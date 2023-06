Schauen statt ewig suchen: Apple TV+ hat das beste Angebot

Apple setzt bei seinem Streamingdienst Apple TV+ auf Klasse statt Masse, was die aktuelle Auswertung der Suchmachine „Just Watch“ im Juni 2023 (via „iFun“) bestätigt. „Just Watch“ hat die aktuellen Serien und Filme bei jedem Anbieter in der Bewertungsdatenbank IMDB ausgewertet und ein Durchschnitt daraus berechnet.

Streaming-Plattformen nach Qualität des Contents Justwatch / iFun Streaming-Plattformen nach Qualität des Contents (USA) Justwatch / Appleworld.today

In Deutschland kommt Apple TV+ auf einen Durchschnitt von 7,19 Punkte bei IMDB, gefolgt von Disney+ und Sky. Die beiden Konkurrenzdienste unterscheiden sich dabei nur geringfügig und kommen bei der Durchschnittswertung auf 6,67 und 6,64 Punkte respektive.

Just Watch hat die gleichen Berechnungen auch für Kanada und die USA durchgeführt, sie unterscheiden sich allenfalls bei der Auswahl der Anbieter: In den USA gibt es die meisten. Die Ergebnisse sind jedoch vergleichbar mit dem deutschen Markt: Apple TV+ landet auch in diesen Ländern auf Platz eins der bestbewerteten Inhalte bei IMDB.

Bereits vor zwei Jahren hat der Finanzdienst Self eine vergleichbare Studie veröffentlicht, mit den gleichen Ergebnissen: Apple TV+ ist mit 7,24 Punkten der IMDB-Bewertungen seine Konkurrenz wie Netflix, Prime Video und Disney+.

Apple TV+ hat auch hierzulande im vergangenen Herbst die Preise angehoben und verlangt 6,99 Euro pro Monat für den Zugang zu seinen Filmen und Serien. Mit einem Trick kann man den Dienst für umgerechnet für 5,75 Euro abonnieren, wenn man in den iCloud-Einstellungen unter dem Eintrag „Apple TV+“ auf die Option „Alle Abos anzeigen“ tippt und das Jahresabo für 69 Euro pro Jahr erwirbt.

Wie Sie Apple TV+ kostenlos schauen können, haben wir in diesem Ratgeber beschrieben.

