Prime Day ist gestartet: Diese Apple-Produkte gibt es günstiger

Amazon feiert am Dienstag, dem 11. Juli den ersten Prime Day des Jahres 2023. Nur an diesem Tag erhalten Prime-Mitglieder allein in Deutschland mehrere Tausend Produkte zu besonders günstigen Blitzangeboten. Auch Produkte von Apple sind – wie üblich seit Mitternacht verfügbar.

Airpods

Die aktuellen Airpods Pro sind zu einem guten Preis zu haben.

Airpods Pro (2. Generation) für 239 € statt 299 € bei Amazon

Airpods 2 für 109 Euro statt 159 Euro

Pencil

Apple Pencil 2 für 105 € statt 149 € bei Amazon

iPhones

iPhone 14 Pro für 1158 statt 1429 Euro

27 Prozent günstiger: iPhone 13 mit 512 GB Speicher in Grün oder Blau für 912 Euro

iPhone 13 Mini mit 512 GB in Grün für 927 statt 1149 Euro

iPad

Das iPad 9 wirkt altmodisch, ist aber ein echtes Schnäppchen

Apple 2021 iPad 10,2″ 64 GB – Silber 9. Generation für 339 statt 429 Euro

Apple 2021 iPad 10,2″ 256 GB – Silber 9. Generation für 517 statt 629 Euro

iPad Air

Das aktuelle iPad Air ist sehr günstig zu haben.

Apple 2022 iPad Air 64 GB – Blau 5. Generation für 639 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 64 GB – Pink 5. Generation für 649 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Pink 5. Generation für 869 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Blau 5. Generation für 849 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Space Grau 5. Generation für 849 statt 969 Euro

Apple 2022 iPad Air 64 GB – Starlight 5. Generation für 639 statt 769 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Starlight 5. Generation für 849 statt 969 Euro

Apple 2022 iPad Air 256 GB – Violett 5. Generation für 849 statt 969 Euro

Apple 2022 iPad Air Wi-Fi + Cellular 256 GB – Blau 5. Generation für 1069 statt 1169 Euro

Apple Watch

Die aktuelle Apple Watch gibt es in vielen Versionen

Apple Watch Series 8 (GPS+Cellular, 41mm) – Aluminiumgehäuse Silber, Sportarmband Weiß für 512,05 statt 619 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS+Cellular, 45mm) – Aluminiumgehäuse Product (RED), Sportarmband Product (RED) für 559 statt 659 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS+Cellular, 45mm) – Edelstahlgehäuse Gold, Milanaise Armband Gold für 825,55 statt 949 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) – Aluminiumgehäuse Polarstern, Sportarmband Polarstern für 409 statt 499 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) – Aluminiumgehäuse Product (RED), Sportarmband Product (RED) für 407,55 statt 499 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) – Aluminiumgehäuse Silber, Sportarmband Weiß für 409 statt 499 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) – Aluminiumgehäuse Product (RED), Sportarmband Product (RED) für 448 statt 539 Euro

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) – Aluminiumgehäuse Silber, Sportarmband Weiß für 449 statt 539 Euro

Apple Magic Keyboard für iPad

Das Magic Keyboard für das iPad dient zugleich als Schutzhülle und ist eine gute Bereicherung für das iPad Pro und iPad Air 5 – wird das iPad doch damit fast schon zum Macbook.

Apple Magic Keyboard für 12.9-inch iPad Pro (3, 4, 5. und 6. Generation) – Deutsch – Schwarz für 335 statt 429 Euro

Apple Magic Keyboard für 12.9-inch iPad Pro (3, 4, 5. und 6. Generation) – Deutsch – Weiß für 335 statt 429 Euro

Apple Magic Keyboard für das 11″ iPad Pro (4. Generation) und das iPad Air (5. Generation) für 299 statt 369 Euro

Apple Magic Keyboard

Das Apple Magic Keyboard ist drahtlos und in zwei Versionen zu haben: mit und ohne Ziffernblock.

Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock: Bluetooth für 99 statt 135 Euro

Apple Magic Keyboard: Bluetooth für 79 statt 99 Euoro

Apple Magic Mouse

Die Apple Magic Mouse ist Apples einzige Maus und aktuell in zwei Farben zu haben:

Apple Magic Mouse: Bluetooth. Kompatibel mit Mac oder iPad; Schwarz für 75 statt 109 Euro

Apple Magic Mouse: Bluetooth. Kompatibel mit Mac oder iPad; Weiß für 59 statt 85 Euro

Hier zum Prime Day