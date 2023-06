Apple TV+: Welche Serien- und Film-Highlights uns 2023 noch erwarten

Die Konkurrenz von Netflix, Disney+ und Amazon Prime ist groß, dass mit Paramount+ ein weiterer großer Player um die Gunst der Zuseher buhlt, macht es für Apple TV+ nicht gerade leichter. Der Marktanteil Apples ist zuletzt wegen des Neuling Paramount+ leicht gesunken und liegt bei etwa fünf Prozent.

Aber Nutzer der Filmplattform IMDb bewerten die Inhalte von Apples Programm mit der Bestnote von 7,19, unter den meistgestreamten Angeboten finden sich laut Daten von Reelgood immer wieder Serien von Apple TV+. Zuletzt lag etwa „Silo“ auf Platz vier, und „The Crowded Room“ auf Platz sechs.

Neue Serien, Filme und Sport ab Juli

Zum Start im November 2019 wegen des damals überschaubaren Angebots noch belächelt, hat sich Apples Angebot längst gemausert. Manche Kritiker sagen, für Science Fiction sei Apple TV+ die erste Anlaufstelle – siehe die dystopische Serie Silo, die eine zweite Staffel bekommen soll, wenn auch nicht vor 2024. Derzeit macht Apple mit der auf Twitter gratis gestreamten ersten Folge Werbung für das Staffelfinale.

Legendäre Science Fiction: Foundation

Während man also auf eine Fortsetzung von Silo noch warten muss, läuft ab Freitag, den 14. Juli, die zweite Staffel von „Foundation“ an. Mehr oder weniger frei nach den Werken von Isaac Asimov spielt die Serie in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit mithilfe von Robotern die gesamte Galaxie kolonialisiert hat. Während aber das galaktische Imperium auseinanderzubrechen droht, entwickelt der Wissenschaftler Hari Seldon eine Disziplin namens Psychohistorik, mit der er das Verhalten ganzer galaktischer Gesellschaften vorhersagen kann.

Die an den Rand der Zivilisation abgeschobene Foundation, eine Stiftung von Wissenschaftlern, soll auf Basis der errechneten Vorhersagen die Geschicke der Menschheit so weit steuern, dass die Zeit der Anarchie nach dem Zerfall des Imperiums nicht 30.000 Jahre andauern soll, sondern schon nach 1.000 Jahren ein neues, stabiles, intergalaktisches Imperium entstehen kann.

Apple hatte schon im Oktober 2021, als gerade die erste Staffel angelaufen war, die Produktion einer zweiten bestätigt. Die Autoren der Serie haben dank Asimov Material für acht oder gar zehn Staffeln, obwohl sie vom Original teils deutlich abweichen und komplett neue Figuren und Handlungsstränge erfinden. Das teils offene Ende von Staffel eins lässt aber auf eine spannende Fortsetzung hoffen.

Die nächste Afterparty

Ein Überraschungserfolg des Jahres 2022 geht ab dem 12. Juli, einem Mittwoch, in die zweite Staffel: The Afterparty. Letztes Jahr klärte Detective Danner (Tiffany Haddish) den Mord an dem Popstar Xavier auf, der während der Party nach dem Reunion-Treffen seines Abschlussjahrgangs der Schule tot auf den Klippen unterhalb seines Hauses gefunden wurde. Der Clou: Jede der acht Folgen, in denen es sich um die Sicht der unterschiedlichen Zeugen und Verdächtigen ging, ist einem anderen Stil gehalten. Vom Musical zur Animation, von der Romcom zum Actionfilm – ähnliches passiert in der zweiten Staffel. Diesmal überlebt aber ein Bräutigam seine eigene Hochzeit nicht.

Hijack: Idris Elba verhandelt mit Flugzeugentführern

Ab dem 28. Juni streamt auf Apple TV+ mit „Hijack“ ein interessantes Experiment. Das Setting: Der Flug von Dubai nach London wird entführt, an Bord übernimmt der in Verhandlungen erfahrene Unternehmer Sam Nelson (Idris Elba) die Gespräche mit Hijackern. Das ganze soll in Echtzeit ablaufen, die sieben Stunden Flug werden auf sieben Folgen verteilt, von denen es jeden Freitag eine neue geben wird.

Endlich wieder Fußball: Messi in Miami

Die Bundesliga pausiert noch bis Mitte August, die Damen spielen ab 20. Juli in Australien und Neuseeland um den Weltmeistertitel, zu nachtschlafender Zeit. Wer wird Champion? Mal sehen, aber dem Kapitän des Weltmeisterteams der Herren kann man bald auf Apple TV+ bei der Arbeit zusehen: Lionel Messi hat Paris verlassen und sich Inter Miami angeschlossen, dem von David Beckham gegründeten MLS-Team. Seit diesem Jahr ist Apple Kooperationspartner der Major League Soccer (MLS) – und zeigt im Season Pass alle Spiele der Liga, live und zeitversetzt, bis zu den Playoffs im Oktober. Da wird Messi vermutlich seinen Sommerurlaub auf der Südhalbkugel antreten können, Inter Miami ist derzeit Letzter in der Eastern Conference.

