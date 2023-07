M1 und M2 vs. Intel: Apple-CPUs im Vergleich

Wenn Sie sich zwischen zwei verschiedenen Mac-Typen oder zwei Generationen desselben Macs entscheiden müssen, fragen Sie sich vielleicht, wie groß der Unterschied beim Prozessor sein wird.

Seit November 2020 sind alle neuen Macs mit einem von Apple entwickelten System-on-a-Chip (SoC) ausgestattet, der auf der ARM-Architektur basiert und meist als Apple Silicon bezeichnet wird. Seitdem ist eine Menge von Apple-Chips zusammengekommen: der M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro, M2 Max und M2 Ultra. Der letzte Mac, der von Intel auf Apple Silicon umgestellt wurde, war der Mac Pro im Juni 2023.

Jetzt, da der Übergang von Intel zu Apples eigenen Chips abgeschlossen ist und es eine Weile her ist, dass Apple den letzten neuen Macs mit einem Intel-Chip herausbrachte (iMac 27” im August 2020), könnte man meinen, dass es keinen Sinn ergibt, Intel und Apple zu vergleichen. Doch einige Händler verkaufen immer noch Macs mit Intel-Chips und es ist sogar möglich, generalüberholte Macs mit Intel-Chips im Apple Refurbished Store zu kaufen. Diejenigen, die von einem Intel-Mac auf einen Mac der M1- oder M2-Serie umsteigen möchten, sind vielleicht auch neugierig, wie groß der Unterschied sein wird.

Apple Mac mini (M2 Pro, 2023)

Mac Mini M2 Pro

Bei einer solchen Vielfalt stellt sich auch die Frage, welcher Apple-Prozessor der beste ist – oder zumindest für die eigenen Bedürfnisse ausreicht. Der M2 bildet die zweite Generation von Apple Silicon, aber der M2 ist trotzdem weniger leistungsfähig als etwa der M1 Pro (siehe: M2 vs. M1 Pro, Max und Ultra). Es ist auch erwähnenswert, dass der Unterschied zwischen einem M2 Pro und einem M2 Max nur in den GPUs und der Speicherunterstützung liegt: Die CPU ist im Wesentlichen die gleiche.

In diesem Artikel vergleichen wir alle Mac- und Macbook-CPUs, -Grafikprozessoren und andere technische Daten, wie z.B. den Arbeitsspeicher (auch Unified Memory oder gemeinsamer Speicher genannt) und zeigen, wie die Chips der M1- und M2-Reihe im Vergleich zueinander und zu ihren Intel-Vorgängern abschneiden.

Umstellung auf M1 bis M2 Max – die Chronik

November 2020: Apple stellt sein erstes SoC für Mac vor – den M1. Er ist immer noch im Macbook Air, im 13-Zoll Macbook Pro und Mac Mini zu finden. Das Macbook Air M1 ist selbst noch bei Apple zu kaufen.

April 2021: Apple bringt einen iMac mit einem M1-Chip auf den Markt. Dieser hat noch keinen Nachfolger bekommen.

Oktober 2021: Der M1 bildet die Grundlage für die leistungsstärkeren Varianten M1 Pro und M1 Max, die im Oktober 2021 im 14- und 16-Zoll-Macbook Pro erscheinen.

März 2022: Der letzte Chip der M1-Serie, der M1 Ultra, kommt mit dem Mac Studio im März 2022 auf den Markt.

Juni 2022: Die nächste Generation von Apple Silicon wurde im Juni 2022 mit der Einführung des M2-Chips vorgestellt, Macbook Air M2 und Macbook Pro M2 13”.

Januar 2023: Der M2 Pro und der M2 Max kommen im 14- und 16-Zoll Macbook Pro zum Einsatz. Der Mac Mini erhält ein Upgrade auf M2 und M2 Pro.

Juni 2023: Der M2 Ultra wird in den Mac Studio und Mac Pro integriert. Der Mac Studio wird auch mit dem M2 Max ausgeliefert.

Die M3-Reihe wird wahrscheinlich nicht vor Anfang 2024 erscheinen, obwohl eine Vorstellung Ende 2023 möglich ist.

Welchen Prozessor sollten Sie für Ihren Mac wählen und ist das wirklich wichtig? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Mac- und Macbook-Prozessoren im Vergleich

Der M1 kommt mit dem Macbook Air, dem 13″ Macbook Pro und dem Mac Mini Ende 2020 auf den Markt.

