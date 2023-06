Mac Studio M2 Max und Ultra deutlich stromhungriger als die Vorgänger

Vergangene Woche hat Apple sein Support-Dokument zum Stromverbrauch des Mac Studio mit den neuesten Modellen aktualisiert, daraus folgt, dass die Ultra-Variante unter der Maximalbelastung um knapp 40 Prozent mehr Strom verbraucht als der Vorgänger aus dem Jahr 2022.

Der M2-Max-Mac ist zwar auch etwas stromhungriger geworden, aber nur um knapp 30 Prozent. Dafür hat Apple den Stromverbrauch bei den beiden Varianten beim Leerlauf reduziert: bei der Ultra-Variante um 25 Prozent, bei der Max-Variante um rund 20 Prozent. Unter Leerlauf versteht Apple den Zustand, wenn beim gestarteten System nur der Finder geöffnet ist.

Zusätzlich dazu weist Apple die Wärmeleistungen der beiden Chip-Varianten bei der maximalen Last und im Leerlauf aus, das Bild hier ist ein ähnliches wie beim Stromverbrauch. Während unter der maximalen Belastung die Wärmeleistung um 35 bis 40 Prozent gewachsen ist, sinkt die Wärmeentwicklung beim Leerlauf etwas. Zum Vergleich: Die 1007 BTU/h (British Termal Units per Hour), entsprechend 295 Watt, sind in etwa so viel Wärmeleistung, wie sie zwei große und schwere Menschen abstrahlen. Bei den anspruchsvollen Aufgaben wird man merken, dass es wärmer geworden ist, als Heizung ist der Mac Studio aber nicht zu gebrauchen.

Apple hat bei seinem Vergleich etwas andere Kriterien angewendet. Beim Mac Studio M2 Ultra war es die teuerste Konfiguration mit 24-Kern CPU und 76-Kern GPU, 192 GB an gemeinsamen Speicher mit 8 TB SSD. Solche Konfiguration kostet aktuell 10.319 Euro.

Beim Mac Studio M2 Max war das die Einstiegsvariante mit 12-Kern-CPU und 30-Kern-GPU, 32 GB an gemeinsamen Speicher mit 512 GB SSD zum Preis von 2.399 Euro. Bei den beiden M1 Max und M1 Ultra waren es die Einstiegskonfigurationen, bei dem M1 Ultra beispielsweise 20-Kern-CPU & 48-Kern-GPU, 64 GB an gemeinsamen Speicher mit 1-TB-SSD.

Die neuen Informationen von Apple sollen den Nutzern und Nutzerinnen die Anregungen geben, wie und wo genau den neuen Rechner im Arbeitszimmer aufstellt: Möglichst auf einer gut belüfteten Fläche, damit die zusätzliche Wärme gut abgeführt werden kann.

Aktuell bester Preis: Mac Studio M2 Max 12-Kern CPU und 30-Kern GPU, 32 GB an gemeinsamen Speicher mit 512 GB SSD