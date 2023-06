Google attackiert Apple: Warum das Pixel besser als das iPhone sein soll

Manche erinnern sich noch an die recht unterhaltsam gemachten Duelle zwischen PC und Mac, von den Schauspielern John Hodgman und Justin Long personifiziert. Die 66 Clips der Kampagne “Get a Mac” lassen sich hier noch komplett abrufen.

An den recht witzigen Wettstreit der Systeme erinnern uns heute die bislang fünf Videoclips der Reihe ”BestPhonesForever” von Google, in denen die Hauptdarsteller ein iPhone 14 Pro sowie ein Pixel 7 Pro sind, wobei das iPhone jeweils ziemlich das Nachsehen gegenüber dem größeren und mit angeblich weitaus besseren Funktion ausgestatteten Google-Smartphone hat.

Das iPhone mit 14: “I see it differently”

So blicken im Video “Plateau“ die beiden Smartphones in eine Grand Canyon-ähnliche Schlucht. Man sieht die beiden Telefone jeweils von hinten mit ihren jeweils typischen Anordnung der Kameras, Blitzlichtern und Sensoren. Das iPhone 14 Pro hat dabei von vornherein eine etwas synthetische und wehleidiger klingende Stimme. Das iPhone erzählt dem Pixel-Phone, dass es, als es ”14“ wurde, angefangen habe, die Dinge „anders“ (“differently”, eine Anspielung auf Apples frühere Werbeaktion mit „Think different“) zu sehen.

Pixel ist beeindruckt vom „hohem Alter“ und der Erfahrung des iPhones. Doch dieses klagt, als es „im Alter“ des Pixels war, hätten seine Besitzer es stolz Freunden vorgeführt. Pixel tröstet, das machen sie doch immer noch, „du bist eine Legende“. Aber das iPhone jammert weiter und sagt, „deren Freunde finden deine Fotos total scharf“. Woraufhin das Pixel meint, es könnte ja bei der Bearbeitung helfen und sie heimlich ”schärfer machen”.

Pixels Spezialfunktionen herausgestellt

Das iPhone zeigt sich neidisch auf einige Funktionen des Pixels, so etwa „Call Assist“ (eine Reihe von automatisch assistierten Anruffunktionen), Astrofotografie für Aufnahmen des Sternenhimmels, dreißigfacher Zoom, Dinge, „die es selbst wohl nie tun könne.“ Und auf die KI des Pixels ist es neidisch – dafür lobt das Pixel die schönen blauen Blasen beim iPhone, gemeint sind die Chat-Darstellungen in iMessage – die grün werden, wenn ein Androide sich am Gespräch beteiligt.

Während das iPhone nun sentimental wird und sich daran erinnert, wie die Menschen früher in langen Schlangen auf sein Erscheinen gewartet haben, fällt es schließlich mit plötzlich leerem Akku einfach um. Und das Pixel, durchaus besorgt, aber in dem Kontext auch sarkastisch, ruft um Hilfe: Jemand besorge schnell einen Lightning-Ladegerät!

Dazu passt, dass das Pixel in einem der anderen Video-Clips, die jeweils von einer guten Minute bis über anderthalb Minuten dauern, bei der „Wiederbelebung“ direkt hilft: In “Lifesaver“ sind die beiden am Strand unter einem Sonnenschirm, und das Pixel freut sich über den tollen Tag und möchte ein paar Videos machen. Es zeigt sich aber, dass das iPhone 14 Pro nicht nur zum Chillen auf dem Handtuch liegt, sondern schlicht der Akku „tot“ ist. Die „Wiederbelebung“ erfolgt über die Funktion „Akku teilen“ des Google Pixel, Smartphones, was mit Qi-zertifizierten Smartphones funktioniert und diese wiederauflädt.

Beim doppelten Bildschirm muss das iPhone 14 Pro endgültig passen

Und so geht es weiter. In ”Seeing Stars” kann das iPhone längst nicht so viele Sterne am Himmel erkennen wie das Pixel. Das iPhone blitzt auf dem Boden liegend ineffektiv in den Himmel, während das Pixel fragt, ob es ”Botschaften an Aliens” schicke… In “Sketchy Wi-Fi” stellt sich heraus, dass das Pixel eingebautes VPN hat und deswegen auch in öffentlichen Netzwerken völlig sicher ist, wogegen das iPhone nicht weiß, wie es sich dort verhalten soll, ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen.

Schließlich im Videoclip ”Opening Up” wird der magische Radierer des Pixels gelobt, nochmals die integrierte VPN-Funktion. Doch das alles wird übertrumpft durch – ”Tada” – den aufklappbaren doppelten Faltbildschirm des Pixel (Pixel Fold). Dem hat das iPhone nun wirklich nichts entgegen zu setzen und erfreut sich daher lieber an der coolen Darstellung eines Handy-Actionspiels in doppelter Größe auf dem Google-Smartphone. Die Videos enden jeweils musikalisch mit Remi Wolfs ”Guerrilla”. Alle Videos lassen sich auch mit englischen oder sogar automatisch übersetzten Untertiteln ansehen.