Der Prozessor im Inneren eines Macs macht einen großen Unterschied bei der Leistung des Macs aus. Allerdings kann es schnell überfordern, wenn man mit der Terminologie nicht vertraut ist. Der Prozessor wird manchmal auch als CPU (Central Processing Unit) bezeichnet, was sich von der GPU (Graphics Processing Unit) unterscheidet. Manchmal wird auch vom Prozessor gesprochen, wenn eigentlich das SoC (System on Chip) gemeint ist, das sowohl die CPU als auch die GPU beinhaltet. Es kann sogar sein, dass man von einem SiP (System in Package) spricht.

Wir bezeichnen Apple Silicon oft als Chips, weil es sich um SoCs handelt, die CPU und GPU (und übrigens auch RAM, den Apple als Unified Memory oder gemeinsamen Speicher bezeichnet) vereinen. Die verschiedenen Chips der M-Serie bieten eine Vielzahl von CPU- und GPU-Kernen.

In ähnlicher Weise gibt es viele verschiedene Intel-Chips, die eine Reihe von CPU-Kernen mit integrierten oder diskreten Grafikoptionen kombinieren, die wir alle im Folgenden besprechen werden.

Mac-Prozessoren von Apple

M1

Apple MacBook Air (2020) M1

Im Juni 2020 kündigte Apple an, dass es den Mac von Intel auf „erstklassige, spezielle Chips“ umstellen würde. Dieser Prozess begann mit dem M1-Prozessor, der im November 2020 eingeführt wurde.

Der M1 kommt in diesen Macs zum Einsatz:

In diesen Macs ist der M1 nicht mehr verbaut:

13-Zoll Macbook Pro (2020)

Mac Mini (2020)

Technische Daten des M1:

8-Kern-CPU 4 Leistungskerne 4 Effizienzkerne

7- oder 8-Kern-Grafikprozessor (GPU)

16-Kern Neural Engine

8 GB oder 16 GB RAM

68,25 GB/s Speicherbandbreite

Apple 24-inch iMac (M1, 2021)

Der M1 war der erste Chip, den Apple speziell für den Mac entwickelte, und er sorgte in der Branche mit riesigen Leistungssprüngen für Furore. Einige kritisierten jedoch die RAM-Beschränkungen, da die neuen Macs nur bis zu 16 GB Arbeitsspeicher unterstützten.

M1 Pro

Apple führte den M1 Pro im Oktober 2021 ein. Er ist nicht mehr in neuen Macs erhältlich, aber Sie können einen im Apple Refurbished Store oder anderswo bekommen.

Der M1 Pro kam in diesen Macs zum Einsatz:

14-Zoll Macbook Pro (2021)

16-Zoll Macbook Pro (2021)

Technische Daten des M1 Pro:

8- oder 10-Kern-CPU 6 oder 8 Leistungskerne 2 Effizienzkerne

14- oder 16-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

16 GB oder 32 GB RAM

200 GB/s Speicherbandbreite

Der M1 Pro bietet einen 14-Kern-Grafikprozessor oder einen 16-Kern-Grafikprozessor. Bei der Markteinführung behauptete Apple, der Grafikprozessor des M1 Pro sei doppelt so schnell wie der des M1. Apple behauptete auch, dass die GPU bis zu siebenmal schneller sei als die integrierte Grafik des neuesten 8-Kern-PC-Laptop-Chips.

Das M1 Pro verfügt außerdem über einen Pro-Res-Accelerator in der Media-Engine, um Videoverarbeitung zu beschleunigen. Apple behauptet, dass die M1 Pro eine Speicherbandbreite von bis zu 200 GB/s bieten kann, was fast dem Dreifachen der Bandbreite des M1 entspricht.

Die M1 Pro unterstützt bis zu 32 GB RAM (im Vergleich zu maximal 16 GB beim M1).

M1 Max

Der M1 Max wurde ebenfalls im Oktober 2021 als Standardoption für das 16-Zoll Macbook Pro und als Konfigurationsoption für das 14-Zoll Macbook Pro eingeführt. Im März 2022 wurde der M1 Max dann zu einer der Optionen für den Mac Studio. Der M1 Max ist nicht mehr in neuen Macs erhältlich, aber Sie können einen im Apple Refurbished Store oder anderswo bekommen.

