iOS 17: Das ist neu in der Kamera-App

Die Kamera-App hat Apple bei der Präsentation von iOS 17 auf der WWDC nicht weiter erwähnt. Das wird sich sicherlich auf der iPhone-Keynote im September ändern, wenn das iPhone 15 vorgestellt wird. Ein obligatorischer Part ist neue Kamera-Funktionen in dem Nachfolger, da wird sich auch etwas in den Kameras-Einstellungen ändern.

Grundsätzlich ist jedoch eine Anleitung zu den Kamera-Einstellungen schwierig, denn sie sind auf jedem iPhone-Modell unterschiedlich: Wir hatten in der Redaktion ein iPhone 11 Pro, ein iPhone X, ein iPhone 14 Pro, alle drei hatten unterschiedliche Einstellungen beim gleichen Betriebssystem. Einige Neuerungen haben wir dennoch gefunden.

Horizontale Orientierung in der Kamera

Wer das Raster in den Kamera-Einstellungen aktiviert hat, konnte sich auch davor in etwa orientieren, wie genau die Kamera am Horizont ausgerichtet ist. Nun blendet sich im Kameramodus eine horizontale Linie ein, die interaktiv anzeigt, dass der Horizont womöglich viel zu schief ist. Man kann so perfektes Foto ohne Nachbearbeitung schießen.

Die horizontale Linie mitten im Bild zeigt, dass das Foto schief wird. Halyna Kubiv

Neue Lichteinstellungen im Kameramodus

iPhones mit der Fähigkeit für Porträtaufnahmen haben bei Einstellungen wie “Studiolicht”, “Konturenlicht”, “Bühnenlicht”, “Bühnenlicht Mono” eine Möglichkeit, neben der Tiefe noch die Lichteinstellungen zu korrigieren. Ergebnisse haben wir gleich im Aufmacherbild (am Anfang des Artikels) gepostet. Dadurch entsteht ein schöner Lichtkegeleffekt, die Einstellungen steuern, wie hell dieser Kegel wird. Verantwortlich ist der Regler hinter dem sechseckigen Symbol.

iOS 17: Neue Einstellung bei Porträt-Fotografie für Lichteinstellung Halyna Kubiv

High-Key-Licht Mono

Ein neuer Porträtmodus heißt High-Key-Licht Mono und sorgt für etwas ungewöhnliche Schwarzweißbilder im weichen Licht. Die Option stammt aus der Kunstfotografie und übernimmt für diese Richtung übliche Einstellungen: helle Farben, niedrige Kontraste und etwas Überbelichtung.

High-Key Fotografie in den Porträtaufnahmen unter iOS 17 Halyna Kubiv

