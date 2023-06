iPhone 15: Warum ich mir das Pro-Modell kaufen werde

Als ich mir vor drei Jahren das iPhone 11 Pro gekauft habe, war meine Wahl der damaligen Größenpolitik von Apple geschuldet: Das iPhone 11 (ohne Pro) war größer (6,1 Zoll) als das iPhone 11 Pro (5,8 Zoll), der Größenunterschied war für mich damals entscheidend. Nun hat mein iPhone 11 Pro fast dreieinhalb Jahren auf dem Buckel, zwar führt es iOS 17 anstandslos aus, doch ich schaue mich nach einem neuen Gerät um.

Warum es das iPhone 15 Pro sein wird

Dazu hat es mehrere Gründe, die zwar aus unterschiedlichen Gerüchtequellen stammen, doch haben sich diese, vor allem aus den Zuliefererkreisen, als relativ zuverlässig erwiesen. Deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass alle Hardware-Spezifikationen des iPhone 15 und iPhone 15 Pro sich als wahr Mitte September erweisen.

3-nm-Prozessor

Der Hauptgrund, warum ich statt eines preisreduzierten iPhone 14 Pro dann doch noch auf das iPhone 15 Pro warte, ist der neue Prozessor A17. Dieses wird von TSMC in einem neuen Fertigungsverfahren gefertigt, wobei die Transistoren in die Siliconwafer mit einer Größe von drei Nanometern, also 0,3 Millimeter eingeätzt werden. Neben den offensichtlichen Vorteilen (mehr Transistoren auf der gleichen Fläche, was zu potentiell schnelleren oder kleineren Prozessoren führt) gibt es auch weniger offensichtliche.

Der kleinere Abstand zwischen zwei Transistoren trägt dazu bei, dass die elektrischen Signale schneller weitergeleitet werden, was wiederum zur potentiellen Geschwindigkeit des Chips beitragen kann. Der kleinere Abstand zwischen zwei Transistoren verlangt auch weniger Energie, mit deren das Signal dazwischen weitergeleitet werden kann. Den neueren Chips von TSMC wird nachgesagt, dass sie bis zu 30 Prozent der Energie bei der gleichen Prozessorleistung einsparen können.

Der taiwanische Fertiger hat nach einer Verzögerung die Produktionsprobleme mit dem neuen Verfahren in den Griff bekommen und wird die 3-nm-Chips in Massenproduktion ausliefern können. Samsung ist zwar dabei, ebenfalls auf das neue Verfahren umzusteigen, die Massenfertigung bei den Koreanern ist aber noch nicht gestartet.

Da Apple einer der größten Kunden bei TSMC ist, konnte sich Cupertino die Produktionslinie der neuen Chips fast schon exklusiv sichern. Das heißt, das iPhone 15 Pro wird das erste Smartphone mit dem 3-nm-Chip sein, aber gleichzeitig auch lange Zeit das einzige auf dem Markt, weil die Konkurrenz noch nicht so weit ist.

Das erinnert ein wenig an die Situation an dem Smartwatch-Markt zwischen 2015 und 2018, als Qualcomm seinen Snapdragon 3100 ewig nicht ausgeliefert hat. Die ganzen Galaxys und Co. mussten sich mit dem älteren Prozessor zufriedengeben, Apple ist mit der eigenen Produktion mühelos vorbeigezogen.

Besserer Kamerasensor

Den Gerüchten zufolge soll Apple auf den neueren Kamerasensor von Sony zurückgreifen, die Hardware verspricht mehr Licht aufzunehmen, was zu besseren Fotos bei schwierigen Lichtbedingungen führen soll. Nicht nur die Nachtfotos können besser werden, sondern auch Fotos im Gegenlicht.

Titanrahmen

Wir haben schon oft genug die Apple Watch als eine Spielwiese für die Apple Designer bezeichnet. Im Fall von Titan als Gehäusematerial wird sich das in diesem Jahr verwirklichen. Die Apple Watch Edition seit Series 5 bietet ein Titangehäuse. Bei der Apple Watch Ultra ist das Material zu der einzig möglichen Option geworden.

Nach so vielen Iterationen hat wohl der Hersteller genügend Erfahrungen damit gesammelt, und kann nun einen Titanrahmen auf das iPhone 15 Pro bringen. Das Gerät sollte etwas leichter und robuster werden.

Schnellere USB-C-Übertragungsraten

Dass Apple mit dem iPhone von Lightning auf USB-C als Formfaktor umsteigt, ist ein Konsens unter allen Leakern und Analysten. Unbekannt bleibt noch, wie der Hersteller mit den Einsteiger-Modellen verfährt: Der Analyst Kuo ist der Meinung, Apple könnte bei den billigeren iPhones die Datenübertragungsraten auf den USB-2.0-Standard beschränken, was gegenüber Lightning keine Verbesserung wäre.

Egal, wie sich Apple in dieser Causa entscheidet, den Pro-Modellen sind höhere Geschwindigkeiten bei den Datenübertragungen garantiert, alles andere wäre eigentlich nicht hinnehmbar, und den Unmut der Nutzer und Nutzerinnen sowie der EU auf sich rufen würde.

Es gibt aber tatsächlich auch Gründe, das Pro-Modell nicht zu kaufen, diese haben wir Ihnen in diesem Artikel zusammengefasst.

