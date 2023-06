Mac Mini vs. Mac Studio: M2 Pro vs. M2 Max?

At a Glance Fazit Wir sind der Meinung, dass ein Mac Mini M2 Pro für viele Mac-Benutzer, die den Mac Studio in Erwägung ziehen, der perfekte Mac sein könnte, aber es besteht kein Zweifel daran, dass der Mac Studio das bessere Gerät und die günstigste Möglichkeit ist, maximale Leistung zu erhalten.

Als Apple den Mac Studio im März 2022 vorstellte, waren wir von der Kombination aus Rechenleistung und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis beeindruckt. Jetzt, da der Mac Studio mit den M2 Max und M2 Ultra Chips von Apple auf den neuesten Stand gebracht wurde, ist er immer noch ein exzellentes Angebot für Content-Ersteller jeder Stufe, aber das Angebot von Apple hat sich in den Monaten seit der Einführung des ursprünglichen Mac Studio verändert. Jetzt hat der Mac Studio Konkurrenz durch einen M2 Pro Mac Mini auf der einen Seite und den M2 Ultra Mac Pro auf der anderen Seite.

Solange Sie die Erweiterungsmöglichkeiten des Mac Pro nicht benötigen, wird der M2 Ultra Mac Studio, der die gleichen technischen Daten wie der Mac Pro aufweist, die Anforderungen aller anspruchsvollen Kreativen erfüllen. Aber nicht jeder braucht die ganze Leistung eines Mac Studio mit M2 Ultra, und manche brauchen nicht einmal die Leistung des M2 Max, für die der M2 Pro Mac mini mehr als ausreichend sein könnte.

In diesem Artikel geht es darum, wie der Mac Mini M2 Pro im Vergleich zum Mac Studio M2 Max abschneidet. Den Vergleich zwischen dem Mac Pro und dem M2 Ultra Mac Studio werden wir an anderer Stelle diskutieren.

Mac Studio vs. Mac Mini M2 Pro: Preis

Im Januar 2023 stellte Apple den M2 Pro Mac Mini vor. Dieser Mac füllte eine Lücke in Apples Produktpalette: Während das Macbook Pro einen M1 Pro und nun den M2 Pro Chip bot, gab es bis zur Einführung dieses Mac mini keinen Desktop-Mac mit einem solchen Chip. Mit einem Preis von 1.549 Euro ist der Mac Mini mit M2 Pro auch deutlich günstiger als das entsprechende Macbook Pro mit 2.399 Euro (da bleibt noch genug übrig, um einen schönen Monitor zu kaufen, den Sie mit Ihrem Mac verwenden können).

Wie sieht es mit dem Preis des Mac Mini M2 Pro im Vergleich zum Mac Studio aus? Der Mac Studio kostet ab 2.399 Euro mehr als der Mac Mini mit M2 Pro, was ein ziemlicher Sprung ist, aber Sie erhalten einen 30-Kern-Grafikprozessor im Mac Studio, während der M2 Pro Mac Mini standardmäßig nur einen 16-Kern-Grafikprozessor bietet.

Für weitere 345 Euro können Sie eine 19-Kern-GPU-Option für den Mac Mini erwerben. In diesem Fall wird die 10-Kern-CPU im Mac mini auf eine 12-Kern-CPU aktualisiert, die mit der 12-Kern-CPU im M2 Max Mac Studio identisch ist. Sie können also die gleiche CPU wie im Mac Studio in einem 1.894 Euro teuren Mac Mini verwenden, was eine interessante Option sein könnte, wenn Sie die zusätzlichen GPU-Kerne nicht benötigen. Wenn Sie diesen Mac Mini mit 32 GB Arbeitsspeicher ausstatten, damit er mit dem Mac Studio übereinstimmt, haben Sie fast den gleichen Mac, abgesehen von den GPU-Kernen, zum Preis von 2.354 Euro.

Das Macbook Pro M2 Max beginnt übrigens bei 3.469 Euro (das ist eine Build-to-Order-Option), was den Mac Studio mit gut 1.000 Euro weniger noch attraktiver erscheinen lässt.

Auch im Vergleich zu einem ähnlich ausgestatteten Macbook Pro ist der Mac Mini M2 Pro ein echtes Schnäppchen. Der Mac Mini M2 Pro mit einer 10-Kern-CPU und einem 16-Kern-Grafikprozessor kostet 1.549 Euro im Vergleich zum 14-Zoll-Macbook Pro mit demselben Chip für 2.399 Euro. Wir wissen, dass es sich hierbei um sehr unterschiedliche Geräte handelt, aber es zeigt, wie viel man beim Kauf eines Desktop-Macs von Apple sparen kann. Der Mac Mini und der Mac Studio sind die kostengünstigste Möglichkeit, die leistungsstärksten Prozessoren von Apple zu erhalten.

