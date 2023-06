iOS 17 – Sticker für iMessages schaffen und nutzen

Apple hat auf der WWDC-Keynote ziemlich viel Zeit der neuen Funktion für Sticker gewidmet. Zugegebenermaßen sind sie optisch ansprechend und einfach eine spaßige Option auf Nachrichten mit Bildern zu reagieren. Das Beste ist, für die ersten Sticker müssen Sie nicht viel vorbereiten, iOS 17 greift bereits auf die voreingestellten Memojis zu, diese sind sofort einsetzbar.

So reagieren Sie mit Stickern auf Nachrichten

Wechseln Sie in eine beliebige Konversation in der App Nachrichten Tippen Sie statt in das Textfeld auf das Plus-Zeichen in der linken unteren Ecke In dem erscheinenden Kontext-Menü sehen Sie eine neue Option “Sticker”, tippen Sie darauf Es blendet sich ein Reiter mit der Sticker-Mediathek ein, als Standardeinstellung werden “Zuletzt verwendete Sticker” angezeigt, was logischerweise bei der ersten Verwendung noch leer ist Sie können zum Bereich “Emoji” oder “Memoji” wechseln und von dort aus das passende Reaktionsbild aussuchen Entweder ziehen Sie das Bild auf die Nachricht, worauf Sie reagieren möchten, oder schicken Sie als neue Nachricht

Neue Sticker fügt man über das Plussymbol hinzu. Halyna Kubiv Es erscheint eine neue Option. Halyna Kubiv Die ersten vorgefertigten Sticker findet man unter “Memoji” Halyna Kubiv

So erstellen Sie neue Sticker aus den eigenen Fotos

Der Hauptspaß beginnt, wenn man aus eigenen Fotos gemachte Sticker verschicken kann. Apple hat die notwendigen Vorbereitungen mit iOS 16 getroffen und eine Möglichkeit geschaffen, mit einem einzigen Tipp ein Motiv aus beliebigen Foto freizustellen. Und so funktioniert es:

Wiederholen Sie Schritt eins bis vier aus dem vorherigen Abschnitt Statt “Memoji” gehen Sie in den Bereich “Sticker” (ein Kreissymbol mit abgebogenem Rand) und tippen Sie dort auf das Pluszeichen. Es blendet sich nun Ihre Fotomediathek ein, das System sortiert noch die einzelnen Fotos in die Kategorie wie “Personen”, “Live” oder “Essen”. Wählen Sie nun das gewünschte Foto aus, das System stellt automatisch das Hauptmotiv frei, Sie müssen nur noch die Auswahl bestätigen und sie als neuen Sticker hinzufügen. Das Motiv erscheint nun in Ihrer Sticker-Sammlung, nach Wunsch können Sie ihn noch mit einem Effekt wie “Schimmern” oder “Umrandung” versehen, damit kein Empfänger Ihre Kreativität mehr übersehen kann.

Über das Plussymbol im Bereich “Sticker” kann man neue freigestellte Bilder erstellen. Halyna Kubiv Es blendet sich nun die eigene Fotomediathek ein. Halyna Kubiv Wählt man ein Bild, stellt das System das Hauptmotiv automatisch frei, man kann es als einen neuen Sticker speichern. Halyna Kubiv

Eine weitere Option sind Live-Sticker, sie werden aus den Live-Fotos erstellt und behalten ihre Bewegung auch in der Sticker-Funktion. Im Grunde genommen sind das die gleichen GIFs, die man früher aus einer Online-Mediathek ausgesucht hat. Nun kann man statt Kim Kardashian selbst Euro-Scheine in die Kamera blättern oder wie Ryan Gosling in die Faust kichern.