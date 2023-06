iOS 17: Diese 5 neuen Airdrop-Features sollten Sie kennen

Ich nutze Airdrop fast täglich: Die schnelle Übertragung von Dateien zwischen iPhone, Mac oder iPad ist daher für mich eines meiner absoluten Lieblings-Features!

Natürlich ist Aidrop nicht perfekt: Wenn auch Sie manchmal Probleme mit dem Feature haben, finden Sie in unserem Ratgeber die Lösung für jedes Airdrop-Problem.

Auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference (alle Infos und Neuerungen im Überblick) hat Apple zudem neue Features angekündigt. Hier sind fünf Neuerungen, auf die Sie sich freuen können.

01. Namedrop

Mit Namedrop tauscht man unter iOS 17 Telefonnummern und weitere Kontaktinformationen miteinander aus. Vorbei sind die Zeiten, in denen man die eigene Handynummer laut vortragen musste. Wenn Sie ein Kontaktposter erstellt haben (eine individuell gestaltete, digitale Visitenkarte), können Sie diese ganz einfach austauschen:

Halte dein iPhone neben das iPhone oder die Apple Watch von jemand anderem und nutze NameDrop. Ihr könnt beide die Telefon­nummern oder E‑Mail Adressen auswählen, die geteilt werden sollen, und sie direkt zusammen mit dem Kontaktposter teilen. Apple

Das neue Feature soll aber nicht nur zwischen zwei iPhones funktionieren, der Austausch klappt auch mit einer Apple Watch. Namedrop klingt nicht nur nach einem neuen tollen Feature, sondern sieht auch toll aus:

So sieht Namedrop in der Praxis aus Apple

02. Andocken, übertragen – Fertig!

Auf die selbe Art und Weise wie bei Namedrop können Sie unter iOS 17 Bilder, Videos oder andere Dateien miteinander teilen: Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Datei aus und halten Sie anschließend einfach die Geräte aneinander – und die Übertragung beginnt.

03. Airdrop übers Internet

Auf der WWDC-Keynote wurde quasi in einem Nebensatz erwähnt, dass Airdrop jetzt auch über das Internet funktioniert. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Die Geräte müssen sich während der Übertragung nicht länger in Reichweite befinden. Damit das Feature funktioniert, müssen sich jedoch beide Teilnehmer/Geräte in der iCloud angemeldet sein.

04. Airdrop verhindert Belästigungen

Ob Sie eine Datei via Airdrop annehmen möchten oder nicht, entscheiden noch immer Sie selbst! Allerdings wird aktuell noch immer eine Vorschau der zu empfangenen Datei angezeigt. Diesen Zustand machten sich manche User zu Nutze, um via Airdrop ungefragt Nacktbilder zu verschicken (Ja, das passiert wirklich!).

Dies wird unter iOS 17 dank einer neuen Opt-In-Funktion nicht mehr möglich sein. Sensible Inhalten wie Nacktheit werden automatisch unscharf gemacht.

05. Shareplay via Airdrop

Über Shareplay können Sie mit anderen Nutzern gemeinsam Musik hören oder Videos anschauen. Ähnlich wie bei Namedrop können Sie dieses Prozess starten, indem Sie die beiden Geräte aneinander halten.