Schauen wir uns im Vergleich der Desktops genauer an, was Sie für Ihr Geld bekommen:

Mac Studio: M2 Max (12-Kern-CPU, 30-Kern-Grafikprozessor), 32 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 2.399 Euro

M2 Max (12-Kern-CPU, 30-Kern-Grafikprozessor), 32 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 2.399 Euro Mac Mini: M2 Pro (10-Core-CPU, 16-Core-GPU), 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 1.549 Euro

M2 Pro (10-Core-CPU, 16-Core-GPU), 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 1.549 Euro Mac Mini (build to order): M2 Pro (12-Core-CPU, 19-Core-GPU), 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 2.354 Euro

Mac Studio vs. Mac Mini M2 Pro: Design

Das Design des Mac Studio ist vom Mac Mini inspiriert. Beide Macs sind silberfarben (es gibt keine andere Farbvariante wie etwa Space Grau) und haben ein großes Apple Logo auf der Oberseite. Der Mac Studio misst 19,56 cm im Quadrat, genauso viel wie der Mac Mini, ist aber 9 cm hoch, fast dreimal so hoch wie der Mac Mini.

Dieser zusätzliche Platz im Inneren des Mac Studio bedeutet, dass er von einem effizienteren Kühlsystem profitiert. Der Mac Studio bietet außerdem eine praktische Sammlung von Anschlüssen an der Vorderseite, darunter zwei USB-C-Anschlüsse und einen SDXC-Kartensteckplatz.

Mac Studio vs. Mac Mini M2 Pro: Specs

Bei den CPU-Kernen gibt es keinen großen Unterschied zwischen dem M2 Pro und dem M2 Max: Für beide ist die exakt gleiche CPU verfügbar. Allerdings wird der Mac Mini M2 Pro standardmäßig mit einer 10-Kern-CPU ausgeliefert, verglichen mit der 12-Kern-CPU im Mac Studio mit M2 Max. Wie wir bereits bei der Diskussion des Preises erwähnt haben, können Sie sich beim Kauf für den M2 Pro mit 12-Core-CPU entscheiden, wenn Sie diesen in Ihrem Mac Mini haben möchten.

Es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Einer ist die Menge des unterstützten Arbeitsspeichers: Der M2 Pro kann bis zu 32 GB Arbeitsspeicher unterstützen, während der M2 Max bis zu 96 GB Arbeitsspeicher unterstützt (wenn Sie sich für die 28-Core-GPU-Option entscheiden).

Der andere große Unterschied ist die Anzahl der GPU-Kerne: Der Mac Mini wird mit 16 Kernen ausgeliefert, kann aber maximal 19 Kerne unterstützen, während der Mac Studio mit M2 Max standardmäßig 30 Kerne und optional einen 38-Kern-GPU bietet. Und dabei ist der M2 Ultra noch nicht einmal berücksichtigt, der standardmäßig einen 60-Kern-Grafikprozessor und optional einen 74-Kern-Grafikprozessor bietet.

Hier sind die technischen Daten im Vergleich:

Mac Mini M2 Pro

Basismodell: 10-Kern-CPU, 16-Kern-Grafikprozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 1.549 Euro

Zusätzliche Optionen: 12-Core-CPU, 19-Core-GPU (345 Euro), 32 GB Arbeitsspeicher (460 Euro), 1 TB/2 TB/4 TB/8 TB SSD (bis zu 2.760 Euro)

Mac Studio M2 Max

Basismodell: 12-Kern-CPU, 30-Kern-Grafikprozessor, 32 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD, 2.399 Euro

Zusätzliche Optionen: 38-Core-GPU (230 Euro), 64 GB Arbeitsspeicher (460), 96 GB Arbeitsspeicher (920 Euro), 1 TB/2 TB/4 TB/8 TB SSD (bis zu 2.760 Euro)

CPU

In den folgenden Benchmarks können Sie sich ein Bild davon machen, wie die CPUs im Vergleich abschneiden. Wir haben die M2 Pro 12-Kern-CPU und die M2 Mac 12-Kern-CPU getestet und können bestätigen, dass es keinen großen Unterschied gibt.

Wir haben die neuen Geekbench-6.1-Benchmarks mit dem Prozessor durchgeführt. Da unsere früheren Benchmarks mit Geekbench 5 durchgeführt wurden, liegen uns die Benchmarks für den fraglichen Mac Mini nicht vor, aber wir haben Geekbench 6.1 mit dem entsprechenden Chip im Macbook Pro durchgeführt, und wie Sie sehen können, sind die Ergebnisse ähnlich, wie Sie es von so eng aufeinander abgestimmten CPUs erwarten würden.

Wir haben auch die Cinebench-R23-Benchmarks auf dem Mac Studio durchgeführt, in diesem Fall haben wir den Mac Mini M2 Pro zum Vergleich. Auch hier können Sie sehen, wie ähnlich sich die beiden CPUs sind.

GPU

Bei den GPU-Kernen sieht es ein wenig anders aus. Der Standard-Mac mini M2 Pro bietet 16 Grafikkerne (bis zu 19), aber der Standard-Mac Studio mit M2 Max hat einen Grafikprozessor mit 30 Kernen (bis zu 38 Kernen).