Der M1 Max kommt in diesen Macs zum Einsatz:

14-Zoll Macbook Pro (2021)

16-Zoll Macbook Pro (2021)

Mac Studio (2022)

Technischen Daten des M1 Max:

10-Kern-CPU 8 Leistungskerne 2 Effizienzkerne

24- oder 32-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

32 GB oder 64 GB RAM

400 GB/s Speicherbandbreite

Der M1 Max hat die gleiche 10-Kern-CPU wie der M1 Pro, aber alles andere ist deutlich besser. Die GPU ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen dem M1 Pro und dem M1 Max. Die GPU des M1 Max besitzt bis zu 32 Kerne, auf Wunsch gibt es außerdem eine Option mit 24 Kernen.

Bei der Markteinführung behauptete Apple, die Grafikleistung der 32-Kern-GPU sei bis zu viermal schneller als die der M1.

Der M1 Max ist außerdem mit zwei Pro-Res-Acceleratorn ausgestattet, die eine bis zu zweimal schnellere Videokodierung als beim M1 Pro ermöglichen. Apple behauptet, dass Macbook Pros mit M1 Max bis zu 30 Streams von 4K-Pro-Res-Video oder bis zu sieben Streams von 8K-Pro-Res-Video in Final Cut Pro schneiden können. Das sind mehr Streams als bei einem Mac Pro mit 28 Kernen und Afterburner.

Bei der Markteinführung erklärte Apple, dass die Leistung des M1 Max „mit der von High-End-GPUs in den größten PC-Laptops vergleichbar ist und dabei bis zu 100 Watt weniger Strom verbraucht.“

Der M1 Max bietet außerdem eine Speicherbandbreite von bis zu 400 GB/s. Das ist das Doppelte des M1 Pro und fast das Sechsfache des M1. Dadurch sind mit dem Max maximal 64 GB RAM möglich.

M1 Ultra

Der M1 Ultra wurde ebenfalls im März 2022 als Option für den Mac Studio eingeführt. Er wurde mittlerweile vom M2 Ultra abgelöst, aber Sie können immer noch einen Mac Studio 2022 kaufen, möglicherweise zu einem guten Preis.

Der M1 Ultra kommt in diesen Macs zum Einsatz:

Mac Studio (2022)

Technischen Daten des M1 Ultra:

20-Kern-CPU 16 Leistungskerne 4 Effizienzkerne

48- oder 64-Kern-GPU

32-Kern Neural Engine

64 GB oder 128 GB RAM

800 GB/s Speicherbandbreite

Der M1 Ultra besteht im Wesentlichen aus zwei M1-Chips, sodass er eine 20-Kern-CPU und eine bis zu 64-Kern-GPU bieten kann. Apple erreicht dies durch die Ultra-Fusion-Architektur, mit der die beiden M1 Max-Chips miteinander verbunden werden, um Kompromisse wie erhöhte Latenzzeiten, reduzierte Bandbreite und erhöhten Stromverbrauch zu vermeiden. Apple erklärte auch, dass sich der M1 Ultra wie ein einziger Chip verhält und von der Software als solcher erkannt wird.

Bei der Markteinführung behauptete Apple, dass er „die vierfache Bandbreite der führenden Multi-Chip-Interconnect-Technologie“ bietet und „eine 90 Prozent höhere Multi-Thread-Leistung als der schnellste verfügbare 16-Kern-PC-Desktop-Chip bei gleichem Stromverbrauch liefert.“

Apple behauptet außerdem, dass der 64-Kern-Grafikprozessor eine höhere Leistung als der schnellste verfügbare PC-Grafikprozessor bietet – und das bei einem um 200 Watt geringeren Stromverbrauch.

Der M1 Ultra kann mit bis zu 128 GB Arbeitsspeicher konfiguriert werden – laut Apple sind die leistungsstärksten PC-Grafikkarten bei maximal 48 GB angesiedelt. Der M1 Ultra bietet außerdem doppelt so viele Media-Engine-Funktionen wie der M1 Max für eine beschleunigte Videocodierung und -decodierung.

M2

Apple 13-inch MacBook Air (2022, M2)

Der M2 wurde im Juni 2022 mit dem Macbook Air und dem 13-Zoll Macbook Pro eingeführt. Später fügte Apple den M2 als Option für den Mac Mini im Januar 2023 und ein neues 15-Zoll Macbook Air im Juni 2023 ein.

