Möchten Sie einen Blick in die Zukunft werfen? Adobe macht es möglich – zumindest fühlt es sich so an. Die “Generative Füllung” ist derzeit in aller Munde, immerhin können Sie Ihre Bilder auf völlig neue Art und Weise bearbeiten oder manipulieren. Sehen Sie selbst! Die leeren Bereiche wurden von Photoshops künstlicher Intelligenz erstellt. Nie war es einfacher, Bilder im Hochkantformat ins Querformat zu verwandeln:

Wir haben die Photoshop-Beta bereits seit mehreren Wochen in Gebrauch – und werden fast täglich davon überrascht. Die Ergebnisse sind teils einfach zu realistisch, aber teils auch zu komisch, da sie nicht mehr viel mit der Realität zu tun haben.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die KI und beantworten die Fragen aller Fragen:

Wie gut ist die KI wirklich?

Wofür ist sie im Alltag wirklich zu gebrauchen?

Wann stößt sie an Ihre Grenzen?

Ist diese Art der künstlichen Intelligenz nicht gefährlich?

Photoshop-Beta installieren und nutzen – so geht’s

Wenn auch Sie die Photoshop-Beta installieren möchten, benötigen Sie dafür eine gültige Lizenz zur Adobe Creative Cloud (aktuell für nur 75 Euro statt 743 Euro!) und eine aktive Internetverbindung, da die Funktion “Generative Füllung” Cloud-Verarbeitung erfordert.

Sofern Sie eine Lizenz haben, öffnen Sie die Creative Cloud und wählen Sie in der linken Reiterleise “Beta Apps”. Wählen Sie diese aus, können Sie anschließend die Photoshop-Beta installieren und sofort nutzen!

Was kann die Photoshop-KI gut – und was schlecht?

Die KI spart Zeit. Viel Zeit! Sie retuschiert störende Bildelemente weg, ermöglicht neue Perspektiven und schafft neue Dinge – und das alles via Textbefehl. Dieser muss aktuell zwar (noch) auf Englisch erteilt werden, doch die Möglichkeiten damit sind grenzenlos. Sie wählen einfach mit dem entsprechenden Auswahl-Werkzeug (Shortcut: M) einen Bereich, in dem die KI ihre Arbeit verrichten soll.

So funktioniert die Generative Füllung der Photoshop-KI Simon Lohmann

Photoshop erstellt Ihnen anschließend drei verschiedene Varianten, aus denen Sie auswählen können.

Drei verschiedene Varianten der Photoshop KI Simon Lohmann

KI im Praxis-Test

Auf den ersten Blick scheint es sich hierbei um ein normales Bild zu handeln. Auf den zweiten fallen kleinere Unstimmigkeiten auf, wie etwa die Türgriffe oder das Hausfenster im Hintergrund.

Sie haben Schloss Neuschwanstein nur Hochkant fotografiert? Kein Problem, Photoshop erstellt den Rest.

Die Ergebnisse haben natürlich nichts mit der Realität zu tun. Jeder, der die Umgebung von Schloss Neuschwanstein kennt, wird erkennen, dass die von der KI erstellten Inhalte künstlich sind – eine Bildmanipulation.

Grenzen der KI

Große Probleme hat Photoshop noch mit Menschen und Tieren. Während der Hund recht realistisch aussieht, fällt beim Gesicht des Mannes direkt auf, dass hier etwas nicht stimmt:

Auch Hände stellen für Photoshop ein Problem dar. Die Finger sind häufig verzerrt und wirken unnatürlich:

Hände stellen für die Photoshop-KI noch Probleme dar : Links das Original, rechts die KI-Version. Amanda Frank

Realistische Texturen und großflächig erstellte KI-Inhalte können ebenfalls problematisch sein. Das hängt ganz vom Motiv ab: Während die KI mit Bildern aus der Natur gut umgehen kann, ist Architektur anscheinend komplizierter:

Photoshop hat Probleme, eine realistische Umgebung zu erzeugen Lukas Souza

Lesetipp: Kann KI Sie täuschen? Finden Sie alle Fehler im Bild?

Am leichtesten bemerkt man das Werk der KI, wenn man das Originalbild kennt. Wie etwa die von uns fotografierten Sonnenblumen. Kleinere Veränderungen sind der Schlüssel zum Erfolg – oder hätten Sie bemerkt, dass wir das Bild lediglich um wenige Pixel erweitert haben? Besonders praktisch erweist sich die KI in einem solchen Fall, möchte man ein 3:2-Bild in ein 16:9-Foto verwandeln.

Bei einem weiteren Test haben wir das Bild eines Kirchturms (links) beschnitten (Mitte), sodass Photoshop den Turm rekonstruieren sollte (rechts). Bis auf die Kirchturmuhr müssen wir feststellen: Das Ergebnis kann sich durchaus blicken lassen!

Photoshop-KI entwirft einen Kirchturm Simon Lohmann

Regeln der Photoshop-KI

Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Zum Glück weiß Adobe, dass man mit solcher KI großen Schaden anrichten kann, weshalb es jede Menge Regeln gibt. Damit möchte Adobe “die hohe Qualität der kreativen Inhalte” aufrechterhalten. Wer die Nutzerrichtlinien zur Adobe Generative AI Beta nicht befolgt oder gar betrügerische oder schädliche Absichten hegt, riskiert eine Sperrung des Accounts.

Darüber hinaus verbietet Adobe die Verwendung der generative KI-Funktionen zur Herstellung kritischer Inhalte, wie etwa: