Macbook Air M2 15 Zoll jetzt schon günstiger auf Amazon

Apple hat eine größere Version seines Air-Laptops auf der WWDC 2023 vor rund zwei Wochen vorgestellt und fast gleichzeitig mit der Vorstellung in den eigenen Stores verfügbar gemacht.

Nach zwei Wochen auf dem Markt (und unzähligen Tests der dedizierten Magazine, auch der Macwelt), gibt es bereits erste Rabatte für das Macbook Air M2 mit 15 Zoll Bildschirmdiagonale. Aktuell verkauft Amazon das Modell mit dem Einstiegsprozessor und 512 GB Speicher um elf Prozent zum UVP von Apple reduziert. So kostet das Macbook Air M2 15 Zoll mit 512 GB Speicher in Mitternachtsblau nur 1.635 Euro, was nur 36 Euro mehr ist als der Preis für die kleinere Variante mit 256 GB direkt bei Apple.

Macbook Air M2 15 Zoll 512 GB für 1.634 Euro auf Amazon kaufen

Bei den anderen Farbvarianten der 512-GB-Konfiguration sind Rabatte zwar vorhanden, fallen jedoch etwas kleiner aus als bei Mitternacht: Polarstern kostet beispielsweise 1.699 Euro, Silber – gar 1.706 Euro, Space Grau schließt mit 1.647 Euro zu Mitternacht auf.

Die 256-GB-Konfiguration auch reduziert

Auch die Einstiegskonfiguration mit 256 GB Speicher ist auf Amazon reduziert, jedoch nicht so stark wie die 512-GB-Variante. Zudem baut Apple bei den Einstiegsvarianten nur einen einzelnen NAND-Chip ein, was die Lese- und Schreibraten reduzieren kann. Bei den alltäglichen Aufgaben wird das nicht auffallen, wenn Sie aber Prozesse und Programme haben, die verstärkt auf den gemeinsamen Speicher setzen, lohnt es sich in eine etwas höhere Speicherkonfiguration zu investieren.

Konfiguration Farbvariante Preis in Euro auf Amazon Macbook Air M2 15″ 256 GB Mitternacht 1.501,73 Euro Macbook Air M2 15″ 256 GB Polarstern 1.505,99 Euro Macbook Air M2 15″ 256 GB Silber 1.505,99 Euro Macbook Air M2 15″ 256 GB Space Grau 1.459,00 Euro

Nur bei Space Grau ist der Kauf eine Überlegung wert, weil der Rabatt neun Prozent zur UVP beträgt. Günstiger finden Sie eine vergleichbare Konfiguration nur bei Mactrade: Der Händler verkauft das Macbook Air M2 15″ 256 GB Mitternacht für 1.449 Euro, bei der Finanzierung verlangt Mactrade gar 1.419 Euro für das gleiche Macbook.

Die größere Konfiguration mit 512 GB verkauft Mactrade ebenfalls ein Tick günstiger als Amazon – für 1.639 Euro. Bei einer Finanzierung des Geräts zählt man noch weniger – 1.609 Euro.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 15 Zoll 256 GB