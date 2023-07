Ein erfolgreiches Unternehmen braucht nicht nur gute Produkte, sondern auch ein hervorragendes Marketing. Wir blicken auf rund 45 Jahre Apple Werbespots zurück und erinnern uns an die Highlights. Ein Rückblick, der auch deshalb so spannend ist, weil er die Evolution einer Weltmarke widerspiegelt.

1977 – Werbung von „High Technology Inc.“

Los geht’s mit dem ersten Werbespot, in dem ein Apple Produkt im Mittelpunkt steht. Auch wenn der nicht direkt von Apple selbst produziert wurde, ist er bei Apple-Fans sehr beliebt. Star des Spots ist eine künstlich erzeugte, verzerrte Computer-Stimme und ein bunter Mix aus seltsamen Sounds und pixeliger Bildschirmgrafik. Berücksichtigt man das Erscheinungsjahr 1977, ist das jedoch durchaus legitim.

1984 – Superbowl-Spot – Macintosh Introduction

Dieser Werbespot zählt zu den wichtigsten und populärsten Apple-Werbespots aller Zeiten. Ausgestrahlt beim Superbowl XVIII sorgt Apple unter der Regie von Ridley Scott für einen echten Hammer. Der fliegt hier eindrucksvoll durchs Bild und sorgt bei der nahezu hypnotisierten und monoton agierenden PC-Nutzerschaft für ein Erwachen. Es wurde auch Zeit, denn die Premiere des Macintosh stand kurz bevor!

1993 – Mac vs. PC

Die Mac-vs.-PC-Kampagne ist nicht nur witzig, sondern auch interessant. Einerseits sind die Gegenüberstellungen der damals stark konkurrierenden Systeme natürlich unterhaltsam und nicht nur bei Apple-Fans sicherlich für einige Lacher gut. Andererseits sind diese Spots auch noch Relikte der Zeit, in der Apple die kleine innovative Firma war, die sich mit ihren neuen Konzepten gegen die etablierte PC-Konkurrenz behaupten musste.

Apple Mac Studio (M2 Max, 2023) Test lesen Preis beim Test: £1,999 Aktuell bester Preis:

1996 – Mission Impossible Powerbook

Ein gelungener Werbespot mit dem bekannten Mission-Impossible-Score und keinem Geringeren als Tom Cruise in der Hauptrolle. Beworben wurde das Powerbook, das im Film Teil der Spezialausrüstung von Ethan Hunt ist. Zahlreiche Szenen aus dem Kinofilm sorgten im schnellen Zusammenschnitt für gute Unterhaltung. Der Spot ist auch deshalb in unserer Liste, weil er stellvertretend für die Produktplatzierungen in unzähligen Filmen und Serien steht.

Apple 14-inch MacBook Pro (2023, M2 Pro, 12-core/19-core, 1TB) Preis beim Test: $2,499 Aktuell bester Preis:

1997 – Think Different

Der „Think Different“-Werbespot hat eine klare Botschaft – Anders denken! „Denn nur die, die verrückt sind, zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun“. Was heute wie eine Hommage an das Lebenswerk von Steve Jobs klingt, sollte damals natürlich zum Umdenken motivieren und Standards aufbrechen. Warum muss es ein PC sein? Warum Windows? Anders denken und offen für Neues sein! Ein tolles Beispiel für die vielen unterschiedlichen Phasen, die Apple im Laufe seiner Historie durchlaufen hat.

1998–2000 Jeff Goldblum wirbt für den iMac

Das erste erfolgreiche Apple-Produkt nach der Rückkehr von Steve Jobs war der iMac G3. Für die Werbekampagne engagierte das Unternehmen niemand Geringeren als Jeff Goldblum, der mit seiner quirligen Art wie die Faust aufs Auge des bunten, knuffigen All-in-One-Macs passt. Nachdem spätere Modelle lange Jahre nur in trostlosen, monochromen Farben erhältlich waren, kehrte mit dem 24 Zoll großen iMac wieder Farbe ins Leben zurück.

Apple iMac 24″ mit Retina 4.5K Display M1 8 GB RAM 256 GB SSD 7-Core GPU grün

2002 – Switch!

2002 startete Apple ein Revival der Mac-vs.-PC-Spots: Die Kampagne nannte sich „Switch!“ und in etlichen halbminütigen Spots traten Menschen vor die Kamera, die wegen Problemen mit Windows zu Mac gewechselt hatten. Während Clips mit Berühmtheiten wie dem professionellen Skater Tony Hawk generell für mehr Aufmerksamkeit sorgten, gab es unter den gewöhnlichen Wechsler:innen durchaus interessante Charaktere, die auch über die Jahre hinweg im Gedächtnis geblieben sind, wie die Studentin Ellen Feiss (s.o.), bei der sich niemand so wirklich sicher ist, ob sie zum Zeitpunkt der Aufzeichnung mit ihren roten Augen ganz klar im Kopf gewesen ist.