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sich das in den Tests auswirkt, hat der Mac Studio mit 38-Kern-GPU in den Geekbench 6.1 Compute-Benchmarks viel mehr Punkte erzielt als der M2 Pro im Macbook Pro (die Geekbench 6.1-Ergebnisse für den Mac mini liegen uns nicht vor, aber es handelt sich hier um denselben Chip).

Wenn Sie ein Gamer sind, können Sie auch eine viel bessere Leistung vom Mac Studio erwarten, wie unsere Benchmarks für Videospiele zeigen.

RAM

Der M2 Max ist dem M2 Pro auch in anderer Hinsicht überlegen, unabhängig von der Generation. Der M2 Max hat eine größere Speicherbandbreite (400 GB/Sek. gegenüber 200 GB/Sek.) und kann mehr Arbeitsspeicher anbieten als der M2 Pro (96 GB gegenüber 32 GB). Die 96-GB-RAM-Option für den M2 Max hat allerdings einen Haken: Sie ist auf die Version des M2 Max mit 38 GPU-Kernen beschränkt, während die preiswertere Option mit 30 GPU-Kernen immer noch maximal 64 GB bietet.

Mac Studio vs. Mac Mini M2 Pro: Ports

Der Mac Studio hat die meisten Anschlüsse: Zwei USB-C-Anschlüsse und einen SDXC-Kartensteckplatz auf der Vorderseite und vier Thunderbolt 4-Anschlüsse, zwei USB-A-Anschlüsse, einen HDMI 2.0-Anschluss, einen 10-Gb-Ethernet-Anschluss und einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss auf der Rückseite. Der M2 Pro Mac Mini verfügt über vier Thunderbolt-4-Anschlüsse, zwei USB-A-Anschlüsse, einen HDMI 2.1-Anschluss, Gigabit-Ethernet (10Gb-Ethernet kostet 100 $ extra) und einen Kopfhöreranschluss. Natürlich gibt es eine Vielzahl von USB-C-Hubs, wenn Sie noch mehr Optionen wünschen.

Der Mac Studio M1 Max wurde durch seinen HDMI-Anschluss gebremst, der HDMI 2.0 und nicht den neueren HDMI 2.1-Standard des Mac Mini unterstützt. HDMI 2.1 bietet Unterstützung für 4K bei 240 Hz und 8K bei 60 Hz. Der Mac Studio von 2023 bietet HDMI 2.1, sodass es keine Beschränkung mehr gibt (an HDMI 2.0 kann nur ein Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hz angeschlossen werden). Das bedeutet, dass der M2 Max Mac Studio jetzt bis zu acht 4K-Bildschirme, sechs 6K-Bildschirme oder drei 8K-Bildschirme unterstützen kann, während er zuvor auf vier Pro Display XDRs und einen 4K-Bildschirm beschränkt war. Der Mac Mini mit M2 Pro unterstützt drei Bildschirme.

Der Mac Studio 2023 erhält außerdem den neuen WiFi 6E Standard und Bluetooth 5.3, wie der Mac Mini M2 Pro Anfang 2023. Der ältere Mac Studio bot nur Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0.

Mac Studio vs. Mac Mini M2 Pro: Kaufberatung

Jetzt, wo der M2 Max im Mac Studio angekommen ist, ist er sicherlich eine attraktivere Option als zuvor, aber selbst mit den Chips der M1-Serie war der Mac Studio immer noch eine großartige Option für alle, die einen leistungsstarken Mac suchen, der nicht zu teuer ist.

Der Mac Mini mit M2 Pro ist allerdings ein ernstzunehmender Konkurrent. Die Hauptunterschiede zwischen den beiden Geräten sind die Unterstützung für mehr Arbeitsspeicher und die zusätzlichen Grafikkerne im Mac Studio. Der Mac Studio kostet zwar mehr als der Mac Mini, aber Sie kommen voll auf Ihre Kosten (vor allem, wenn Sie vergleichen, wie viel das Macbook Pro mit M2 Max kostet). Wenn man bedenkt, dass ein Mac Mini mit einer ähnlichen Ausstattung an Arbeitsspeicher und CPU-Kernen genauso viel kosten würde wie der Mac Studio, ohne die zusätzlichen GPU-Kerne, ist klar, welches Gerät das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Wenn Sie jedoch nicht so viel Leistung benötigen und nicht die grafikintensivsten Anwendungen verwenden, ist der Mac Mini mit M2 Pro mehr als ausreichend und stellt eine gute Ersparnis gegenüber dem Mac Studio dar. Sie können jetzt 700 Euro sparen, indem Sie einen Mac Mini mit M2 Pro anstelle des Mac Studio kaufen, und erhalten trotzdem einen Computer, der für Ihre Bedürfnisse ausreichend leistungsstark ist. Mit dieser Ersparnis könnten Sie einen Hub plus eine 4 TB SSD kaufen und hätten immer noch Geld in der Tasche.

Der Mac Studio bietet jedoch noch viel mehr: Neben dem zusätzlichen Arbeitsspeicher und den Grafikprozessoren gibt es mehr Anschlüsse (darunter auch einige, die nach vorne gerichtet sind) und Unterstützung für mehr Displays.

Dieser Artikel ist zunächst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt