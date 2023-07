Das beste Airtag-Zubehör für Reise und Alltag

Case-Mate Airtag-Case für Hundehalsband – eine tolle Halterung nicht nur für Halsbänder von Vierbeinern

Für die Ortung des geliebten Vierbeiners sind die Airtags genauso geeignet wie am Schlüsselbund. Am Halsband eines Hundes oder einer Katze muss ein Airtag-Halter allerdings anderen Anforderungen genügen. Die Schutzhülle für Haustierhalsbänder von Case-Mate ist daher robust, leicht und wasserabweisend. Das eingesetzte Silikon ist sehr flexibel und erweist sich an Halsbändern sehr rutschfest.

Wem die dezente schwarze Farbe unseres Testmusters zu unauffällig ist, bekommt den Airtag-Halter auch in Limette oder Transparent. Die transparente Version leuchtet nachts. Ein Hinweis beim Einsatz an Halsbändern von Tieren: Bitte zur Ortung nicht die Airtags piepsen lassen – die hohen Frequenzen mögen speziell Hunde nicht.

Wir haben in unserem Praxistest noch eine andere Verwendung gefunden, am Kameragurt. Wie gut der Airtag-Halter dort passt, ist natürlich, wie beim Halsband, abhängig vom verwendeten Gurt. Wir haben es erfolgreich an drei unterschiedlichen Exemplaren ausprobiert. Airtags sind für Kameras praktisch nicht nur bei einem Diebstahl, sondern auch um zu verhindern, dass man die Kamera liegen lässt.