Datenschutz“ und dann „Sprachaufnahmen-Verlauf überprüfen”. Dort können Sie Ihre Sprachaufnahmen vollständig oder zum Teil löschen.

Uwe Albrecht

Alexa und Echo als Taschenrechner

Es ist schon kurios: Rechnen ist die Grundlage jedes digitalen Geräts – und trotzdem greifen wir oft noch zum Taschenrechner, statt eine Rechenaufgabe in PC oder Smartphone einzutippen. Mit Alexa fällt sogar das Tippen weg: Sagen Sie einfach: „Alexa, was ist 24 mal 365 plus 3“. Wir Sie sehen beziehungsweise hören werden, berücksichtigt die smarte Assistentin auch Punkt- vor Strichrechnung.

Die beliebtesten Amazon-Geräte ansehen

Alexas Fähigkeiten erweitern

Auch wenn Alexa in Zusammenarbeit mit Echo-Geräten bereits zahlreiche „Kunststücke“ beherrscht, so lässt es sich mit sogenannten „Skills“ – also Fähigkeiten – erweitern. Skills sind beispielsweise kleine Programme wie die für Streaming-Dienste oder Internetradios. Neue Skills finden und verwalten Sie in der Alexa-App. Tippen in der Alexa-App auf „Mehr“ und dort auf „Skills und Spiele“. Hier können Sie weitere Skills herunterladen und testen. Die meisten Skills sind übrigens kostenlos erhältlich. Bei Skills, für die Sie ein Benutzerkonto benötigen, wie die erwähnten kostenpflichtigen Streamingdienste, müssen Sie Benutzernamen und Kennwort einmal angeben, um diese künftig zu nutzen. Natürlich können Sie auch Alexa nach Skills fragen.