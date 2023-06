Vision Pro: Das VR-Headset für Leute, die VR-Headsets hassen

Apples Ankündigung des Vision Pro Mixed-Reality-Headsets auf der WWDC 2023 Anfang Juni war in vielerlei Hinsicht eindrucksvoll: vom raffinierten Design und den offensichtlichen technischen Möglichkeiten des Geräts selbst bis hin zur hohen Qualität der Videoproduktion, mit der es vorgestellt wurde. Aber der beste Auftritt des Abends war vielleicht der komplizierte Tanz der Präsentatoren, um die Fehler vergangener Misserfolge zu vermeiden.

Denn wie üblich ist Apple nicht der Erste auf diesem Markt. (Zumindest im weitesten Sinne. Vision Pro betritt in Bezug auf einige Besonderheiten Neuland.) Google hat bereits 2013 versucht, Augmented Reality zu etablieren und hat sein Glass-Projekt Anfang dieses Jahres endgültig aufgegeben. Facebook versucht verzweifelt, das Metaverse zu verwirklichen und hat damit nur erreicht, dass sich sein CEO zum Gespött macht. Und während HTC, HP und andere zweifelsohne Geld mit Virtual-Reality-Headsets verdienen, hat sich noch keines von ihnen im Mainstream durchgesetzt oder ein überzeugendes Argument dafür geliefert, dass VR eine coole Technologie für coole Leute ist.

Was Apple besser machen will

Apple ist sich der Geschichte eindeutig bewusst und es war auffällig, mit welcher Vorsicht das Unternehmen Fallstricke vermieden hat, über die die Konkurrenz zuvor gestolpert ist. Besitzer:innen von Google Glass wurden beispielsweise von Passanten beleidigt, die ohne ihre Zustimmung gefilmt wurden, und manchmal sogar körperlich angegriffen. Deshalb taten Präsentatoren der Vision Pro ihr Bestes, um den geringsten Anflug von Überwachungskultur zu vermeiden. Die räumliche Videofunktion wurde am Beispiel eines Benutzers veranschaulicht, der in seinem eigenen Haus glückliche und kooperierende Familienmitglieder filmte (übrigens ist es merkwürdig, dass die gesamte Demonstration in Innenräumen stattfand); es wurde sorgfältig darauf hingewiesen, dass Vision Pro den nach außen gerichteten Bildschirm nutzt, um zu signalisieren, wenn ein Video aufgenommen wird, damit man es nicht heimlich tun kann.

Die Botschaft war einfach: Vision Pro ist unbedenklich. Niemand würde es für unerlaubte oder unheilvolle Zwecke verwenden. Sie können die Augen der Person sehen! Alles ist in Ordnung.

Apple

Am anderen Ende des Spektrums stehen VR-Headsets für Gamer:innen. VR-Spiele machen eine Menge Spaß, aber sie sind fast schon komisch exklusiv; Angehörige haben größte Mühe, Ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wenn Sie sich mitten in einer Sitzung befinden und jedes Mal, wenn man die virtuelle Welt verlässt, weiß man einen Moment lang nicht, in welchem Haus man sich befindet. Alle Headsets, die ich ausprobiert habe, haben mich in eine Blase gesteckt und daraus eine Tugend gemacht: Das Eintauchen in die Welt ist total, aber das eignet sich nicht für den Kontakt mit der Außenwelt. Das führt zu Stereotypen von einsamen, isolierten Nerds und zur Skepsis der eher technikfeindlichen Teile der Öffentlichkeit.

Die Ausrichtung auf eine relativ kleine Zielgruppe von Hardcore-Gamern kann für kleinere Unternehmen funktionieren, aber Apple muss mit seinem Headset fast jeden ansprechen. Daher musste das Unternehmen betonen, dass dieses Headset anders ist. Dieses Headset isoliert Sie nicht in einer einsamen Blase. Es ist für Facetime mit ganzen Gruppen von lächelnden Freunden konzipiert. Es begrüßt andere Personen, wenn Sie bereit sind, sich zu beteiligen, indem es Ihre Augen auf dem externen Bildschirm anzeigt und erkennt sie, wenn sie sich nähern, damit es den Hintergrund ausblenden kann. Die meisten Demos fanden in geselliger Runde statt, und zwar stolz auf dem Sofa im Wohnzimmer und nicht versteckt im Keller oder im Schlafzimmer (ungeachtet dessen, dass der überzeugendste Anwendungsfall, zumindest für mich, die völlige Isolation in einem belebten Flugzeug war).

