iOS 17: Das ist neu in Fotos

Fotos ist wohl meist genutzte Apps, bei uns in der Redaktion zumindest, obwohl das mal als Nutzer oder Nutzerin nicht bewusst registriert. Aber wenn man viel und gerne fotografiert oder Fotos betrachtet, kommt man um die Fotos-App nicht herum. Apple hat an einigen Stellen aufgeräumt, an anderen zusätzliche Werkzeuge spendiert. Wir werfen einen Blick auf die offensichtlichsten Änderungen.

Schneller zuschneiden

Zoomt man im Foto ein Motiv größer, erscheint automatisch in der rechten oberen Ecke ein Rechteck-Symbol mit abstehenden Seiten. Damit kann man den eingezoomten Ausschnitt mit einem Tap zuschneiden. Davor blenden sich noch die gewöhnlichen Bearbeitungsoptionen ein, mit einem Tap auf den gelben Haken speichert man das zugeschnittene Foto. Achtung: Bei so bearbeiteten Ausschnitt handelt sich nicht um eine Kopie, sondern um das Original, das eben beschnitten wird. Wollen Sie den Ausschnitt lieber als eigenes Bild speichern, müssen Sie davor das Foto duplizieren.

Bessere Motiv-Erkennung – Visual Lookup

Visual Lookup hat sich mit iOS 17 nochmal verbessert: Bei den Porträts werden auch die eigenen Haustiere auftauchen, schließlich zählen sie zur Familie. Zudem kann die App Motive in Videos erkennen, nach Wunsch gibt es das entsprechende Kontext-Menü bei den Stickern. Nach einigen Tagen mit iOS 17 entsteht der Eindruck, dass Visuelles Nachschlagen, was bereits unter iOS 16 funktionierte, noch besser Motive identifiziert: Einige Blumen und Wahrzeichen hatte das Test-iPhone mit iOS 17 erkannt, das iPhone mit iOS 16.4.1 hingegen nicht, obwohl es die gleichen Fotos (über iCloud synchronisiert) sind.

Rezepte bei Fotoerkennung

Die Funktion hat Apple auf der Keynote gezeigt: Das abfotografierte Essen wird durch Visual Lookup erkannt, mehr noch, der Algorithmus stellt dabei gleich passende Rezepte vor.

Die Lupe ist verschwunden

Unter den Bearbeitungswerkzeugen findet sich bisher unter anderem ein Lupenwerkzeug, das bestimmte Abschnitte des Bildes größer darstellt. Das war besonders bei Screenshots nützlich, in der Kombination mit dem Deckkraft-Werkzeug: Mit der Lupe konnte man den wichtigen Bereich hervorheben, mit der Deckkraft den Rest zumindest teilweise ausblenden. Unter iOS 17 konnten wir weder bei den Bildschirmfotos noch bei den normalen Bildern das Lupenwerkzeug aufrufen.

Sticker

Stickers waren auch ein großes Thema auf der WWDC, so lässt sich jedes Motiv in Fotos mit einem Tap freistellen und fortan als Sticker beispielsweise in iMessages verwenden. Auch Whatsapp hat seit einiger Zeit eine vergleichbare Funktion, diese Sticker kommen jedoch in Whatapp als gewöhnliche Fotos mit weißem Hintergrund an. In iMessages sieht das etwas anders aus, sie funktionieren wie “echte” Sticker. Live-Fotos kann mal als bewegliche Sticker speichern, im Grunde genommen also als GIF-Dateien.

Granularer Zugang zu Fotos von Dritt-Apps

Gibt man ein Foto über den Teilen-Pfeil an andere Personen oder eine App frei, gibt es granularere Einstellungen, welche Daten überhaupt mitgeteilt werden. Man kann nun den Standort einzeln ausschalten, zudem fragt das System, nach dem Format, in welchem das Foto geteilt werden soll. iCloud-Link erhält unter iOS 17 einen eigenen Regler – im Unterschied zu iOS 16.

Foto Teilen unter iOS 16 Halyna Kubiv Fotos teilen unter iOS 17 Halyna Kubiv

Erinnerungen, welche Apps für wie lange Zugang zu den Fotos haben

Im gleichen Schritt wird das System ab und zu mal erinnern, dass bestimmte Apps seit geraumer Zeit den Zugang zu allen Fotos und Videos haben. Das ist besonders für diejenigen nützlich, die ungeduldig den Zugang zur ganzen Fotomediathek gewähren, die App kurzfristig nutzen und diese dann vergessen.

Neue Stifte, Formen und Sticker bei der Bearbeitung hinzufügen

Die Bearbeitung bei Fotos hat sich wohl am meisten geändert, “Formen” haben einen eigenen Bereich bekommen, Lupe ist verschwunden (siehe oben), bei den Stiften sind mehrere neue dazu gekommen, wir haben einen Füller gefunden, einen Filzstift und einen Wachsmalstift. Neu ist zudem die Möglichkeit, bereits erstellte Sticker in die Fotos hinzuzufügen.

Nach Stichworten in abfotografierten Texten suchen

macOS kann das schon seit einigen Betriebssystem-Updates, nun lässt sich in Fotos nach bestimmten Schlüsselwörtern nicht nur in Motiven, sondern auch in erkannten Texten auf dem Foto suchen.

Im Suche Reiter „Zuletzt gesucht“ und „Gruppen“

Scrollt man in der Suche weiter nach unten, merkt man, dass auch neue Bereiche hinzugekommen sind. Zum einen lässt sich nachschauen, wonach man in der letzten Zeit gesucht hat (und diese Ergebnisse löschen lassen). Dazu ist noch ein neuer Bereich hinzugekommen – “Gruppen”. Fotos sortiert Gruppenfotos nach Personen, die sich darauf finden. Klickt man auf eins der Ergebnisse, blenden sich alle Fotos, worauf sich alle betroffenen Personen befinden.

Haben Sie noch weitere neue Funktionen in iOS 17 bemerkt? Schreiben Sie uns!

