Der neue Mac Pro hat ein Problem mit erweiterbarem Speicher

Wenn Sie einen neuen Mac Pro mit M2-Ultra-Prozessor kaufen, gibt es nur einen Grund, mehrere Tausend Euro auszugeben als für einen Mac Studio: die PCIe-Erweiterung. Leider gibt es bereits ein Problem: In einem seltenen Schritt hat Apple öffentlich die Existenz eines ärgerlichen Fehlers eingeräumt, der den internen Speicher des Towers betrifft.

In einem Support-Dokument (aktuell nur auf Englisch verfügbar), das am Mittwoch veröffentlicht wurde, spricht Apple die Möglichkeit an, dass Besitzer des neuen Pro unerwartet die Fehlermeldung „Festplatte nicht korrekt ausgeworfen“ sehen könnten. Diese würde normalerweise erscheinen, wenn ein externes Laufwerk abgezogen wird, ohne es sicher auszuwerfen, bezieht sich in diesem Fall aber auf ein internes Laufwerk.

Problem erkannt …

Das Unternehmen erklärt, dass die Gefahr besteht, dass ein internes SATA-Laufwerk vom neuen Mac Pro getrennt wird, nachdem er aus dem Ruhezustand erwacht ist. Der Fehler kann unabhängig davon auftreten, ob der Mac Pro manuell in den Ruhezustand versetzt wird oder automatisch in den Ruhezustand geht. Apple sagt nicht, ob bei diesem Problem Daten auf dem Laufwerk betroffen und beschädigt werden könnten.

Apple Mac Studio (M2 Max, 2023) Test lesen Preis beim Test: £1,999 Aktuell bester Preis:

Bis Apple einen ordentlichen Fix veröffentlicht, gibt es eine Zwischenlösung: Bei einem Neustart des Mac Pro wird das Laufwerk wieder verbunden, außerdem kann das Problem vermieden werden, wenn der Ruhezustand deaktiviert wird. Apple erwähnt das nicht explizit, sondern bietet lediglich eine Anleitung zum Ausschalten des automatischen Ruhezustands über die Systemeinstellungen an.

Der Ruhezustand ist eine nützliche Funktion, um Energie zu sparen und das Gerät trotzdem schnell wieder aufzuwecken und wir können uns nicht vorstellen, dass Kunden, die mindestens 8.299 Euro für den neuen Mac Pro ausgegeben haben, über diesen Vorschlag erfreut sein werden.

Apple sagt, dass eine Lösung für dieses Problem „für ein zukünftiges macOS-Update“ geplant ist, wahrscheinlich macOS 13.4.1. Wie immer sollten Mac Pro Nutzer nach Software-Updates Ausschau und ihr Gerät auf dem neuesten Stand halten.

Der Mac Pro mit Apple Silicon ist der einzige Mac, bei dem interne Upgrades möglich sind. Der Mac Pro unterstützt bis zu 8 TB Speicherplatz, kann aber über einen der sieben PCIe-Steckplätze erweitert werden. Apple verkauft das Interne Speichergehäuse Promise Pegasus J2i 8 TB für 520 Euro, mit dem Sie 8 TB SATA-Speicher für Ihren Mac Pro anschließen können, sowie Upgrade-Kits mit 1 TB (690 Euro), 2 TB (1.150 Euro), 4 TB (1.840 Euro) und 8 TB (3.220 Euro) Speicher. Dies ist also eine potenziell sehr teure Angelegenheit.

Die M2-Ultra-Version des Mac Pro, der letzte Mac, der von Intel-Prozessoren auf Apple Silicon umgestellt wurde, ist erst seit dieser Woche erhältlich, weshalb wahrscheinlich nur sehr wenige Kunden bereits einen erhalten haben. Die Veröffentlichung dieses Support-Dokuments so kurz nach der Markteinführung lässt vermuten, dass einige Kunden eine böse Überraschung mit ihrem brandneuen Gerät erlebten oder Apple das Problem selbst entdeckt hat und einem PR-Debakel zuvorkommen wollte.

… Problem gebannt?

Falls Sie zu den betroffenen Personen gehören, können Sie den Ruhezustand in den Systemeinstellungen wie folgt deaktivieren:

Öffnen Sie die Systemeinstellungen übers Apfel-Menü Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf den Eintrag „Displays“ Klicken Sie im rechten Teil des Fensters ganz unten auf „Weitere Optionen…“ und legen Sie im nächsten Fenster, ebenfalls ganz unten, den Schalter „Kein automatisches Aktivieren des Ruhezustands im Netzbetrieb bei ausgeschaltetem Display“ um