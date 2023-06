So verwenden Sie Live Text und Visuelles Nachschlagen unter macOS

Live Text hat Apple als neue Funktion in macOS Monterey eingeführt und ermöglicht es Ihnen, Text aus einem Bild zu kopieren und weiterzuverwenden. Diese Funktion ist sehr hilfreich – wenn Sie zum Beispiel in einem Meeting oder einer Vorlesung waren und ein Foto von einem Whiteboard mit schriftlichen Informationen gemacht haben. Den Text in diesem Foto können Sie nun auswählen, kopieren und dann in ein Dokument einfügen.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie die Live-Text-Funktion nutzen können, ein Produktivitätswerkzeug, das Ihnen enorm an Zeit spart. Live Text ist seit Version 15 auch iOS und iPadOS enthalten. Das Feature funktioniert auch in vielen Mac-Apps, darunter Fotos, Safari, Quick Look und der Screenshot-Funktion.

Im folgenden Video sehen Sie, wie Live Text auf dem Mac unter macOS Monterey funktioniert.

So verwenden Sie Live Text in Fotos, Quick Look und Safari

Wenn Sie ein Bild betrachten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Text, und das Textauswahlwerkzeug wird angezeigt. (Bei einigen Anwendungen, wie z. B. Vorschau, müssen Sie zuerst zum Textwerkzeug wechseln, bevor Sie Text auswählen können) Sie können den Text dann auswählen, kopieren und in ein Dokument einfügen. Sie haben auch die Möglichkeit, den Text im Bild zu greifen und ihn in eine andere Anwendung zu ziehen und dann abzulegen, wie Sie im folgenden Bild sehen können.

Sie können Text kopieren (Command-C) oder die Auswahl in ein Dokument ziehen und ablegen. IDG

Live Text leistet mit seiner Zeichenerkennung sehr gute Arbeit. In der obigen Grafik können Sie sehen, dass Live Text den Akzent über dem Buchstaben “O” erkennen konnte. Vielleicht fällt Ihnen auch auf, dass sich in der Ecke des Zeichens vor dem “S” in SOY einige Markierungen befinden; Live Text interpretierte diese als Aufzählungszeichen. Außerdem hat Live Text das “O” in BASURERO als “D” übersetzt. Hier ist es allerdings schwer, Live Text einen Vorwurf zu machen, da es auf dem Bild tatsächlich wie ein “D” aussieht.

So verwenden Sie Visuelles Nachschlagen

Wenn Sie einen Text ausgewählt haben, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und das Kontextmenü aufrufen, in dem Sie den Text nachschlagen können. (Wenn Sie Safari verwenden, finden Sie die Auswahl “Nachschlagen” im dritten Abschnitt des Kontextmenüs unter den Abschnitten “Bild speichern” und “Bild kopieren”)

Nachdem Sie den Text ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen und Zugang zum Visuellen Nachschlagen zu erhalten. IDG

Es werden unterschiedliche Optionen zum Nachschlagen angeboten, wobei einige Begriffe mehr Optionen bieten als andere. Die Optionen werden am unteren Rand des Popup-Fensters angezeigt, und Sie können darauf klicken, um die Informationen zu lesen.

Die Option “Siri-Wissen” in der Nachschlage-Funktion von Live Text. IDG

Diese Meldung erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation Macworld und wurde übersetzt.