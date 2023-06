So verstecken Sie die Notch auf dem Macbook

Nicht jedem gefällt die Menüleiste mit der Notch, die Apple erstmals mit den Macbooks Pro mit 14 und 16 Zoll einführte und letztes Jahr auch auf das Macbook Air M2 brachte.

Apple hat die Notch zwar oberhalb des Bereichs für die Darstellung der Dokumente, Bilder und Filme angeordnet und dazu die Displays in der Höhe etwas vergrößert, sodass die Leiste keinen Platz für die Arbeit belegt. Optisch ist das aber in den Augen mancher Anwender eine Zumutung.

Sie greifen darum zum Vollbildmodus, bei dem die Notchleiste schwarz eingefärbt wird und sich das Menü (mit weißer Schrift) nur dann einblendet, wenn man den Mauszeiger dorthin bewegt. Die Notch bleibt dann in der schwarzen Leiste unsichtbar.

Alternativ lässt sich eine App wie Top Notch verwenden, die die Notchleiste ebenfalls schwarz einfärbt, das Menü aber mit weißer Schrift eingeblendet lässt und so auch ohne den Vollbildmodus funktioniert.

Displayauflösung ändern

Wer gewillt ist, etwas vom Arbeitsbereich für das Menü zu opfern, hat aber noch eine weitere Option, die wir beim Test mit dem neuen Macbook Air 15-Zoll gefunden haben. Dazu öffnet man die Systemeinstellung „Displays“, klickt auf „Weitere Optionen“, aktiviert „Auflösungen als Liste anzeigen“ und klickt auf „Fertig“. Nun kann man den Schieberegler bei „Alle Auflösungen anzeigen“ aktivieren.

Lässt man sich die Auflösungen als Liste anzeigen, kann man alle verfügbaren Auflösungen einblenden. Thomas Armbrüster

In dieser Liste ist uns auf dem Macbook Air 15-Zoll eine Auflösung unterhalb der Standardauflösung aufgefallen, die zwar dieselbe Pixelanzahl in der Breite, aber weniger Pixel in der Höhe hat wie die Standardauflösung, also anstatt 1710 x 1107 Pixel nur 1710 x 1068 Pixel.

Wählen wir diese aus, verschwindet die Leiste mit der Notch unter einem schwarzen Balken und das Menü wird unter dieser Leiste angeordnet. Und zwar in allen Anwendungen inklusive Finder. Man arbeitet dann quasi „old school“ wie früher, nur mit einem breiteren schwarzen Rand oben auf dem Display. Auf den anderen Macbooks mit Notch gibt es jeweils eine analoge Auflösung, jeweils unter derjenigen mit der Bezeichnung „Standard“.