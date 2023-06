Diese iOS-App gibt es jetzt kostenlos – Sie sparen 75 Euro

Die Macher der App “Balance: Meditation & Sleep” versprechen, mit ihrer Achtsamkeitsmethode den Anwendern und Anwenderinnen dabei zu helfen, Stress zu reduzieren, die Konzentration zu stärken, die Stimmung zu heben und den Schlaf zu verbessern. Das Jahresabo der App ist derzeit völlig gratis, das Abo kostet sonst 74,99 Euro.

Individuelles Programm und tägliches Training

Gleich nach dem Download kann man sich die App einrichten, auf dessen Basis soll ein individuelles Trainingsprogramm erstellt werden. Von den vier Zielen weniger Stress, mehr Konzentration, bessere Stimmung und geruhsamerer Schlaf kann man beliebig viele auswählen und priorisieren. Zudem bestimmt man, ob man lieber morgens, mittags, nachmittags oder abends meditieren will und zu welcher Uhrzeit die App einen täglich erinnern soll.

Balance: Meditation & Sleep für iOS hier herunterladen

Schön: Die Anmeldung erfolgt optional mit der Apple-ID, wir können gegenüber dem Anbieter unsere E-Mail-Adresse verbergen, App-Tracking lässt sich ohnehin bei jeder Anwendungen auf dem iPhone oder iPad ablehnen. Unter Umständen nicht ganz so schön: Die App ist ausschließlich in Englisch gehalten.

Dieses aber leicht verständlich, gerade auch das des Instruktors, der uns in sonorer Stimme durch die erste Atemübung anleitet und am Ende der drei Minuten (die Länge der Übungen lässt sich auch mit fünf oder zehn Minuten wählen) für den nächsten Tag die nächsten Schritte verspricht. Der wichtigste erste Schritt sei nun aber getan.

Produktversprechen und Alternativen

Der Hersteller behauptet, dass 95 Prozent der Kundschaft von weniger Stress berichtet, wenn sie täglich fünf Minuten geübt haben, 75 Prozent berichten von verbesserter Konzentration und 92 Prozent von einer aufgehellten Stimmung. Bis Januar 2022, so behauptet die App in einem anderen Screen, hätten insgesamt 128.673 Personen unseres Alters mit Balance ihre mentale Gesundheit verbessert.

Nachprüfen lässt sich das nicht, nach einer Übung können wir nicht mal mit anekdotischer Evidenz dienen, doch ist erwiesen, dass sich mithilfe von Meditations- und Achtsamkeitsübungen die Gesundheit verbessern kann. Auf der Apple Watch bietet Apple etwa die App “Achtsamkeit” an, die als einfache Anwendung für tägliche Atemübung begonnen hatte. Mit watchOS 8 ist vor gut zwei Jahren die Session “Reflektieren” hinzugekommen, ab watchOS 10 soll man ab Herbst auf der Uhr seine Gemütszustände erfassen können.

Atmen und Reflektieren bieten aber spärliche Anleitungen, eine Minute tief Ein- und Ausatmen und dabei eine Animation verfolgen oder der Ratschlag, man möge mal eine Pause machen und an ein schönes Ereignis des Tages denken, mehr ist da nicht.

In seinem kostenpflichtigen Dienst Fitness+ hingegen bietet Apple Meditationsübungen auch mit Unterstützung von Trainern an, diese sind aber nicht bei Balance personalisierbar. Fitness+, das gleichwohl nicht nur Mediation im Programm hat, kostet 79,99 Euro im Jahr – hier ist Balance das günstigere Angebot, zumal Apple nur den ersten Monat kostenlos gewährt und nicht das erste Jahr.

Fitness+ bei Apple bestellen (1 Monat kostenlos)

Ausprobieren und an die Kündigung denken

Für Balance: Meditation & Sleep gibt es sonst auch ein günstigeres Monatsabo für 12,99 Euro, für Fitness+ kostet dieses 9,99 Euro. Derzeit bietet der Hersteller aber nur das Gratisjahr mit weiteren Jahren für je 74,99 Euro an, man sollte also rechtzeitig an die Kündigung des Dienstes denken. Die App verspricht, rechtzeitig vor Ablauf des Probeabos eine Benachrichtigung zu versenden.

Balance: Meditation & Sleep gibt es auch für Android