Die Facetime-Demo war übrigens auch durch ihre bewusste Distanzierung von der unbeholfenen und unattraktiven Welt des Metaverse bemerkenswert. Da Vision Pro Ihr Gesicht verdeckt, ist es im Interesse einer guten Kommunikation notwendig, dass das System eine künstliche Darstellung von Ihnen erzeugt. Dennoch sind die visionOS-Avatare viel näher an Fotorealismus als an den beinlosen Karikaturen des Metaverse von Facebook. Und obwohl es vermutlich möglich – vielleicht sogar wünschenswert – wäre, einen Videochat in einer virtuellen Umgebung zu führen, insbesondere wenn alle Teilnehmer Vision Pro verwenden, fand die Demo in einem normalen Raum statt. Wir holen lediglich Ihre Freunde und Kollegen zu Ihnen nach Hause, versicherten uns die Moderatoren. Das ist kein verrückter Cartoon-Chatroom. Wir sind nicht wie diese andere Firma.

Aus den Fehlern der anderen lernen

Vision Pro ist riskanter als die meisten Produkteinführungen von Apple, weil es einen Markt anspricht, dessen Wert noch nicht bewiesen ist. Wird Mixed Reality wirklich the next big thing sein? Die besten Prognosen lauten: vielleicht. Das Smartphone wird nicht ewig dominant bleiben und eines Tages wird es von einer neuen Plattform verdrängt. Aber die Qualitäten des Smartphones waren von Anfang an offensichtlich: Man konnte es überallhin mitnehmen, es fügte sich unauffällig in das Leben ein und es war konzeptionell nah genug an vertrauten Technologien, dass auch Neulinge verstehen konnten, wie es funktioniert. Mixed Reality hat keinen dieser Vorteile und die Hardware ist noch nicht sehr attraktiv. Die Headsets sind sperrig und schwer, die Akkulaufzeit ist schlecht und die Steuerungsmethoden unterscheiden sich deutlich von dem, woran wir gewohnt sind.

Apple muss Kund:innen davon überzeugen, dass sperrige VR-Headsets nicht nur etwas für Geeks sind. Petter Ahrnstedt / Foundry

All das bedeutet, dass Apple eine enorme Herausforderung vor sich hat. Es muss nicht nur die Kunden davon überzeugen, dass dieses spezielle Produkt gut ist, sondern das gesamte Konzept der Mixed Reality verkaufen. Viele potenzielle Kunden sind mit dieser Technologie nicht vertraut, was ein Problem ist. Aber ein noch größeres Problem ist die Tatsache, dass andere sie kennen und nicht mögen, was sie gesehen haben. Bevor Apple also überhaupt mit dem Verkauf beginnen kann, muss es den PR-Schaden beheben, den andere Unternehmen angerichtet haben.

Die ganze Sache ist ein waghalsiger Balanceakt. Mit der Vision Pro sagt Apple: Wir sind nicht so isoliert wie VR, aber wir sind auch nicht so aufdringlich wie die Glass. Wir wollen über das Potenzial der virtuellen Interaktion sprechen, aber wir wollen nicht, dass Sie an Mark Zuckerberg und das Metaverse denken. Wir wollen sagen, dass es sich um ein revolutionäres Produkt handelt, ohne die Kunden mit zu viel Veränderung zu verschrecken. Und wir wollen ein Produktkonzept verkaufen, das wahrscheinlich erst in einigen Generationen seine volle Wirkung entfalten wird und gleichzeitig die Entwickler ermutigen, jetzt schon mitzumachen, um eine Dynamik zu erzeugen und Inhalte zu schaffen.

Offen gestanden ist es erstaunlich, dass die Präsentation so gut gelaufen ist, wie sie gelaufen ist.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.