Apple 15-inch MacBook Air (M2, 256 GB, 2023) Preis beim Test: $1,299 Aktuell bester Preis:

Apple 13-inch MacBook Pro (M2, 2022)

Apple Mac mini (M2, 2023)

Der M2 kommt in diesen Macs zum Einsatz:

Technische Daten des M2:

8-Kern-CPU 4 Leistungskerne 4 Effizienzkerne

8- oder 10-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

8 GB, 16 GB oder 24 GB RAM

100 GB/s Speicherbandbreite

Bei der Markteinführung behauptete Apple: „Verglichen mit dem neuesten 10-Kern-PC-Laptop-Chip bietet die CPU im M2 fast die doppelte Leistung bei gleichem Stromverbrauch.“ Apple behauptete auch, dass der „M2 fast 90 Prozent der Spitzenleistung des 12-Kern-Chips bietet, während er nur ein Viertel des Stroms verbraucht.“

Zudem liefere die 10-Kern-GPU dank des größeren Cache und der höheren Speicherbandbreite eine bis zu 25 Prozent höhere Grafikleistung als der M1 bei gleichem Stromverbrauch liefert. Bei maximaler Leistung ist dies 35 Prozent besser, so Apple.

Dank der zusätzlichen GPU-Kerne – 10 statt der 8 beim M1 – schneidet der M2 besser ab als der M1, liegt aber immer noch hinter dem M1 Pro mit 14 Kernen.

M2 Pro

Apple Mac mini (M2 Pro, 2023)

Apple 14-inch MacBook Pro (M2 Pro, 2023)

Der M2 Pro wurde im Januar 2023 mit dem 14- und 16-Zoll Macbook Pro und dem M2 Pro Mac Mini eingeführt.

Der M2 Pro kommt in diesen Macs zum Einsatz:

Technische Daten des M2 Pro:

10-Kern- oder 12-Kern-CPU 6 oder 8 Leistungskerne 2 Effizienzkerne

14- oder 16-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

16 GB oder 32 GB RAM

200 GB/s Speicherbandbreite

Wie der M1 Pro verfügt auch der M2 Pro über eine integrierte Media Engine, die die Codierung und Decodierung von H.264-, HEVC- und Pro-Res-Videos beschleunigt. Eine bessere Energieeffizienz bei der Wiedergabe mehrerer Streams von 4K- und 8K-Pro-Res-Videos ist ebenfalls zu erwarten.

Bei der Markteinführung behauptete Apple, dass der M2 Pro im Vergleich zum M1 Pro 40 Prozent schneller bei der Bildverarbeitung in Adobe Photoshop und 25 Prozent schneller beim Kompilieren in Xcode ist.

Apple behauptet, dass der M2 Pro im Vergleich zum 16-Zoll Macbook Pro mit Core i9 2,5 Mal schneller in Photoshop und 80 Prozent schneller in Xcode ist.

M2 Max

Der M2 Max wurde ebenfalls im Januar 2023 mit dem 14- und 16-Zoll Macbook Pro eingeführt.

Apple 16-inch MacBook Pro (2023, M2 Max, 12-core/38-core, 1TB)

Apple Mac Studio (M2 Max, 2023)

Der M2 Max kommt in diesen Macs zum Einsatz:

Technischen Daten des M2 Max:

12-Kern-CPU 8 Leistungskerne 4 Effizienzkerne

30- oder 38-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

32 GB, 64 GB oder 96 GB RAM

400 GB/s Speicherbandbreite

Wie der M1 Max bietet auch der M2 Max zwei Video-Encoding-Engines und Pro-Res-Engines. Bei der Markteinführung behauptete Apple, dass der M2 Max bei der Farbkorrektur in DaVinci Resolve eine 30-prozentige Verbesserung gegenüber dem M1 Max aufweisen, während er im gleichen Test doppelt so schnell wie das Macbook Pro mit Intel Core i9 sein würde.

Beim Rendering von Effekten in Cinema 4D ist der M2 Max laut Apple 30 Prozent schneller als der M1 Max und sechsmal schneller als das Macbook Pro mit Core i9.

M2 Ultra

Der M2 Ultra kam im Juni 2023 auf den Markt. Er ist eine Option sowohl für den Mac Studio als auch für den neuen Mac Pro.

Apple Mac Studio (M2 Ultra, 2023)

Apple Mac Pro (M2 Ultra, 2023)

Der M2 Ultra kommt in diesen Macs zum Einsatz:

Technischen Daten des M2 Ultra:

24-Kern-CPU 16 Leistungskerne 8 Effizienzkerne

60- oder 76-Kern-GPU

32-Kern Neural Engine

64 GB, 128 GB oder 192 GB RAM

800 GB/s Speicherbandbreite

M3

Noch nicht auf dem Markt.

Voraussichtliche Veröffentlichung: 2024.

Erwartete Spezifikationen:

12-Kern-CPU 6 Leistungskerne 6 Effizienzkerne

10- oder 12-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

8 GB, 16 GB oder 24 GB RAM

100 GB/s Speicherbandbreite

M3 Pro

Noch nicht auf dem Markt.

