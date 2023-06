iOS 17: iPhone erklärt Bedienelemente im Auto

iOS 17 wird einige wichtige Verbesserungen auch für Visual Look Up (“Visuelles Nachschlagen“) bringen. Das ist Apples Funktion, die Objekte auf Fotos (wie bekannte Gebäude, Pflanzen und anderes) identifiziert und weitere Informationen dazu anzeigt. Als Teil von iOS 17 wurde diese Funktion laut 9to5Mac erweitert, sodass sich damit einige der häufigsten Symbole auf dem Armaturenbrett des Autos erkennen lassen.

Dies umfasst etwa Symbole für Warnleuchten bis hin zu den ”verwirrenden” Symbolen für Funktionen wie Entlüftung, Entfrostung und mehr, wozu man sonst erst umständlich die Bedienungsanleitung bemühen muss.

Auch Fotos zu Rezepten oder freigestellten Bildern lassen sich dann nachschlagen

Apple zeigt bereits in einer Vorschau für iOS 17 weitere Funktionen auch für das Visuelle Nachschlagen, die neu mit der neuen Betriebssystemversion für die iPhones kommen sollen, darunter Rezepte für ähnliche Gerichte wie auf einem Foto zu finden, ein Video lässt sich bei einem Bild stoppen und man kann auf das Infosymbol tippen, um ein Objekt nachzuschlagen. Auch kann man dann nachschlagen, was man gerade freigestellt hat: “Wenn du ein Motiv aus einem Foto freistellst, kannst du direkt im Menü mit der Beschreibung Infos dazu finden.”

Unterstützung für Automaturen über Reddit entdeckt

Apple nimmt auf dieser Seite zu iOS 17 jedoch nicht Bezug auf die Erweiterung von Visuellem Nachschlagen zum Erkennen von Autosymbolen. Diese Änderung wurde laut 9to5mac Anfang des Monats von Usern auf Reddit entdeckt, die dazu auch ein Bild zeigen. Der Autor von 9to5mac hat dies daraufhin selbst ausprobiert und war ”beeindruckt, wie gut es funktioniert”. Man könne sogar mehrere Symbole und Icons im selben Bild erkennen. ”Wenn also das Armaturenbrett deines Autos wie ein Weihnachtsbaum leuchtet, ist Visual Lookup für dich da”, meint Chance Miller.

9to5mac ist begeistert von der neuen Funktion

Und beschreibt die Funktion so: Nachdem ”Visuelles Nachschlagen” die Symbole im Foto identifiziert hat, bietet iOS 17 schnelle Links, um mehr über jedes Symbol in Safari zu erfahren. Direkt in der Fotos-App erhält man aber schon den Namen des Symbols und eine kurze Beschreibung seiner Bedeutung.

Die Funktion für automatische Symbole in iOS 17 kann demnach eine Vielzahl von Symbolen erkennen, darunter Warnleuchten im Armaturenbrett, Symbole für die Klimaanlage, Scheinwerferoptionen, Entfrostung und vieles mehr.

Um Visuelles Nachschlagen zu verwenden, nutzt man die Fotos-App auf seinem iPhone und tippt auf ein Bild. Sobald iOS 17 ein Symbol identifiziert, sieht man ein spezielles Symbol in der unteren Symbolleiste. Im Fall von Autosymbolen sehe dieses Symbol wie ein Lenkrad aus.

Man könne aber auch auf das ⓘ-Symbol tippen, wenn das Lenkradsymbol nicht automatisch erscheint. iOS 17 befindet sich derzeit in der Entwickler-Beta-Phase, eine öffentliche Beta-Phase folgt im Juli. iOS 17 wird im September für alle veröffentlicht.

Auf Macwelt.de finden Sie umfangreiche Informationen zum kommenden iOS-Betriebssystem.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben die Funktion anhand eines Bildes vom Armaturenbrett mit leuchtenden Zeichen ausprobiert, die Erkennung hat bei uns nicht auf Anhieb funktioniert. Es kann sein, dass Apple solche speziellen Funktionen erst in den USA und danach regionenweise veröffentlicht. Visual Lookup als Feature war in Deutschland beispielsweise deutlich später verfügbar als in den USA.

