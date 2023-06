Beats Studio Buds+ im Test – besser als Airpods, aber nicht Airpods Pro

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Transparentes Design (andere Farben sind erhältlich)

Verbesserte ANC- und Klangqualität

Gute Akkulaufzeit

Günstiger Preis Kontra Klingen nicht so gut wie die Airpods Pro

Es fehlen einige Funktionen des Apple-Ökosystems

Keine drahtlose Aufladung Fazit Die Beats Studio Buds+ sind preislich mit den Airpods der 3. Generation vergleichbar und bieten ein benutzerfreundlicheres Design, ANC und eine bessere Klangqualität. Allerdings fehlen ihnen ein paar Vorteile des Apple-Ökosystems und die Airpods Pro der 2. Generation haben mehr Funktionen und klingen besser.

Preis beim Test

$169.99

Die ursprünglichen Beats Studio Buds waren den Airpods Pro in vielerlei Hinsicht überlegen, ließen aber einige Apple-spezifische Funktionen vermissen, schrieb unsere Schwesterseite „Macworld“. Zusammen mit der mittelmäßigen Geräuschunterdrückung machte sie das für Apple-Fans weniger attraktiv.

Die aktualisierte Version, die Beats Studio Buds+, verbessert das Original in vielen wichtigen Punkten. Doch Apple hat auch ein neues Modell der Airpods Pro, die Airpods Pro der zweiten Generation, das die Messlatte deutlich anhebt. Auch diesmal gefällt mir das Design und die Benutzerfreundlichkeit der Beats-Kopfhörer, aber ich würde trotzdem die neuesten Airpods Pro empfehlen.

Lesetipp: Airpods Pro 2 vs. Airpods Pro – Das ist der Unterschied

Diese Kopfhörer wurden sowohl für Apple- als auch für Android-Nutzer hergestellt und verfügen nicht über den hauseigenen H1- oder H2-Chip von Apple, der bestimmte Funktionen innerhalb des Apple-Ökosystems ermöglicht. Ich würde sie den normalen Airpods jederzeit vorziehen, aber an die Airpods Pro kommen sie nicht ganz heran.

Verspieltes Design

Sie bekommen die Airpods in jeder beliebigen Farbe, solange sie Weiß ist. Laaaangweilig! Die Beats-Kopfhörer von Apple waren schon immer sehr verspielt, was die Farbgebung angeht, und die Studio Buds+ bilden da keine Ausnahme, denn sowohl die Ohrhörer als auch das Gehäuse sind aus transparentem, mattiertem Kunststoff. Wenn das Ihnen nicht gefällt, gibt es sie auch in Schwarz und Elfenbein.

Die winzigen Ohrhörer kommen in einem hübschen mattierten, transparenten Gehäuse, aber Elfenbein und Schwarz sind auch erhältlich. Foundry

Das Ladegehäuse ist etwas größer als das der Airpods oder Airpods Pro, aber immer noch sehr handlich. An der Unterseite befindet sich ein USB-C-Ladeanschluss, eine kabellose Ladefunktion fehlt allerdings.

Die Ohrstöpsel selbst haben eine durchschnittliche Größe und passen wie die meisten In-Ear-Kopfhörer. Mit den richtigen Silikonaufsätzen (vier Größen sind im Lieferumfang enthalten) ist es einfach, eine gute Abdichtung zu erreichen und die Kopfhörer bleiben auch bei stärkerer Bewegung sitzen. Obwohl sie nicht herausfallen, habe ich dennoch bei fast jedem Fitnessstudiobesuch ein paar Mal die Dichtung verloren, während ich dieses Problem mit den Beats Fit Pro dank der kleinen Flügel nicht hatte.

Trotzdem sitzen sie mindestens genauso gut in meinen Ohren wie die Airpods Pro und die physischen Tasten an der Seite jedes Ohrhörers sind weitaus benutzerfreundlicher als Apples alberne „Drück den Stiel“-Steuerung der Airpods.

Rundum verbesserter Klang

Die Klangqualität wurde im Vergleich zu den ursprünglichen Beats Studio Buds verbessert, dank fast vollständig überarbeiteter interner Komponenten. Es gibt neue Mikrofone, eine neu gestaltete Belüftung, neue Schallwandler und größere Akkus. Man bemerkt den Unterschied sofort.