Voraussichtliche Veröffentlichung: 2024.

Erwartete Spezifikationen:

12-Kern-CPU 6 Leistungskerne 6 Effizienzkerne

16- oder 18-Kern-GPU

16-Kern Neural Engine

16 GB oder 36 GB RAM

200 GB/s Speicherbandbreite

Mac-Prozessoren von Intel

Wenn Sie Ihren Mac vor Ende 2020 gekauft haben, wird er mit Intel-Prozessoren ausgestattet sein.

Apple hat im Laufe der Jahre verschiedene Generationen von Intel-Prozessoren verwendet. Hier finden Sie Details zu einigen der Intel-Chips, die in Macs vor dem Wechsel zum M1 und darüber hinaus verbaut sind.

Die einzigen Macs, die Apple derzeit noch mit Intel-Prozessoren verkauft, sind im Apple Refurbished Store zu finden. Das letzte neue Modell mit Intel-Chip war ein iMac 27 Zoll, der im August 2020 auf den Markt kam, zwei Monate nach Ankündigung des Wechsels zu Apple Silicon und keine drei Monate vor den ersten M1-Macs.

Wenn Sie erwägen, einen Mac mit Intel-Prozessor aus zweiter Hand zu kaufen, empfehlen wir Ihnen, dies nicht zu tun! Lesen Sie „Sollte ich einen gebrauchten Mac kaufen?“

Als Macs noch von Intel-Prozessoren angetrieben wurden, gab Apple in seinen Marketingmaterialien für jeden Mac eine Intel-Prozessorgeneration an. Sie hätten also eine Beschreibung wie „2,0 GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor der 10. Generation“ in Verbindung mit einem bestimmten Mac gesehen.

Ohne diese Marketingmaterialien ist es jedoch nicht so einfach herauszufinden, welcher Prozessor in einem Mac mit Intel-Prozessor steckt, denn die Informationen zu diesem Mac zeigen das Jahr, in dem der Mac auf den Markt kam und die Prozessorspezifikationen wie GHz und die Anzahl der Kerne, aber nicht die Prozessorgeneration. Die Identifizierung der Prozessorgeneration kann beim Vergleich verschiedener Macs – und PCs – hilfreich sein.

So sieht die Intel-Prozessorpalette seit etwa 2011 aus, die in Macs zum Einsatz kam:

1. Generation – Nehalem (2011)

2. Generation – Sandy Bridge (2011)

3. Generation – Ivy Bridge (2012)

4. Generation – Haswell (2013)

5. Generation – Broadwell (2015)

6. Generation – Skylake (2015)

7. Generation – Kaby Lake (2017)

8. Generation – Coffee Lake (2018)

9. Generation – Coffee Lake Refresh (2018)

10. Generation – Ice Lake (2019)

M1 vs. Intel

Macs mit M1-Chips schlagen die entsprechenden Intel-Modelle.

Die Intel-Prozessoren, die Apple seit 2006 in seinen Macs verwendete, waren x86-Chips. Apple Silicon basiert auf der Chip-Architektur von ARM, beinhaltet aber eine Reihe von Apple-Technologien (es handelt sich also nicht um ARM-Chips). ARM und x86 sind völlig unterschiedliche Architekturen, was bedeutet, dass sie einen anderen Code benötigen und daher Betriebssysteme und Software auf sie zugeschnitten werden müssen.

Eines der Hauptprobleme bei der Umstellung auf M1 (oder eine andere Variante) könnte daher sein, ob die erforderliche Software mit ARM kompatibel ist. Apple ist dieses Problem mit Rosetta 2 angegangen, das den Code von x86 nach ARM übersetzt. Bis auf wenige Ausnahmen gab es keine Probleme mit Software, die für x86 geschrieben wurde und auf den M1-Macs lief. Viele Softwareentwickler haben ihre Software jedoch schnell für Macs mit M-Chips aktualisiert.

Ein Vorteil des ARM-Prozessors gegenüber dem X86-Prozessor von Intel ist der Stromverbrauch, was sich in der langen Akkulaufzeit von Macs mit M-Prozessoren niederschlägt. Das 16-Zoll Macbook Pro hat mit 22 Stunden die längste Akkulaufzeit unter den Macs. Das 2019er Intel-betriebene 16-Zoll Macbook Pro schaffte nur 11 Stunden.