Am Ende jedes Spots wurde die Adresse www.apple.com/switch eingeblendet, die auch heute noch funktioniert. Mittlerweile verweist sie auf eine Anleitung, wie Sie von Android aufs iPhone wechseln und warum Sie es überhaupt tun sollten.

2003 bis 2005 – iPod-Silhouetten-Werbespots

Mit der Silhouetten-Kampagne hat Apple auf unterhaltsame Weise sowohl den iPod als auch den dazugehörigen iTunes-Dienst beworben. Jeder Spot zeichnete sich durch den unverwechselbaren Silhouetten-Look, bei dem tanzende Personen stilisiert dargestellt wurden, und einem Song aus dem seinerzeit umfangreichen Angebot des iTunes Store aus. Stilistisch waren die Werbespots ein Blickfang und sorgten beim Zuschauer für gute Laune – eine durchaus angenehme Form der Werbung, die auch beim deutschen Publikum gut ankam. iTunes ist inzwischen nur noch ein Relikt und wurde unlängst durch Apple Music ersetzt, der iPod wurde 2022 eingestellt.

Apple AirPods Pro (2nd generation) Test lesen Preis beim Test: $249 Aktuell bester Preis:

2005–2009 Get a Mac

Mitte bis Ende der 2000er produzierte Apple den dritten Teil der Mac-vs.-PC-Clips aus den frühen 90er-Jahren, diesmal unter dem Motto „Get a Mac“. Statt echte Geräte zu zeigen, schlüpften hier zwei Schauspieler in die Rolle der beiden Plattformen. Justin Long verkörperte mit seiner relaxten Körperhaltung, der ruhigen Art und den gemütlichen Klamotten den Mac, während John Hodgman in einem langweiligen, grauen Anzug den PC spielen durfte. In etlichen kurzen Sketchen wollte Apple hier noch einmal klarstellen: Der Mac ist cooler, sicherer, stabiler als der PC und fällt auch nicht beim kleinsten Virenbefall um – denn angeblich gibt es dafür keine. (Was definitiv nicht der Fall ist, Anm. d. Red.)

2009 – There’s An App For That

Ein Werbespot, der mit viel Leichtigkeit die Vorzüge des iPhones in der dritten Generation vermittelt. Schon damals standen für alle denkbaren Anwendungsgebiete Apps bereit, die binnen Sekunden auf dem iPhone installiert werden konnten. Es gibt ein Problem? „There’s an App for that!“ – aus heutiger Sicht schon fast eine Selbstverständlichkeit. 2009 war es noch ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das potenziellen Käufern vermittelt werden musste. Auch wenn die Konkurrenz wie Samsung langsam mit eigenen Smartphones auf den Markt drängte, hatte Apple beim App-Angebot natürlich einen großen Vorsprung.

2014 – U2-Album gratis auf iTunes

Ein Werbespot, der vor weniger durch die Inszenierung, sondern die gesamte Marketing-Aktion drumherum in Erinnerung geblieben ist. Apple ging hier eine Partnerschaft mit der bekannten irischen Rockband U2 ein. Rund eine halbe Milliarde iTunes-Nutzer bekamen das damals neuste U2 Album „Songs of Innocence“ geschenkt – ob sie wollten oder nicht. Das Album wurde nämlich einfach im Hintergrund, ohne Rücksicht auf den individuellen Musikgeschmack, auf das iTunes-Endgerät geladen. Eine Aktion, die von vielen iTunes-Nutzern nicht gerade positiv aufgenommen wurde. Am Ende entschuldigte sich U2-Sänger Bono sogar offiziell für dieses PR-Fiasko.

Bonus: 2007 – iPhone-Präsentation von Steve Jobs

Auch wenn es sich hierbei natürlich nicht um einen klassischen Werbespot handelt – wir mussten diesen großartigen Moment der Apple-Geschichte einfach mit in diese Liste aufnehmen. Steve Jobs präsentierte 2007 stolz das iPhone und setzte sich damit endgültig selbst ein Denkmal. Bis heute wird dieser Mitschnitt der Keynote millionenfach aufgerufen, weil Steve Jobs trotz gesundheitlicher Probleme mit seiner Kreativität und Authentizität begeistert. Nichts könnte den Spirit, auf dessen Basis Apple gegründet wurde, besser bewerben, als diese Präsentation.