Prime Day startet im Juli: Diese Apple-Produkte wird es günstiger geben

Amazon feiert am Dienstag, dem 11. Juli den ersten Prime Day des Jahres 2023. Nur an diesem Tag erhalten Prime-Mitglieder allein in Deutschland mehrere Tausend Produkte zu besonders günstigen Blitzangeboten. Auch Produkte von Apple – wie üblich ab Mitternacht.

Hier startet am 11. Juli der Prime Day

Vorab-Angebote für Prime-Kunden

Zum Start gibt es bereits einige interessante Angebote für Prime-Kunden:

Audible

Zum Prime Day gibt es ab sofort ein Spezialangebot: Für den Audio-Dienst Audible gibt es vom 21. Juni bis 23. Juni ein kostenloses Probe-Abo über drei Monate.

Hier Audible Probeabo starten

Amazon Photos

Bei Download der Foto-App und Hochladen eines Fotos erhalten Sie bis 7. Juli einen 15-Euro-Gutschein für Amazon. (Nur für Erstnutzer)

Hier die Amazon Fotos App laden

Amazon Music Unlimited

Es gibt vier Probemonate statt nur eines Monats des Musik-Streaming-Dienstes Amazon Music Unlimited.

Hier Amazon Music testen

Amazon Fresh

ab 3. Juli gibt es Rabatte bis zu 30 Prozent auf Amazon Fresh.

Amazon Fresh

Amazon Gaming

Ab 21. Juni gibt es kostenlose Spiele-Klassiker.

Amazon Gaming

Rückschau: Das waren die Angebote im letzten Jahr

Beim letzten Prime Day waren nur ganz bestimmte Produkte von Apple reduziert, wir erwarten in diesem Jahr eine ähnliche Auswahl. Wir haben deshalb die Apple-Angebote des letzten Jahres aufgelistet:

iPhone

Apple iPhone 12 Mini (256 GB) für 679 statt 705

Apple iPhone 12 Pro (512 GB) für 1.269 statt 1.379

Apple iPhone 13 Pro (512 GB) für 1.259 statt 1.499

Apple iPhone 13 Pro Max (1 TB) für 1.549 statt 1.829

iPhone-Zubehör

Auch viele Hüllen waren letztes Jahr im Angebot. Dieses Jahr könnten Hüllen für die iPhone-14-Generation hinzu kommen. Diese Deals gab es letztes Jahr:

Apple Leder Case mit Magsafe (für iPhone 12 Mini) für 39,99 statt 58,92

Apple Leder Case mit Magsafe (für iPhone 12 / 12 Pro) für 39,99 statt 58,99

Apple Leder Case mit Magsafe (für iPhone 12 Pro Max) für 39,99 statt 53,86

Apple Leder Case mit Magsafe (für iPhone 13 Mini) für 39,99 statt 62,98

Apple Leder Case mit Magsafe (für iPhone 13) für 39,99 statt 56,28

Apple Silikon Case mit MagSafe (für iPhone 12 Pro Max) für 34,99 statt 58,79

Apple Silikon Case mit MagSafe (für iPhone 13 Mini) für 34,99 statt 49,29

Apple Silikon Case mit MagSafe (für iPhone 13) für 34,99 statt 45,95

Apple Silikon Case mit MagSafe (für iPhone 13 Pro Max) für 34,99 statt 47

Apple Watch

Bei den Angeboten an Apples Smartwatch gab es letztes Jahr vor allem Rabatte auf die Vorgänger-Generation:

Apple Watch SE (2021, GPS + Cellular) für 279 statt 329

Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) für 579 statt 808

Apple Watch Series 7 (GPS) für 359 statt 459

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) für 619 statt 779

Beats-Kopfhörer

Airpods gab es letztes Jahr nicht rabattiert, dafür mehrere Modelle von Beats:

Beats Studio3 (Over-Ear-Kopfhörer, Matt-schwarz) für 209 statt 238,90

Powerbeats Pro (In-Ear-Kopfhörer, Navy) für 179 statt 190

Erste Countdown-Angebote bereits verfügbar

Achtung: Bereits vor dem Prime Day gibt es täglich einige Extra-Angebote, wir werden Sie an dieser Stelle sowie generell auf Macwelt.de laufend darüber berichten!

Prime-Mitgliedschaft

Die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon kostet 89,90 Euro im Jahr. Im Preis enthalten ist eine kostenlose Lieferung von Amazon-Paketen ohne Mindestbestellwert. Außerdem erhalten die Mitglieder unter anderem Zugriff auf den Video-Streaming-Dienst Prime Instant Video und die Kindle-Leihbibliothek. Hinzu kommt ein unbegrenzter Online-Speicherplatz für Fotos.