Die Chips der M-Reihe sind auch in anderer Hinsicht effizienter als Intel-Prozessoren. Macs mit Apple-Chips haben zwei Arten von Prozessorkernen: Hochleistungs- und Effizienzkerne. Diese sorgen dafür, dass Hintergrundprozesse den Computer nicht ausbremsen, weil immer genügend Leistung für die Ausführung von Programmen zur Verfügung steht. So konnte es selbst beim schnellsten Mac mit Intel-Prozessor zu Verlangsamungen und Leistungseinbrüchen kommen, wenn ein Systemprozess wie iCloud oder die Indizierung von Fotos oder Spotlight im Hintergrund lief.

In der Theorie ist das alles toll, aber in der Praxis beweisen Benchmarks, dass es einen Leistungssprung von Intel zu M1 und darüber hinaus gibt. Unsere Benchmarks unten zeigen das beste Intel Macbook Pro zum Vergleich.

Mac-Prozessor-Benchmarks

Zunächst mussten wir unsere Benchmarks von Geekbench 5 auf Geekbench 6.1 aktualisieren. Leider können wir die neuen Macs nicht in Geekbench 5 testen und es wird eine Weile dauern, bis wir die Benchmarks für alles auf Geekbench 6 aktualisiert haben. In der Zwischenzeit werden wir die neuesten Geekbench-6-Ergebnisse, die wir haben, zusammen mit den Geekbench-5-Ergebnissen veröffentlichen.

Dies sind die Geekbench-6.1-Ergebnisse:

Diese Bilder zeigen die Geekbench-5-Ergebnisse sowie andere Benchmarks wie Cinebench:

Die neuesten Geekbench 6.1 Metal- und OpenCL-Ergebnisse:

Bei unseren Tests konnten wir feststellen, dass selbst die M1-Chips von Apple eine Leistung lieferten, die den leistungsstärksten Intel-Laptop-Chips, die zu dieser Zeit in Macs zu finden waren, ebenbürtig oder sogar besser war. Dabei waren M1-Macs nicht einmal für Menschen gedacht, die die leistungsstärksten Laptops benötigen. Der M1 war wirklich besser als ein vergleichbarer Intel-Chip – genau, wie Apple behauptet hat.

Der M1 Ultra im Mac Studio war immer noch der leistungsstärkste von Apple hergestellte Chip, selbst nachdem der M2 Max auf den Markt gekommen war, und der M2 Ultra wird ihn noch übertreffen. Trotzdem wird der M2 Ultra für die meisten ein Overkill sein, außerdem ist er teuer.

Wie Sie aus diesen Benchmarks ersehen können, gibt es keinen Grund, einen Mac mit Intel-Prozessor statt eines Macs mit M1- oder M2-Chip zu kaufen.

Wie man einen Mac Prozessor auswählt

Unabhängig davon, ob Sie zwei Macs mit Apple-Chips, einen Apple-Chip und einen Intel-Chip oder sogar zwei Intel-Chips vergleichen, sollten Sie Folgendes beachten:

Wie viele CPU-Kerne?

Der M1 hat acht CPU-Kerne, der M1 Pro und M1 Max haben zehn CPU-Kerne und der M1 Ultra hat 20 CPU-Kerne.

Die M2-Serie setzt einen obendrauf: der M2 hat 10 oder 12 CPU-Kerne, der M2 Pro und M2 Max 12 Kerne und der M2 Ultra 24 Kerne.

Bei Intel-Macs finden Sie in der Regel Dual-Core-, Quad-Core-, 6-Core-, 8-Core- und 10-Core-CPUs, während der Mac Pro einen Xeon Prozessor mit 8, 12, 16, 24 oder 28 Kernen bietet.

Je mehr Kerne zur Verfügung stehen, desto mehr Prozesse kann der Mac gleichzeitig ausführen. Macs mit Chips der M-Reihe haben zwei Arten von Kernen: Hochleistungs- und Effizienzkerne. Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass die Effizienzkerne stromsparend, während die Performance-Kerne für anspruchsvollere Aufgaben gedacht sind.

Wie viel CPU-Cache?

Je mehr Prozessor-Cache Sie haben, desto besser. Der Cache ist ein integrierter Speicher, der dem Prozessor hilft, sich wiederholende Aufgaben schneller zu erledigen, da die Informationen im Speicher gehalten werden können. Ein größerer Cache hilft auch beim Multitasking, da mehrere Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können.

Wie viele GPU-Kerne?

Dies ist bei Macs mit M-Chips besser sichtbar, da Apple die Anzahl der GPU-Kerne hervorhebt und diese bei höheren Modellen steigt.

