iPhone 11 beliebteste Digitalkamera im Netz

Dass iPhones die digitale Fotografie dominieren, ist keine Nachricht mehr. Die aktuellste Auswertung der Daten von Flickr liefert die Einblicke in die beliebtesten Modelle nach Land und vergleicht sie mit den “echten” DSLRs.

Zwar hat Flickr in den letzten Jahren an der Popularität verloren, doch es finden sich genügend Nutzer und Nutzerinnen, die darauf auch aktuelle Fotos hochladen. So hat der Online-Händler Simple Ghar 470 Millionen Fotos der Plattform nach Tags ausgewertet. Für die beliebtesten Kameras in der Region hat man die jüngsten 5000 Fotos im jeweiligen Land hergenommen.

iPhone 11 auf dem Siegertreppchen

Global betrachtet ist das iPhone 11 (ohne Pro) die beliebteste Digitalkamera, denn das Gerät konnte für sich 13.212.135 Millionen Bilder für sich verbuchen. Erst nach zwei Millionen weniger Fotos folgt die beliebteste “echte” Digitalkamera, nämlich Canon EOS 5D Mark IV mit 11.761.586 Bildern.

Apple hält den Markt der digitalen Fotografie fest in der Hand, das sieht man an dem Ranking der beliebtesten Handy-Kameras: Samsung Galaxy S21 Ultra als populärste Nicht-Apple-Kamera folgt erst auf dem Platz 25 (!). Die Analysten konnten dem Modell 1.796.943 Bilder zuordnen.

Es kann natürlich sein, dass die Android- bzw. Samsung-Nutzer und -Nutzerinnen Flickr als Plattform größtenteils meiden, doch auch die eigentliche Zielgruppe der Hobbyfotografen mit “echten” Digitalkameras muss sich vom iPhone geschlagen geben: Im Ranking der “echten” Kamera als zweitplatzierte Sony A7 III mit 9.094.495 zugeordneten Bildern würde im Gesamtranking auf Platz sieben hinter dem iPhone 12 Pro mit 10.095.086 Bildern landen.

Die beliebtesten Handy-Kameras Simlpe Ghar

Deutschland liebt das iPhone SE

Ganz interessant sind die Einblicke in die Popularität der einzelnen Kameras und Handys nach Ländern. In Deutschland ist beispielsweise das iPhone SE die meistverbreitete Handy-Kamera. Es wird nicht spezifiziert, welche Generation. Bei den ausgewerteten europäischen Ländern weisen nur Slowakei, Belarus, Rumänien und Bulgarien eine Nicht-iPhone-Kamera als beliebt aus, am häufigsten wird das iPhone 12 bei den Europäern als beliebteste mobile Kamera genannt.

Unsere Meinung: Nicht jeder denkt bei dem nächsten Schnappschuss an Flickr oder Instagram, wo man die Fotos hochladen kann. Dass Menschen das machen, bedeutet, dass ihnen ihre eigene Fotos gefallen und sie diese (Bilder) anderen Leuten gerne zeigen möchten.

Das Vorhandensein recht vieler älterer iPhone-Modelle in der Auswertung bedeutet im Umkehrschluss, dass ab dem iPhone 6 die iPhone-Kamera so gut geworden ist, dass für die meisten Menschen die Qualität vollkommen ausreicht, um noch damit prahlen zu können. Dazu kann Apple den Smartphone-Markt im Mittelsegment durch die Hintertür betreten: Nicht nur das iPhone SE in egal welcher Generation ist dafür gedacht, sondern auch die Top-Modelle aus zweiter Hand. Sonst kann man sich das iPhone 7 in Vietnam, iPhone XS in Österreich, iPhone 8 in Irland als beliebteste Handy-Kameras nicht erklären.

