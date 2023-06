Macbook Air 15“ (2023) schon im Preisrutsch: M2-Laptop jetzt 180 Euro günstiger als bei Apple

Das Apple Macbook Air gibt es seit diesem Jahr auch mit einem 15,3-Zoll-Display, was das Laptop im Vergleich zum Modell mit 13,6 Zoll jedoch nur minimal schwerer und dicker macht. Laut dem Hersteller ist das Macbook Air 15“ das dünste 15-Zoll-Laptop der Welt. Wer genau darauf gewartet hat, dass endlich ein Macbook Air mit größerem Bildschirm auf den Markt kommt, darf sich freuen. Bei Amazon lässt sich das Macbook Air 15 (2023) jetzt deutlich günstiger kaufen als bei Apple. Nach einem wahren Preisrutsch beträgt der Abschlag gegenüber dem Apple-Shop jetzt schon 180 Euro. Allerdings gilt der Top-Preis nur für eine Farbvariante und möglicherweise nur für kurze Zeit. Doch, was zeichnet das neue Apple-Notebook neben dem großen Display noch aus?

Preisrutsch: Apple Macbook Air 15 schon kurz nach Start viel günstiger

Das Apple Macbook Air 15 (2023) ist ein leistungsstarkes Laptop mit einem 15,3-Zoll-Liquid-Retina-Display, das eine hohe Auflösung von 2.880 × 1.864 und eine Helligkeit von über 500 Nits bietet. Das Notebook wird von Apples M2-Chip angetrieben, der eine 8-Core-CPU und eine 10-Core-GPU umfasst. Eine Facetime-HD-Kamera mit Full-HD-Auflösung ermöglicht klare und detaillierte Videoanrufe, und das lüfterlose Design sorgt für einen leisen Betrieb. Das Macbook Air ist mit einer Vielzahl von Apps kompatibel und erhält regelmäßige Software-Updates. Das Gehäuse ist aus 100 Prozent recyceltem Aluminium gefertigt, was es robust und leicht macht.

Schon kurz nach dem Start des Macbook Air 15 Zoll ist der Preis deutlich gefallen, natürlich nicht im Apple-Shop, sondern bei Amazon. Die beim Online-Händler günstigste Modellvariante verfügt über 8 GB RAM und eine SSD mit 512 GB, die ausreichend Speicherplatz für Dateien und Anwendungen bietet. Wer ein Macbook Air 15“ kaufen möchte, zahlt bei Amazon für das Modell in Mitternachtsblau nur noch 1.649 Euro, statt der regulären 1.829 Euro. Auch das Macbook Air 2023 in Silber, Polarstern und Space Grau ist beim Versandriesen bereits günstiger zu bestellen als bei Apple direkt – ab Lager lieferbar. Doch ist die Preisersparnis beim blauen Modell am größten. Preise und Verfügbarkeit können sich allerdings jederzeit ändern.

Macbook Air 15 Zoll (2023) bei Amazon

Für wen ist das Apple Macbook Air 15 Zoll geeignet?

Das Apple Macbook Air 15“ (2023) ist für eine breite Palette von Benutzern geeignet. Dank seiner hohen Leistung und Effizienz ist es ideal für Profis in Bereichen wie Grafikdesign, Videobearbeitung, Programmierung und anderen rechenintensiven Aufgaben. Mit seiner langen Akkulaufzeit und seinem leichten Design ist das Laptop zudem eine ausgezeichnete Wahl für Studenten und mobile Arbeiter, die ein zuverlässiges Gerät für den täglichen Gebrauch benötigen.

Überdies ist das Macbook Air mit seiner hohen Kompatibilität mit einer Vielzahl von Apps und seiner nahtlosen Integration in das Apple-Ökosystem eine hervorragende Option für bestehende Apple-Nutzer, die ihre Geräte synchronisieren möchten. Schließlich ist das Notebook aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seiner robusten Bauweise auch für Erstbenutzer und ältere Benutzer geeignet, die ein intuitives und langlebiges Gerät suchen.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Apple MacBook

Wer sich neben dem Macbook Air 15“ aus 2023 für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.