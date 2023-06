So haben Sie die Panorama-Funktion Ihrer iPhone-Kamera noch nie genutzt

Oh, was für ein schöner Baum! Welch beeindruckende Glas-Beton-Architektur! Welch hübscher Leuchtturm! Klar, das nehmen Sie mit Ihrem iPhone im Hochformat auf. Doch leider passt nicht alles mit der Weitwinkeloptik auf das Bild, entweder schneiden Sie oben oder unten ab.

Etwas weiter zurückgehen ist auch nicht immer eine Option – zu viel störendes Beiwerk im Bild, etwa Touristen, die sich ihrerseits abmühen, alles auf ein Bild zu bekommen.

Mit Ultraweitwinkel oder einem Trick

Nutzer und Nutzerinnen des iPhone 11 aufwärts sind hier klar im Vorteil, was das Weitwinkelobjektiv nicht erfasst, könnte im Ultraweitwinkel noch aufs Bild kommen, im Hoch- wie im Querformat.

Für ältere iPhones oder die SE-Modelle gibt es aber einen Trick, wie Sie das gesamte Motiv im Hochformat auf das Bild bannen: Verwenden Sie den Panorama-Modus.

&

Der ist an sich dazu gedacht, auf ein sehr breites Querformatbild eine Art Rundumblick zu packen. Das ist nicht wie mit einer 360-Grad-Kamera und mit der Vision Pro wird die Sache auch wieder ganz anders, aber fürs erste reicht es, wie dieses Bild vom Goldenen Horn bei Bol auf der Insel Brač zeigt:

Peter Müller

Um ein Panorama aufzunehmen, halten Sie das iPhone im Hochformat, wählen in der Kamera-App die Option “Panorama” aus. Tippen Sie auf den Auslöser auf dem Bildschirm (weißer Kreis) und drehen sich nun mit dem iPhone langsam von links nach rechts.

Apple iPhone 14 128 GB mitternacht

Dabei achten Sie darauf, dass Sie den Orientierungspfeil immer schön auf der gegebenen Linie halten. Sind Sie mit dem Bildausschnitt zufrieden, tippen Sie wieder auf den Auslöser (jetzt abgerundetes weißes Quadrat in weißer Kreislinie) oder drücken die Lauter-Taste auf Ihrem iPhone. So weit, so bekannt. Auch 360-Grad-Rundumblicke sind möglich, wie über den Platz vor Sv. Marka in Makarska:

Peter Müller

Wenn Sie nun ein hohes Gebäude, einen Baum oder einen Berg bannen wollen, ohne eine Ultraweitwinkelkamera zur Verfügung zu haben, drehen Sie Ihr iPhone in das Querformat. Jetzt nehmen Sie den gewünschten unteren Bildrand ins Visier und tippen im Panorama-Modus auf den Auslöser.

Bewegen Sie das iPhone langsam nach oben, immer darauf bedacht, den Pfeil schön in der Mitte zu halten. Das ist gewiss ein wenig schwieriger als sich mit dem iPhone zu drehen, irgendwann müssen Sie über Kopf fotografieren und leicht in Rücklage gehen. Das Ergebnis lässt sich prinzipiell aber sehen, wie wir es mal am Kirchturm von Sankt Johann Baptist versucht haben:

Viel ist im Hochformat mit der Weitwinkelkamera des iPhone SE 2020 nicht zu sehen Peter Müller Die Ultraweitwinkelkamera des iPhone 14 Pro bringt den Turm komplett drauf Peter Müller Aber mit der Panoramafunktion bekommt man auch hohe Objekte abgebildet. Zumindest bekommt man einen Eindruck davon. Peter Müller