Premiere hatte der Film in Cannes, ein Starttermin für das Streaming steht noch nicht fest, aber im Oktober darf man mit „Killers of the Flower Moon“ rechnen, dem neuen Werk des Starregisseurs Martin Scorsese. Für die Hauptrollen hat er wieder alte Bekannte engagiert, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Brendan Fraser, der erst in diesem Jahr seinen ersten Oscar gewann.

„Killers of the Flower Moon“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Buches des Journalisten David Grann, in dem es um die Osage-Morde in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts und die Geburtsstunde der US-Bundespolizei FBI geht. Auf dem Land der Osage wurde Öl gefunden und schon vor 100 Jahren waren die USA wenig zimperlich bei der Gewinnung des „schwarzen Goldes“.

Mit Prognosen sollte man sehr vorsichtig sein, besonders, wenn man den Film noch gar nicht gesehen hat. Aber Besetzung, Regisseur und Thematik sollten im kommenden Frühjahr die Jury der Academy Awards durchaus beeindrucken. Für den dreieinhalb Stunden langen Film nimmt man sich besser den ganzen Abend Zeit und schaut nicht noch vorher schnell eine neue Folge einer aktuellen Serie.

Historiendrama – eventuell erst 2024

Noch ein Film-Highlight könnte diesen Herbst auf Bildschirme mit Apple TV+ kommen, für „Napoleon“ steht der Starttermin noch nicht fest. Apple nennt konkret nicht einmal einen Zeitrahmen, zu „einem späteren Datum“ soll das Drama laufen. Das kann auch Anfang 2024 werden, wenn sich der legendäre Werbespot für den ersten Mac zum 40. Mal jährt. Warum wir darauf kommen? In „Napoleon“ führt Ridley Scott Regie, der damals den Kurzfilm „1984“ für Apple drehte.

In der Titelrolle des Historiendramas agiert Joaquin Phoenix, Apple TV+ greift also auch hier in das oberste Regal der Filmprominenz. Oscar-Kandidat? Mit Sicherheit – auch wenn es nur der für die beste Filmausstattung werden sollte.

Unsere Tipps: Die besten Serien im Programm

Das Angebot von Apple TV+ ist mittlerweile zu umfangreich, als dass man alles sehen könnte. Diese Serien empfehlen aber wir und unsere Kollegen der Macworld besonders:

Bad Sisters

Darum geht es: Eine düstere Komödie über eine Gruppe irischer Schwestern, die sich der Überprüfung eines Todesfalls durch die Lebensversicherung stellen müssen, nachdem John Paul – der gewalttätige Ehemann einer der Schwestern – unerwartet gestorben ist.

Eine düstere Komödie über eine Gruppe irischer Schwestern, die sich der Überprüfung eines Todesfalls durch die Lebensversicherung stellen müssen, nachdem John Paul – der gewalttätige Ehemann einer der Schwestern – unerwartet gestorben ist. Anzahl der Staffeln: 1

1 Erscheinungsdatum: 19. August 2022

In with the Devil

Darum geht es: Eine fesselnde Miniserie über einen verurteilten Betrüger, der für das FBI arbeitet, um das Geständnis eines Serienmörders zu erlangen, bevor dieser aus dem Gefängnis entlassen wird. Basierend auf der wahren Geschichte von James Keene und Larry Hall.

Eine fesselnde Miniserie über einen verurteilten Betrüger, der für das FBI arbeitet, um das Geständnis eines Serienmörders zu erlangen, bevor dieser aus dem Gefängnis entlassen wird. Basierend auf der wahren Geschichte von James Keene und Larry Hall. Anzahl der Staffeln: 1

1 Erscheinungsdatum: 8. Juli 2022

For All Mankind

Darum geht es: Was wäre, wenn die UdSSR vor den USA einen Menschen auf den Mond gebracht hätte? Wie würde das darauf folgende Wettrennen im Weltraum die Geschichte über die Jahrzehnte hinweg verändern? Das ist das Konzept hinter dieser fesselnden Sci-Fi-Serie, die mit großem Budget produziert wird.

Was wäre, wenn die UdSSR vor den USA einen Menschen auf den Mond gebracht hätte? Wie würde das darauf folgende Wettrennen im Weltraum die Geschichte über die Jahrzehnte hinweg verändern? Das ist das Konzept hinter dieser fesselnden Sci-Fi-Serie, die mit großem Budget produziert wird. Anzahl der Staffeln: 3 (vierte Staffel offenbar schon in Vorbereitung)

3 (vierte Staffel offenbar schon in Vorbereitung) Erscheinungsdatum: 1. November 2019

Mythic Quest

Darum geht es: Eine heitere Arbeitsplatzkomödie über ein Spielentwicklungsstudio und die großen Egos und persönlichen Konflikte, die dort auftreten. Sie ist albern und lustig, aber manchmal auch ziemlich rührend.

