watchOS 10: Gemütszustände mit Apple Watch aufzeichnen

In der Pressemitteilung zu watchOS 10 argumentiert Apple die neue Funktion fürs Aufzeichnen der Gemütszustände auf der Apple Watch folgendermaßen:

… Studien zeigen, dass das Reflektieren über den eigenen Gemütszustand dabei helfen kann, emotionales Bewusstsein und Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Apple

Darauf folgt ein kurzes Video, wie die neu gestaltetet Achtsamkeit-App funktioniert. Die Kollegen der 9to5mac haben sich im Detail angeschaut, wie dies genau geht:

Öffnen Sie auf der Apple Watch unter watchOS 10 die Achtsamkeit-App Nach einem Infofenster, das ungefähr das Apple-Zitat oben wiedergibt, gelangt man zum Fenster mit zwei Optionen: „Wie fühlst du dich jetzt?“ und „Wie fühlst du dich heute?“ Wählt man eine von den beiden, kann man mit der digitalen Krone nach oben und nach unten scrollen, um zum entsprechenden Zustand wie „Angenehm“ oder „Unangenehm“ zu gelangen Nach den skalierten Optionen kann man noch eine genaue Beschreibung auswählen, hier bietet die App als Erleichterung eine vorgefertigte Liste aus positiven, neutralen und negativen Gemütszuständen Im letzten Schritt soll man eingeben, welche Einflussfaktoren sich auf diese Emotionen auswirken, dies können „Arbeit“, „Freund:innen“, „Partner“, „Familie“ und einige mehr sein

Apple gibt keine Begrenzung bei dieser Funktion nach Watch-Modellen an, wir würden vermuten, dass sie auf der ältesten kompatiblen Apple Watch, nämlich Series 4, funktioniert. Wir haben sie auf der Series 6 erfolgreich ausprobiert.

Prinzipiell ist die Aufzeichnung der Gemütszustände wie eine Likert-Skala gegliedert: Von „Neutral“ kann man in beide Richtungen entweder zu „Etwas gut“, „Gut“ oder „Sehr gut“ wechseln, oder zu „Etwas schlecht“, „Schlecht“ oder „Sehr schlecht“. Entsprechend wechselt sich die Farbe der Anzeige.

Gemütszustände in der Achtsamkeit-App unter watchOS 10

Bei den möglichen Emotionen gibt es eine Auswahl zwischen „Aufgeregt“, „Ausgeglichen“, „Dankbar“, „Glücklich“, „Mutig“ bis zu „Angewidert“, „Besorgt“, „Beschämt“, „Frustriert“, „Hoffnungslos“, „Traurig“ etc. Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine vermissen wir in der Liste die Einträge „Wütend“ und „Machtlos“.

Emotionenbeschreibungen in der Achtsamkeits-App unter watchOS 10

Unter den äußeren Umständen, die sich auf die Gemütszustände auswirken können, kann man „Freund:innen“, „Arbeit“, „Zeitgeschehen“, „Bildung“, „Geld“ etc.

Mögliche Umstände oder Ursprünge der Gemütszustände in der Achtsamkeits-App unter watchOS 10

