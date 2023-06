Das beste iPhone- und iPad-Zubehör für die große Sommerreise

Baseus 65W USB-C Slim-Ladegerät – das etwas andere Reise-Ladegerät

Baseus 65W USB-C Slim-Ladegerät bei Amazon ansehen

Natürlich ist es praktisch, wenn ein Ladegerät wenig Platz im Koffer wegnimmt. Das ist aber nicht das Einzige, was zählt. Wer in ferne Länder reist, braucht auch immer einen passenden Stromadapter und der kann schon mal fast so groß sein, wie ein kleines 30-W-Ladegerät.

Das 65W USB-C Slim-Ladegerät von Baseus gehört in die Kategorie Reiseladegerät, mit einer sehr flachen Bauform und drei Anschlüssen für Amerika, England und Europa. Die flache Bauform mit dem angewinkelten 90-Grad-Stecker überzeugt in der Praxis, weil so das Ladegerät nicht weit in den Raum steht. Hängenbleiben ist daher fast ausgeschlossen. Gerade in Hotels, wo die Steckdosen kurz über dem Boden angebracht sind, ist das sehr vorteilhaft.

Die Stecker für Amerika sind im Gehäuse versenkt und werden einfach ausgeklappt. Für die Euro- und UK-Adapter bleiben die Kontakte im Gehäuse und der Adapter wird einfach aufgesteckt. Das funktioniert ohne Probleme in der Praxis.

Die maximale Ausgangsleistung beträgt 65 Watt und wird je nach angeschlossenen Geräten auf den USB-C- und USB-A-Anschluss verteilt. Entweder maximal 65 Watt an USB-C oder 45 Watt an USB-C und 10 Watt an USB-A. Die kompakte Bauform wird durch den Einsatz von GaN5 möglich und soll auch für eine geringe Wärmeentwicklung sorgen. In der Praxis kann das Ladegerät aber schon mal sehr warm werden, wenn maximal Leistung gefordert wird. Im Normalfall hält sich das aber in Grenzen.

Wir haben das USB-C Slim Ladegerät auf einer Reise mit einer Vielzahl an Geräten ausprobiert. Ein Macbook Air M1 wird zum Beispiel innerhalb von 30 Minuten um 42 Prozent, ein iPad Pro 11 Zoll um 35 Prozent und ein iPhone 13 um 52 Prozent aufgeladen. Das sind sehr gute Werte. Wie bei Baseus üblich, ist ein USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten. Das empfehlenswerte Ladegerät kostet derzeit günstige 35,67 Euro.