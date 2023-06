iPhone 14 (Pro) zum Bestpreis im 5G-Netz der Telekom

“So geht’s”, schreibt die Telekom auf ihre Aktionsseite zum iPhone 14: “100 Euro Rabatt bei Kauf eines neuen iPhones + z. B. bis zu 290 Euro für Ihr altes iPhone 12 + 100 Euro Ankaufsbonus on top = 490 Euro* sparen!”, hier zum Beispiel zum iPhone 14 Pro mit 128 GB (dazu ein bisschen nach unten scrollen).

Der Vorgang für den Handyankauf durch die Telekom soll durch die Beantwortung von vier Fragen online nur fünf Minuten benötigen, die weiteren Schritte werden dann erklärt.

Einige Zusatzbedingungen gibt es noch: So läuft diese Aktion nur bis zum 18.07.2023. Pro Haushalt sind maximal drei ”Aktionsgeräte” erlaubt. Eine Beispiel-Rechnung der Telekom sieht so aus: “Alle iPhone-Modelle mit bis zu 100 Euro Preisvorteil, z.­B. das iPhone 14 (256 GB) für 1­ Euro statt 99,95­ Euro im Tarif MagentaMobil XL mit Premium-Smartphone. Monatlicher Grundpreis 114,95 ­Euro, Bereitstellungspreis 39,95 ­Euro. Mindestlaufzeit 24 Monate.”

Die weiteren Einsparungen wie durch den Handyverkauf kommen noch dazu. Den Einstieg in die Aktion findet man auch direkt über die Startseite der Telekom-Homepage, wo sie ebenfalls aktiv beworben wird.

Auch Apple mit iPhone-Angeboten und Rabatten

Doch auch bei Apple selbst kann man sein Handy über ”Apple Trade In” kaufen, wie es dort heißt: ”Erhalte eine Gutschrift von 220 Euro bis 735 Euro für den Kauf eines iPhone 14 oder iPhone 14 Pro, wenn du ein iPhone 11 oder neuer in Zahlung gibst.” Dies funktioniert zum Beispiel über diese Seite. Dort kostet ein neues iPhone 14 Pro mit 128 GB Speicherplatz 1.299 Euro bei Sofortkauf, oder ist mit monatlichen Raten von 54,12 Euro zu haben, was über 24 Monate null Prozent Zinsen bedeutet. Und auch hier ist wie erwähnt der Eintausch eines älteren iPhones möglich. Bei der Telekom haben wir für unser iPhone 13 Pro mit 256 GB Speicherplatz einen vorläufigen Gegenwert von 506 Euro ermittelt – Apple dagegen würde sogar bis zu 565 Euro dafür bieten.

Den Vorteil ausgerechnet

In beiden Fällen erfährt man weitere Details erst, wenn man seine Seriennummer oder IMEI eingibt. Freilich gibt es derzeit bei der Telekom-Aktion 100 Euro zusätzlich zum Ankauf dazu, sodass wir hier bei 606 Euro lägen. Der Vorteil bei der Telekom ist außerdem, dass man prinzipiell schon für einen Euro einsteigen kann, aber natürlich dann die weiteren Raten monatlich abbezahlt.

In unserem Beispiel kostet ein iPhone 14 Pro mit 128 GB bei der Telekom über 24 Monate im Tarif Magenta Mobil L (40 GB Highspeedvolumen) 2468,70 Euro, ziehen wir den Kaufpreis für das alte ab, kommen wir auf 1862,70 Euro. Kauft man es neu bei Apple, kostet es 1.299 Euro, 24 Monate Magenta Mobil L summieren sich auf 1438,80 Euro, macht insgesamt 2737,80 Euro, nach Abzug der Inzahlungnahme sind das 2172,80 – deutlich mehr als bei der Telekom mit dem gleichen 5G-Tarif. Das iPhone 14 Pro 128 GB würde bei der Telekom effektiv 979 Euro kosten.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB in Dunkellila

Natürlich gibt es auch günstigere Tarife, selbst bei der Telekom. Den richtigen Tarif für Sie können Sie mit dem Tarifrechner unserer Kollegen der PC-Welt finden.

Und auch die Hardware gibt es günstiger, kombiniert mit einem besseren Tarif und einem höheren Angebot für das alte Gerät kommen Sie auf noch deutlich niedrigere Preise: Aktuell zahlen Sie bei Amazon für ein neues iPhone 14 Pro 128 GB nur 1.091 Euro, als ein Tarifbeispiel ziehen wir den von Klarmobil.de heran, das Netz ist hier von O2.

Hier zahlen Sie in den 24 Monaten inklusive Anschlussgebühr nur 619,75 Euro. Haken dabei: Ab dem 25. Monat steigt der monatliche Preis für die 40 GB High-Speed-Volumen massiv, von 24,99 auf 49,99 Euro – Sie sollten also rechtzeitig kündigen. Der Refurbishing-Spezialist Swappie bietet etwa für unser iPhone 13 Pro unverbindlich 713 Euro an. Gesamtkosten für 24 Monate inklusive Tarif und abzüglich Verkauf des alten Gerätes: 998 Euro.

Es muss auch nicht immer ein neues iPhone sein, auch Apple bietet in seinem Refurbished Store wieder aufbereitete iPhones mit ordentlichen Preisnachlässen an. Freilich gibt es noch kein iPhone 14 (Pro) dort zu kaufen, das könnte sich aber bald ändern.

Telekom und iPhone: Eine historische Verbindung

Die Telekom macht ordentlich Werbung für das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro und will damit sein 5G-Netz in den Vordergrund stellen. Apple unterstützt den neuen Standard seit dem iPhone 12 (Pro).

Die Werbung behauptet, das 5G-Netz der Telekom sei das beste verfügbare, dabei bezieht sich das Unternehmen auf einen Magazin-Test. Außerdem widmet die Telekom ihrem eigenen 5G-Angebot ebenfalls eigene Webseiten.

Demnach soll noch in diesem Jahr 95 Prozent der Bevölkerung in Deutschland in den Genuss von 5G durch die Telekom kommen. Konkret informieren, ob das 5G-Netz der Telekom im eigenen Gebiet bereits verfügbar ist, kann man sich über die eigene Postleitzahl direkt über diese Webseite zum Netzausbau.

Die besondere Verbindung zwischen Telekom und Apples iPhone geht bis zurück auf das erste iPhone in Deutschland überhaupt, das damals exklusiv durch die Telekom vertrieben wurde.