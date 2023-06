Neu bei Apple Arcade – Juni 2023

Mit Apple Arcade erhalten Sie für rund 5 Euro im Monat Zugriff auf eine große Auswahl von Spielen für iPhone, iPad und Mac – ganz ohne Werbung oder In-App-Käufe. Das Sortiment ist nicht fix, sondern ändert sich ständig. Mal verlassen Spiele das Angebot, häufiger kommen jedoch neue hinzu. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Neuzugänge es im Juni 2023 gibt.

Apple Arcade – Juni 2023

Während bei Apple Arcade im Mai ganze 20 Spiele dazugekommen sind, geht es im Juni etwas ruhiger zu. Schließlich steht der Monat auch im Zeichen der WWDC 2023, auf der neue Versionen der Apple-Betriebssysteme und neue Hardware vorgestellt wurde – darunter iOS 17 und das große Macbook Air 15 Zoll.

Jet Dragon Grezzo Co. Ltd.

Jet Dragon (Grezzo)

Erscheinungsdatum: 6. Juni 2023

Wer hinter diesem Poster ein japanisches Rollenspiel oder eine Dating-Sim vermutet, hat nur teilweise recht: Was aussieht wie ein Anime, ist in erster Linie ein Rennspiel, in zweiter eine Management-Simulation und erst in dritter ein Rollenspiel. Statt in Autos, steigen Sie hier auf Drachen, um sich in der Luft mit anderen zu messen.

Sie bauen einen Rennstall auf, der aus verschiedenen Reitern und Drachen besteht, die alle trainiert und bei Laune gehalten werden müssen, was natürlich Geld kostet, das Sie mit Rennen verdienen. Ist jemand erschöpft oder schlecht gelaunt, leidet darunter die Leistung. Im Spiel gibt es sogar Sponsoren.

Die Steuerung ist denkbar simpel: Die verschiedenen Strecken werden mit Ringen abgesteckt, durch die Sie fliegen müssen. Über die Richtung müssen Sie sich dabei keine Gedanken machen – Drache und Reiter lenken automatisch, Sie können lediglich boosten und Feuer speien und somit Kontrahenten überholen.

Grezzo, das Studio hinter Jet Dragon, ist unter anderem bekannt für kleinere Ports von Zelda-Spielen: So war die Firma zuletzt für das Remake von „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“ für Nintendo Switch zuständig.

Jet Dragon (Apple Arcade) im App Store herunterladen

Red Games

Bold Moves+

Erscheinungsdatum: 6. Juni 2023

Bold Moves+ von Red Games verbindet klassisches Steinchen-Verbinden-Gameplay à la Candy Crush mit einer Wortspiel-Komponente à la Glücksrad (falls die Sendung noch jemand kennt). Pro Level steht Ihnen eine beschränkte Anzahl an Zügen zur Verfügung, mit der Sie im Spielfeld einzelne Buchstaben freispielen können. Erkennen Sie das Lösungswort bzw. den Lösungssatz, können Sie die Runde vorzeitig beenden.

Bei den Lösungen handelt es sich ausschließlich um positive Motivationssprüche von bekannten (amerikanischen) Persönlichkeiten wie Oprah Winfrey und Stephen Colbert, ein gewisses Verständnis der englischen Sprache wird also vorausgesetzt.

Bold Moves+ im App Store herunterladen

New Star Games

Retro Bowl+

Erscheinungsdatum: 23. Juni 2023

Bei Retro Bowl von New Star Games handelt es sich um ein American-Football-Spiel in Pixelgrafik, wie man es vielleicht noch vom NES oder Game Boy kennt. Neben dem eigentlichen Sportspiel gibt es auch viele Management-Elemente, die für Abwechslung sorgen.

Retro Bowl+ im App Store herunterladen

New Star Games

Retro Goal+

Erscheinungsdatum: 23. Juni 2023

Neben Retro Bowl kommt mit Retro Goal ein weiteres Sportspiel von New Star Games zu Apple Arcade. Grafisch liegt es näher an der 16-Bit-Ära des Super Nintendo, spielerisch handelt es sich um ein Oldschool-Sportspiel mit Management-Elementen.

Retro Goal+ im App Store herunterladen

Uken Inc.

Millionaire Trivia: TV Game+ (Wer wird Millionär?)

Erscheinungsdatum: 30. Juni 2023

Ende Juni erscheint für Apple Arcade der Quiz-Klassiker „Wer wird Millionär?“. Das Spielprinzip ist identisch mit der TV-Sendung, dazu gibt es Unmengen an zusätzlichen Mechaniken und Inhalten. Eine Million zu gewinnen gibt es am Ende leider nicht, der Quiz-Spaß ist dennoch garantiert.

Millionaire Trivia: TV Game+ im App Store herunterladen