Die Klangqualität ist zwar besser, aber mit den Airpods Pro der zweiten Generation höre ich bei Musik etwas mehr Details.

Verbesserte Klangqualität, ANC und Transparenz schlagen die Airpods, aber nicht die Airpods Pro. Foundry

Beats behauptet, die Geräuschunterdrückung sei 1,6-mal besser und die Transparenz 2-mal besser als zuvor und die große Verbesserung gegenüber der vorherigen Version fällt sofort auf. Aber keine der beiden Funktionen kann den fantastischen Airpods Pro in dieser Hinsicht das Wasser reichen. Die Transparenzfunktion ist auch nicht adaptiv; sie kann nicht plötzlich hochfahren, um einen besonders lauten Ton zu dämpfen, wie es bei den Airpods Pro der Fall ist. Dennoch liegen sie preislich näher an den Airpods der 3. Generation, die überhaupt nicht über ANC und Transparenz verfügen.

Die Akkulaufzeit wird mit 6 Stunden bei aktiviertem ANC bzw. 9 Stunden bei deaktiviertem ANC angegeben und das Case lädt die Ohrhörer dreimal auf. Meiner Erfahrung nach scheint diese Schätzung ungefähr richtig zu sein.

Mit dem Klang dieser Ohrhörer für unter 200 Euro kann man nichts falsch machen. Sie klingen besser als die Airpods der 3. Generation, aber die Airpods Pro der 2. Generation bieten ein rundum besseres Klangerlebnis.

Nicht ganz Airpods

Einige Beats-Produkte verwenden Apples eigene Kopfhörerchips, die Beats Studio Buds+ jedoch nicht. Das bedeutet, dass Sie einige Funktionen des Apple-Ökosystems bekommen, aber nicht alles, was Sie die Airpods können. „Hey Siri“ ist vorhanden, ebenso wie die sofortige Kopplung mit Ihrem iPhone und die Unterstützung der „Wo ist?“-App.

Was Sie nicht bekommen, ist der sofortige Wechsel zwischen Apple-Geräten, Unterstützung für 3D-Audio mit Video (alle Kopfhörer können 3D-Audio in Apple Music verwenden), kein personalisiertes 3D-Audio, keine Konversationsverstärkung oder die In-Ear-Erkennung, die die Wiedergabe automatisch unterbricht, wenn Sie einen Ohrhörer herausnehmen.

Ich ziehe es vor, auf die Taste dieses kleinen Knopfs zu drücken, als den Stiel der Airpods zu drücken. Foundry

Auf der anderen Seite bedeuten Apples fehlende H1- oder H2-Chips, dass diese Kopfhörer eine Reihe nützlicher Android-Funktionen unterstützen können. Dazu gehört Google Fast Pair, Audio Switch und Find My Device, außerdem gibt es eine Beats-App für Android, mit der Sie den Namen Ihrer Kopfhörer, die Einstellungen für Geräuschunterdrückung und Transparenz ändern oder den Batteriestand überprüfen können. Das alles gibt es bei den Airpods definitiv nicht!

Ideal für Nicht-Apple-Nutzer

Wenn Sie Ohrhörer brauchen, die Sie sowohl mit Apple- als auch mit Nicht-Apple-Geräten verwenden können, sind diese Ohrhörer eine gute Wahl. Wenn Sie sie nur mit einem iPhone, iPad, Mac oder einer Apple Watch verwenden möchten, sind Sie mit den aktuellen Airpods Pro trotz des etwas besseren Designs dieser Ohrhörer besser bedient.

Zum gleichen Preis wie die Airpods der dritten Generation erhalten Sie mit den Beats Studio Buds+ eine insgesamt bessere Klangqualität und zusätzlich aktive Geräuschunterdrückung. Die Beats Studio Buds+ sind im Vergleich zu den normalen Airpods sehr empfehlenswert.

Wenn Sie jedoch die besten In-Ear-Kopfhörer für das Apple-Ökosystem suchen, werden Sie feststellen, dass die Airpods Pro der zweiten Generation mehr Funktionen und einen besseren Klang für nur etwas mehr Geld bieten.

