Wie Steve Jobs auf lustige Weise mit seiner Unterschrift (k)ein Autogramm gab

Er gebe keine Autogramme, schrieb Steve Jobs 1983 in seiner Antwort auf einen Brief, in dem er um ein Autogramm gebeten wurde…

Was die Absender also erhielten, war ein Brief von Jobs, in dem er sagte, er fühle sich “geehrt”, die Anfrage erhalten zu haben. Aber er fuhr fort und fügte diese Worte hinzu, dass er keine Autogramme geben würde, heißt es in dem Artikel von iMore, wo der Brief von Steve Jobs aus dem Jahr 1983 auch abgebildet wird.

Unter seiner Unterschrift steht ”Steven P. Jobs, Chairman, Board of Directors”. Es war die Zeit, als er gerade John Sculley von Pepsi Cola abgeworben hatte, damit dieser bei Apple CEO und Präsident wurde. Das ging bis 1985 gut – im September damals verließ Steve Jobs im Streit die von ihm mitgegründete Firma, um erst allerdings geradezu triumphal samt seines neuen Unternehmens “NeXT” 1996 zu Apple zurückzukehren, bis er im Jahr 2011 erfolgreich und verehrt verstarb.

Steve Jobs konnte auch anders

Das Witzige an dem Brief, den er an den Bittsteller für ein Autogramm zurücksandte, war natürlich, dass dieser Brief von Jobs selbst handschriftlich unterschrieben war und somit auf groteske und lustige Weise zu einem Autogramm wurde, wenn auch ganz anders, als vom Fan des Apple-Mitgründers wohl gedacht.

Selten gab Steve Jobs reguläre Autogramme – legendär etwa auf einem Macworld-Magazin aus dem Jahr 1984. Diese Ausgabe unseres US-Schwestermagazins hatte er im Jahr 2006 erst mit einer Widmung “für Matt” versehen, das Exemplar wurde zuletzt im Jahr 2018 beim Auktionshaus RR Auction versteigert.