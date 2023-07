Die günstigen Alternativen zu Apple Airtags

Eufy Security Smarttrack Card – die fast perfekte Lösung für den Geldbeutel

Ein Nachteil vieler Tracker beim Einsatz im Geldbeutel ist die Bauform, genauer die Dicke. Meist liegt es an der verwendeten Batterie, dass die Tracker mindestens sieben mm dick sind. Beim Einsatz am Schlüsselbund oder in einem Rucksack ist das unerheblich, im Geldbeutel kann das unangenehm werden. Die Security Smarttrack Card von Eufy sind nur zwei mm dünn, was in etwa der Dicke von zwei Geldkarten entspricht.

Weil auch die Abmessungen einer Geldkarte entsprechen, ist der ideale Platz für die Security Smarttrack Card, ein Geldkartenfach im Geldbeutel.

In der Praxis hat uns vor allem gefallen, dass die Security Smarttrack Card so dünn ist und in einem Geldbeutel nicht aufträgt. Einen Nachteil hat die dünne Konstruktion allerdings, die Batterie kann nicht gewechselt werden.

Laut Eufy hält die Batterie bis zu drei Jahre, was wir in der Kürze des Tests nicht überprüfen konnten. Ein anderer Nachteil ist nicht der Security Smarttrack Card anzulasten, sondern systembedingt.

Steckt die Security Smarttrack Card zusammen mit dem Geldbeutel in einer Tasche oder Rucksack, kann die Bluetooth-Verbindung gestört werden. Und ohne Bluetooth-Verbindung kann kein Alarmton ausgelöst werden. Das hängt in erster Linie an angrenzende Metallobjekte oder einem RFID-Schutz. Liegt der Geldbeutel frei, hört man auch den Alarmton auf 50 Meter sehr gut.