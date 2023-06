Ecoflow Solarpanel im Test – Leicht, flexibel, stark

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

hohe Ausgangsleistung,

viele Möglichkeiten der Montage Kontra kurze Anschlusskabel Fazit Das Solarpanel von EcofLow ist leichter als Produkte der Konkurrenz, weil ohne stabilen Rahmen und Ständer auskommt. Der Einsatzzweck reicht somit von der festen Montage am Camper, über das Aufhängen am Campingplatz bis zur Montage an einem Balkon. Daher ist es auch konsequent, dass Ecoflow die typischen MC4 Steckverbindungen für Solaranlagen verwendet.



Ecoflow 100 W flexibles Solarpanel bei Amazon ansehen



Der Verzicht auf Spannungswandler oder einen stabilen Rahmen sorgt für ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Für die Balkonmontage ist gerade die einfache Montage unschlagbar und das geringe Gewicht ist auch am Balkon nicht verkehrt. Als mobiles Solarpanel überzeugt das sehr geringe Gewicht und wer beim Camping eine Möglichkeit hat, das Solarpanel aufzuhängen, bekommt eine günstigere und bessere Lösung als viele mobile Mitbewerber.

Ecoflow 100 W flexibles Solarpanel beim Hersteller ansehen

Zunächst überrascht das geringe Gewicht von nur 2,3 kg. Es trägt sich somit leicht, wenn man es beispielsweise zum Campen mitnehmen möchte. Für den Outdooreinsatz ist auch die Wasserdichtigkeit nach IP68 sehr vorteilhaft. Das ermöglicht beispielsweise die feste Montage an einem Balkon. Für die Balkonmontage verfügt das Solarpanel über sechs Ösen, die mit den optionalen Montagebindern eine feste Fixierung an Rundstäben ermöglicht.

Die flexible Konstruktion, das Solarpanel lässt sich bis 258 Grad krümmen, ermöglicht auch eine feste Montage auf dem Dach eines Campers mit Kleber.

Für den Anschluss sind zwei kurze Kabel mit MC4-Stecker fest verbaut. Für eine Powerstation wie die von uns eingesetzte Ecoflow Delta 2 Max gibt es passende Adapter auf XT60. Wer einen Mikrowechselrichter wie den von uns eingesetzten Ecoflow Powerstream einsetzt, braucht keine Adapter

Nur die Sonnenstunden

Es scheint nicht den ganzen Tag die Sonne und die Sonne wandert auch über den Horizont. Somit ist die große Herausforderung bei Solarpanele, wie viel Leistung bringen sie noch, wenn es nicht ganz so optimal läuft. Bei einer optimalen Einstrahlung von 90 Grad erbringt ein 100-Watt-Solarpanel üblicherweise rund 70 bis 80 W. Die flexiblen Solarmodule kamen bei uns im Test unter der Junisonne sogar auf bis zu 85 Watt. Das ist top.

Lesetipp: Solarpanel für Camping & Co – Anker 625 (100 W) im Test

Wir haben auch ausprobiert, wie viel Leistung an einem sonnigen Maitag, nachmittags um 16 Uhr noch an Leistung von vier Solarpanelen erzeugt wird. Die Solarpanele waren gegen Süden ausgerichtet, somit war die Sonneneinstrahlung schräg von der Seite. Hier ist an einer Ecoflow Delta 2 Max immer noch 230 Watt angekommen. Das ist mehr als so mancher von uns getesteter Mitbewerber noch leisten kann.

Richtet man die vier Solarmodule genau auf die Sonne aus, kamen bei uns im Juni 350 Watt an. Auch ein sehr guter Wert.