Die besten smarten Thermometer für den Sommer 2023

iGrill Mini

Nur rund die Hälfe kostet der Weber iGrill Mini. Dafür muss der Hobbykoch mit einem Messfühler vorliebnehmen, der nicht drahtlos, sondern per Kabel mit dem eigentlichen Grillthermometer verbunden ist. Trotzdem kann der Deckel vom Grill oder der Pfanne selbstverständlich geschlossen bleiben.

Von Vorteil ist die LED am Thermometer selbst, daran erkennt der Anwender auch ohne iPhone in der Hand anhand der Farbe, wie weit der Garvorgang fortgeschritten ist. Ist die gewünschte Kerntemperatur erreicht und das Gargut servierfertig, erfolgt via Bluetooth eine Mitteilung an das iPhone.

Das Gerät funktioniert rund 150 Stunden mit einer Knopfbatterie CR2032. Wem der eine Messfühler im Kochalltag zu wenig ist: sowohl der Weber iGrill 2 als auch der Weber Connect Smart Grilling Hub bieten Anschluss von bis zu vier Messfühlern.