Eine heitere Arbeitsplatzkomödie über ein Spielentwicklungsstudio und die großen Egos und persönlichen Konflikte, die dort auftreten. Sie ist albern und lustig, aber manchmal auch ziemlich rührend. Anzahl der Staffeln: 3

3 Erscheinungsdatum: 7. Februar 2020

Physical

Darum geht es: Selbst wenn Sie nicht alt genug sind, um sich an den Aerobic-Wahnsinn der 80er-Jahre zu erinnern, wird „Physical“ Sie mit langen Haaren und engen Trikots in den Bann ziehen. Diese düstere Komödie mit Rose Byrne als eine Jane Fonda aus einer Parallelwelt wird Sie mit überraschenden Wendungen und knackigen Dialogen zum Lachen, Rätseln und Schwitzen bringen.

Selbst wenn Sie nicht alt genug sind, um sich an den Aerobic-Wahnsinn der 80er-Jahre zu erinnern, wird „Physical“ Sie mit langen Haaren und engen Trikots in den Bann ziehen. Diese düstere Komödie mit Rose Byrne als eine Jane Fonda aus einer Parallelwelt wird Sie mit überraschenden Wendungen und knackigen Dialogen zum Lachen, Rätseln und Schwitzen bringen. Anzahl der Staffeln: 2 (dritte Staffel ab 2. August 2023)

2 (dritte Staffel ab 2. August 2023) Erscheinungsdatum: 18. Juni 2021

Severance

Darum geht es: Eine Kombination aus dystopischem Sci-Fi-Drama und Arbeitsplatzkomödie über ein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter „abgetrennt“ sind – wenn sie bei der Arbeit sind, können sie sich nicht an ihr Leben außerhalb erinnern und umgekehrt.

Eine Kombination aus dystopischem Sci-Fi-Drama und Arbeitsplatzkomödie über ein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter „abgetrennt“ sind – wenn sie bei der Arbeit sind, können sie sich nicht an ihr Leben außerhalb erinnern und umgekehrt. Anzahl der Staffeln: 1 (zweite Staffel derzeit in Produktion)

1 (zweite Staffel derzeit in Produktion) Erscheinungsdatum: 18. Februar 2022

Shrinking

Darum geht es: Eine überraschend witzige Komödie über einen Therapeuten, der mit dem Tod seiner Frau und seinen exzentrischen Patienten nicht zurechtkommt – mit Harrison Ford in ungewohnter Nebenrolle.

Eine überraschend witzige Komödie über einen Therapeuten, der mit dem Tod seiner Frau und seinen exzentrischen Patienten nicht zurechtkommt – mit Harrison Ford in ungewohnter Nebenrolle. Anzahl der Staffeln: 1 (zweite Staffel bereits geplant)

1 (zweite Staffel bereits geplant) Erscheinungsdatum: 27. Januar 2023

Slow Horses

Darum geht es: Gary Oldman liefert eine großartige Leistung als schrulliger Anführer einer Gruppe abgehalfterter britischer Geheimdienstagenten ab.

Gary Oldman liefert eine großartige Leistung als schrulliger Anführer einer Gruppe abgehalfterter britischer Geheimdienstagenten ab. Anzahl der Staffeln: 2

2 Erscheinungsdatum: 1. April 2022

Ted Lasso

Darum geht es: Die Fisch-aus-dem-Wasser-Dramödie über einen College-Football-Trainer aus Kansas, der nach England geht, um dort Fußballtrainer in der Premiere League zu werden, hat berechtigterweise jede Menge an Fernsehpreisen gewonnen.

Die Fisch-aus-dem-Wasser-Dramödie über einen College-Football-Trainer aus Kansas, der nach England geht, um dort Fußballtrainer in der Premiere League zu werden, hat berechtigterweise jede Menge an Fernsehpreisen gewonnen. Anzahl der Staffeln: 3

3 Erscheinungsdatum: 14. August 2020

The Morning Show

Darum geht es : Große Starpower und fantastische Leistungen von Jenniffer Aniston und Reese Witherspoon sind die Highlights dieses rasanten Dramas, das hinter die Kulissen einer fiktiven Morgennachrichtensendung blickt und in den ersten beiden Staffeln Thematiken wie „Metoo“ und den Ausbruch der Covid-19-Pandemie behandelt.

: Große Starpower und fantastische Leistungen von Jenniffer Aniston und Reese Witherspoon sind die Highlights dieses rasanten Dramas, das hinter die Kulissen einer fiktiven Morgennachrichtensendung blickt und in den ersten beiden Staffeln Thematiken wie „Metoo“ und den Ausbruch der Covid-19-Pandemie behandelt. Anzahl der Staffeln: 2 (dritte Staffel ab Herbst, Produktion wurde durch Autorenstreik verzögert)

2 (dritte Staffel ab Herbst, Produktion wurde durch Autorenstreik verzögert) Erscheinungsdatum: 1. November 2019

Teile dieses Artikels wurden von unserem Schwestermagazin Macworld.com übernommen und aus dem Englischen übersetzt.