Der M1 von Apple verfügt über 7 oder 8 GPU-Kerne, der M1 Pro über eine 14- oder 16-Kern-GPU, der M1 Max über eine 24- oder 32-Kern-GPU und der M1 Ultra über eine 48- oder 64-Kern-GPU.

Die M2-Reihe erweitert dies: Die M2-GPU verfügt über 8 oder 10 GPU-Kerne, der M2 Pro über 14 oder 16, der M2 Max über 30 oder 38 und der M2 Ultra über 60 oder 76.

Intel-Macs hatten entweder eine integrierte oder eine dedizierte Grafikkarte. Die dedizierte Option war eher für Profis gedacht, die grafikintensive Programme auf ihren Macs verwenden. Eine dedizierte Grafikkarte hat ihren eigenen Speicher, während sich die integrierte Grafikkarte den Speicher mit dem Prozessor teilt.

Als Apple die Chips der M-Serie einführte, gab es Bedenken, weil die Grafikkarte in den SoCs integriert ist. Das hat aber auch Vorteile: Der Grafikprozessor und die CPU können schnell Informationen austauschen und der Arbeitsspeicher kann effizient gemeinsam genutzt werden.

Wie viele GHz?

GHz gibt die Anzahl der Taktzyklen pro Sekunde an. Die interne Uhr eines 2,3-GHz-Prozessors schlägt also 2,3 Milliarden Mal pro Sekunde. Daher wird die Anzahl der GHz als Taktfrequenz bezeichnet.

Es ist nicht ganz einfach, den M1 mit einem Intel-Prozessor zu vergleichen, denn während Intel GHz angibt, tut Apple das nicht. Sie können jedoch die maximale Taktrate der Macs der M1-Serie herausfinden. So ist etwa bekannt, dass der M1 mit 3,2 GHz getaktet ist.

Jede Reihe von Intel-Macs hat in der Regel mehr als eine Option in Bezug auf die GHz. Manchmal sieht es so aus, als hätte ein leistungsstärkerer Mac eine niedrigere Taktfrequenz. Das liegt in der Regel daran, dass der betreffende Mac mehr Kerne zur Verfügung hat. Der iMac mit 3,1 GHz und 6 Kernen kostet etwa deutlich mehr als das 3,6 GHz Quad-Core-Modell. Auf den ersten Blick mag das wie ein schlechtes Geschäft aussehen, aber es handelt sich um sechs 3,1-GHz-Kerne und nicht um vier 3,6-GHz-Kerne. Und je mehr Kerne, desto besser.

Bei Intel-Macs kommt es nicht nur auf die GHz an, sondern auch auf die Anzahl der Kerne und die Generation des Prozessors.

Was ist Turbo Boost?

Bei der M1- oder M2-Serie von Apple gibt es keinen Turbo Boost, der berücksichtigt werden muss, das war ein wichtiger Teil des Marketings von Intel.

Am einfachsten kann man sich Turbo Boost als eine Methode zur sicheren Übertaktung der Kerne eines Prozessors vorstellen. Diese Zahl kann manchmal einen Hinweis darauf geben, wie der Prozessor einer Generation im Vergleich zur nächsten abschneidet.

Der Turbo-Boost-Controller misst den Stromverbrauch und die Temperatur der Kerne Hunderte Male pro Sekunde, während er die Anforderungen der Software an die Kerne überwacht. Wenn einer der Kerne bis zum theoretischen Maximum ausgelastet ist, kann Turbo Boost den Kern „übertakten“ und ihn schneller arbeiten lassen, sofern genügend Energie zur Verfügung steht und die Temperatur auf einem sicheren Niveau liegt.

So können die acht Kerne des 2,3 GHz 8-Core-i9-Prozessors eines Macbook Pro bei Bedarf auf 4,8 GHz getaktet werden, sofern der Stromverbrauch und die Wärmeableitung stimmen.

Nicht alle Prozessoren können Turbo Boost nutzen. Die i3-Prozessoren, die im 3,6 GHz Quad-Core iMac zu finden sind, verfügen nicht über Turbo Boost, sodass die Geschwindigkeit von 3,6 GHz niemals übertaktet werden kann.

Wofür braucht man Turbo Boost? Turbo Boost schaltet sich ein, wenn nicht alle Kerne genutzt werden, sodass die Taktfrequenz der genutzten Kerne erhöht werden kann. Turbo Boost ist also eine Funktion, von der Sie am meisten profitieren, wenn Sie keine Anwendungen verwenden, die mehrere Kerne nutzen.

