Siri ist eine Katastrophe – das ist Apple anscheinend egal

Die WWDC 2023 ist schon eine Weile her, die Aufregung über all die Neuheiten hat sich mittlerweile gelegt. Apple hat viel Erwartetes und Erhofftes gezeigt, aber auch etliches ignoriert, das wir gerne gesehen hätten. Vor allem fehlten mir Nachrichten zu Siri, die mich beruhigt hätten.

Apple ist sich sicherlich bewusst, dass Siri schlecht ist und dass die KI verbessert werden muss. Aber wenn ich mir unsere Berichterstattung über die WWDC ansehe, eine Veranstaltung, bei der sich alles um Software dreht, kann ich nur zwei Erwähnungen des kränkelnden Sprachassistenten finden. Die eine ist die Nachricht, dass Siri bald auf intelligente Weise mehrere Befehle hintereinander ausführen kann, ohne jedes Mal richtig gefragt werden zu müssen; dies ist eine willkommene, wenn auch verspätete Ergänzung, die Jahre nach der Einführung der gleichen Funktion für Alexa und Google Assistant kommt.

Die andere Neuerung betrifft den Verlust eines Wortes aus der Auslösephrase, was ich als katastrophal empfinde. So wie es jetzt ist, nervt und belästigt mich Siri ständig, wenn ich nicht will, dass es sich einschaltet, nur weil es (fälschlicherweise) denkt, dass es die Worte “Hey Siri” gehört hat. Wenn der Assistent nur noch auf “Siri” hört, wird mein Leben zur Hölle. Realistisch betrachtet, werde ich diese Funktion wahrscheinlich abschalten und Siri wie bisher mit einem Tastendruck aufrufen müssen.

Wie Sie sicher bemerkt haben, hat keine dieser beiden Ankündigungen einen Bezug zur Genauigkeit von Siri gehabt. Das ist … merkwürdig.

Was wir wirklich auf der WWDC hören wollten

Was ich im Juni von Apple hören wollte, war die Zusicherung, dass das Unternehmen verstanden hat, dass an Siri gearbeitet werden muss und das auch geschieht. Vielleicht wäre es übertrieben, auf einer so öffentlichen Bühne ein Eingeständnis des Scheiterns zu erwarten, aber Federighi hätte einen seiner selbstironischen Witze machen können, während er geschickt in eine Lobhudelei über die kommenden Verbesserungen übergeht.

Ich verstehe nicht, warum Siri im Apple Park nicht die Priorität Nr. 1 ist. Denn der Sprachassistent ist einfach nicht zweckmäßig, und seine Unzulänglichkeiten beeinträchtigen meine Erfahrung mit fast jedem Apple-Gerät, das ich besitze. Das schließt, wie bereits erwähnt, die Geräte (wie die Apple Watch) ein, auf denen ich Siri nur sehr selten verwende, weil Siri keinen Hinweis versteht und sich trotzdem in mein Leben drängt. Aber besonders ärgerlich ist es bei den Geräten, bei denen ich mich auf Siri verlasse, also bei den HomePods im Wohnzimmer und in der Küche und beim iPhone, das mit CarPlay verbunden ist, wenn ich Lieder auf einer Fahrt auswähle.

Fragt man nach einem Song, der den gleichen Namen wie das Album hat, auf dem er zu hören ist, nimmt Siri an, dass man das Album meint (was die Statistiken sicherlich widerlegen würden) und spielt stattdessen munter drauflos. Fragen Sie nach einem Song, der in der Studioversion unglaublich gut klingt, und Siri wird sich unerklärlicherweise für eine obskure Live-Aufnahme mit undeutlichem Gesang entscheiden.

Fragen Sie nach einem Lied, das Sie ständig spielen, aber sagen Sie diesmal den Namen des Interpreten etwas undeutlicher, als Siri es mag, und Siri tippt auf ein gleichnamiges Lied von jemand anderem, das Sie noch nie gehört haben. Was die Musikauswahl angeht, ist Siri wie der Hochzeits-DJ, der sich geduldig den Wunsch deiner Oma nach Perry Como anhört und dann die Andrew-WK-Platte auflegt, die er die ganze Zeit spielen wollte. Es wäre lustig, wenn es nicht so nervig wäre.

Wissen Sie noch, als Apple sich für Maps entschuldigt hat? Das war großartig! Verantwortung zu übernehmen, ist cool. Sich zu entschließen, Dinge zu verbessern, ist cool. Lasst uns alle zugeben, dass Siri einfach Mist ist, dann können wir wieder über Vision Pro schwärmen, und ich kann aufhören, diese Artikel zu schreiben. Andernfalls werden die Beschwerden weiter hageln, bis sich etwas ändert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt