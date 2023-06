Apple zeigt erste Episode von Sci-Fi-Knaller “Silo” gratis auf Twitter

So in etwa die Zusammenfassung des Romans ”Silo 1 (Wool 1)” von Hugh Howey (hier zum Beispiel als E-Book/Kindle bei Amazon erhältlich), an dessen Vorlage sich Apple TV+ bei der Umsetzung als Serie relativ eng hält, sehr zur Freude der Leser.

Und auch auf IMDb schlägt sich die Serie mit Rebecca Ferguson, Tim Robbins und Common in den Hauptrollen bei einer Bewertung von 8,1 recht gut. Auch wir sind begeistert von den ersten bisher neun Folgen und fiebern am Freitag dem Staffelfinale entgegen – dieses wird es dann wieder exklusiv bei Apple TV+ geben. Übrigens ist Silo laut Reelgood unter den Top Ten der meistgestreamten Inhalte der letzten Woche – der vierte Platz beeindruckt angesichts der nur rund fünf Prozent Marktanteil von Apple TV+.

Erste Folge ”Silo” kostenlos auf Twitter und bei Apple TV+

Wer in diese sehr packende Science-Fiction-Serie auch ohne Abo bei Apple TV+ erst einmal hineinschnuppern will, kann dies jetzt auch direkt bei Twitter tun. Dazu ruft man den unten stehenden Link bei Twitter auf und kommt in den Genuss der knapp 60 Minuten der ersten kompletten Folge. Den offiziellen Trailer von Apple findet man auf Youtube hier. Doch auch bei Apple TV+ kann man wie in manch anderen Fällen häufig die erste Folge direkt kostenlos sehen, oder für einen begrenzten Zeitraum das gesamte Angebot gratis nutzen.

3 days until the #Silo finale.



Here’s the entire first episode. pic.twitter.com/lIcTXCQ9D6 — Apple TV (@AppleTV) June 27, 2023

Immer wieder Sonderangebote oder Freimonate

Ein reguläres Abo bei Apple TV+ kostet monatlich 6,99 Euro. Wer ein neues iPhone, ein neues iPad, einen neuen iPod Touch, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kauft, kann die ersten drei Monate direkt kostenlos buchen. Ansonsten hat man sieben Tage Zeit, bevor etwas zu bezahlen ist. Es gibt auch immer wieder Angebote für Kund:innen, die ihren Account gelöscht haben und zur Rückkehr motiviert werden sollen – dann kann man oft zwei Monate lang ohne Bezahlung bei Apple TV+ streamen.