Warum sollten Sie Turbo Boost nicht nutzen? Wenn Turbo Boost verwendet wird, verbraucht Ihr Computer mehr Strom. Wenn Sie also einen Laptop haben, ist es vielleicht nicht in Ihrem Interesse, Turbo Boost zu verwenden.

Apple gibt die Turbo-Boost-Zahl für ältere Macs, wie den oben genannten iMac, an.

Intel-Prozessortypen

Bei Intel müssen Sie nicht nur die Prozessorgeneration berücksichtigen. Es gibt eine große Vielfalt in Bezug auf die Prozessorgeschwindigkeit, die Anzahl der Kerne, die Turbo-Boost-Zahlen und ob es sich um einen i3 oder einen i9 handelt. Sie fragen sich, ob i5 besser ist als i7 oder ob i3 ausreicht? Nachfolgend sehen wir uns die verschiedenen Prozessoren bis hin zum i9 an.

Übrigens, vielleicht als Reaktion auf Apples Wechsel zu den Pro-, Max- und Ultra-Chipbezeichnungen hat Intel die Bezeichnungen für seine neuen Chips geändert. Bei den nächsten Prozessoren von Intel entfällt das „i“ und es wird eine neue High-End-Stufe eingeführt, aber diese Änderung hat keine Auswirkungen auf bestehende Macs mit Intel-Prozessoren.

Core M – Der M ist eine mobile Version von Intels Chips – er erschien im ersten Retina-Macbook, als es 2015 eingeführt wurde. Es gab drei M-Prozessoren mit steigender Leistung: m3, m5 und m7.

Core i3 – i3-Prozessoren, die in einigen Macs eingesetzt werden. Sie verfügen nicht über Turbo Boost.

Core i5 – Die meisten Macs verwendeten die i5-Prozessoren von Intel. Der i5 ist in der Regel ein Quad-Core- oder 6-Core-Prozessor. Wenn Sie einen Dual-Core-Prozessor finden, handelt es sich um eine ältere Generation.

Core i7 – Es lohnt sich, nach dem i7 Ausschau zu halten, wenn Sie einen älteren Mac kaufen möchten, denn in älteren Mac-Generationen waren die i5- und i7-Versionen nicht gleichwertig, wenn es um Quad-Core-Prozessoren ging. Der Quad-Core i7, der früher im 15-Zoll Macbook Pro zum Einsatz kam, bot einige Funktionen, die der Quad-Core i5 nicht hatte, darunter Hyperthreading. Ein weiterer Unterschied war die Größe des Cache. Dank dieser Funktionen waren die i7-Prozessoren besser für Multitasking, Multimedia, High-End-Spiele und wissenschaftliche Arbeiten geeignet.

Core i9 – Intels i9-Prozessoren kamen mit der 9. Generation (Coffee Lake) auf den Markt und haben bis zu 8 Kerne.

Xeon – Die Xeon-Prozessoren von Intel sind Workstation- oder Server-Prozessoren. Xeon-Prozessoren unterstützen mehr Speicher als die i5/i7/i9-Prozessoren.

Hyperthreading

Mit Hyperthreading kann der Prozessor doppelt so viele „Ströme“ verarbeiten, wie er Kerne hat, indem er der Software vorgaukelt, dass er doppelt so viele Kerne hat. Ein Quad-Core-Prozessor mit Hyperthreading sollte also in der Lage sein, in einem bestimmten Zeitraum viermal so viele Befehlssätze auszuführen wie ein Dual-Core-Prozessor mit derselben Taktfrequenz, aber ohne Hyperthreading.

Das bedeutet, dass ein Quad-Core-i7-Prozessor beispielsweise so tun kann, als hätte er acht Kerne, während ein Quad-Core-i5-Prozessor nur die vier ihm zur Verfügung stehenden Kerne nutzen kann.

Welchen Mac-Prozessor wählen?

Jetzt, da Apple den Übergang von Intel zu Apple Silicon abgeschlossen hat, ist die Frage nach dem richtigen Prozessor nicht mehr eine Entscheidung zwischen Intel und Apple. In der Vergangenheit haben wir empfohlen, auf ein Produkt der zweiten Generation zu warten, aber jetzt, da die M2-Serie etabliert ist, gibt es keinen Grund mehr zu warten. Wenn Sie einen leistungsstarken Mac brauchen, dann kaufen Sie ihn. Der einzige Grund für eine Verzögerung wäre, wenn Sie auf den M3 warten möchten, der Anfang 2024 erscheinen könnte.

