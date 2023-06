Apple Vision Pro wird lange vor dem iPhone den Mac ablösen

Während das 3.499 Dollar teure Headset Vision Pro erst nächstes Jahr in den Handel kommt, und vorerst auch nur in den USA, hat Bloomberg-Redakteur Mark Gurman kürzlich berichtet, dass Apple bereits an einer günstigeren Version arbeite. Die Nachricht ist nicht wirklich überraschend – Gurman selbst hatte zuvor über Apples Pläne berichtet, das teure Mixed-Reality-Headset zunächst für Entwickler einzuführen und später ein Gerät für die breite Masse zu veröffentlichen.

Gurman geht auf einige der Möglichkeiten ein, wie Apple die Kosten senken könnte – unter anderem durch minderwertige Bildschirme, einen älteren Chip und weniger Kameras – obwohl ein Großteil der Kernfunktionen von Vision Pro, einschließlich der EyeSight-Augenverfolgung, wahrscheinlich beibehalten wird. Der voraussichtliche Veröffentlichungstermin für dieses andere Headset ist Ende 2025, also in nur zweieinhalb Jahren. Gurman erwähnt zwar nicht, dass sich das Design ändere, aber es ist schwer vorstellbar, dass Apple in der verbleibenden Zeit die Technologie für ein Headset entwickeln kann, das im Wesentlichen ein mobiles Gerät ist.

Laut der Spekulationen sei es das letztendliche Ziel, Apples Headset werde irgendwann das iPhone ersetzen. Aber je nachdem, wie schnell sich das Design entwickelt, könnten das Apple Vision Pro und das Apple Vision (auch bekannt als das billigere Headset, das dem Namensschema des iPhone Pro und iPhone folgt) den Mac schon viel früher ersetzen als das iPhone.

Apple zeigte, wie das Apple Vision Pro als Mac-Display verwendet werden kann. Apple

Es ist nicht wirklich mobil

So wie es jetzt aussieht, ist Apple Vision Pro kein mobiles Gerät. Dies wird mir aus Apples eigenen Demos ersichtlich und meinen sehr begrenzten Erfahrungen aus erster Hand. Natürlich können sich die Dinge bis zur offiziellen Veröffentlichung im nächsten Jahr oder bis zur Auslieferung der Nicht-Pro-Version im Jahr 2025 noch ändern, aber es ist ziemlich klar, dass wir von mobilen AR-Brillen Apples weiter nur träumen können.

Natürlich wird es Leute geben, die sie in der Öffentlichkeit tragen werden (darauf können Sie sich verlassen), aber sie werden unglaublich lächerlich aussehen und könnten eine schlimmere Reaktion hervorrufen als Google Glass. Funktional ist Vision Pro besser für eine kontrollierte Umgebung geeignet, etwa für ein Büro. Apples Vision-Pro-Demonstration zeigte Einsatzszenarien des Headsets bei der Arbeit, beim Anschauen von Videos und immersiven Inhalten, Augmented Reality spielte aber keine Rolle – zumindest nicht in der Art und Weise, wie es auf dem iPhone verwendet wird, wie für Wegbeschreibungen in Maps.

Größe und Funktionalität bedeuten, dass das Apple Vision Pro besser für den Einsatz im Büro oder zu Hause geeignet ist, und das bedeutet auch, dass es mehr Sinn ergibt, das Headset anstelle eines Macs zu verwenden. Apple könnte sich dessen sogar bewusst sein, denn während der WWDC-Keynote zeigte das Unternehmen, wie das Vision Pro als Display für ein Macbook verwendet wird. Der Filmemacher Matti Haapoja, der ebenfalls an einer Vision-Pro-Demo teilnahm, twitterte, dass“Final Cut Pro in AR” für das Headset erhältlich sein wird. (Dies wurde von Apple nicht bestätigt.)

And editing in Final Cut Pro in AR will be available for launch 👀 editing with eyes and gestures. We freaking finally get to edit minority report styles. — Matti Haapoja (@MattiHaapoja) June 6, 2023

Das Ende von Mac und iPhone?

Bedeutet das, dass wir irgendwann in der Zukunft auf die WWDC-Keynote am 5. Juni 2023 als den Beginn des Endes des Macs zurückblicken werden, obwohl es auf derselben Keynote selbst einige große Mac-Ankündigungen gab? Vielleicht, aber das wird noch sehr, sehr lange dauern. Der Mac ist eine ausgereifte Plattform, mit einer klaren Definition seiner Aufgaben. Die Geschichte von Apple Vision hat gerade erst begonnen, und es wird lange dauern, bis die Software entwickelt ist, die Hardware sich weiterentwickelt und die Anwendungsfälle sich entfalten. Länger als das iPhone, die Apple Watch und jedes andere neue Produkt in der jüngeren Geschichte.

Aber es ist klar, dass der wichtigste Anwendungsfall, zumindest bei der Markteinführung, die Möglichkeit sein wird, den Mac in einer erweiterten Realität zu verwenden. Alle Demos von Apple zeigten eine Heim- oder Büroumgebung, und obwohl sie nur kurz erwähnt wurden, war der virtuelle Mac-Bereich der spannendste. Es wird einige Zeit dauern, bis es so weit ist, aber wir können uns vorstellen, dass Apple bald einen kompakten Mac verkaufen wird, der mit einem Apple Vision gepaart werden soll.

Wir müssen uns ständig vor Augen halten, dass Apple langfristig in Apple Vision investiert. Der Fehler, den viele Experten, Analysten und Zweifler machen, besteht darin, dass sie die “Langstrecke” als die nächsten fünf Jahre definieren. In Wirklichkeit ist sie viel länger, und hier ist der Generationenunterschied ein noch größerer Faktor. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der dies liest, das Headset als primäre Plattform nutzen wird. Aber was ist mit den in den 20er-Jahren geborenen? Bis diese Kinder Computergerät regelmäßig nutzen, könnte das Apple Vision ausgereift genug sein.

Und bis dahin, wenn Apple Vision sich als brauchbare Mac-Alternative etabliert hat, wird Apple vielleicht eine Version von Apple Vision entwickelt haben, die gar nicht so weit von einer Brille entfernt ist. Dann kann es auch das iPhone ersetzen und zu Apples Hauptplattform werden.

Aber das ist noch sehr lange hin. Eine sehr, sehr lange Zeit.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt