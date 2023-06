Macwelt am Morgen: 30.6.23 – Halbzeitbilanz

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Mit dieser Woche endet auch das erste Halbjahr 2023. Schweden feiert Mittsommer und auch hier brennen die Sonnwendfeuer – mögen sie keine trockenen Wälder entzünden. Die Halbzeit gibt uns vor allem Gelegenheit zur Rückschau – und einem Ausblick.

In der zweiten Jahreshälfte stellt Apple traditionell mehr Produkte vor, als in Halbzeit eins – natürlich, das Weihnachtsgeschäft ist für einen Hersteller von Verbraucherelektronik die lukrativste Jahreszeit. Aber die ersten beiden Quartale waren alles andere als langweilig.

Angefangen hat das mit einem verspäteten Produktupdate: Macbook Pro in 14 und 16 Zoll bekamen im Januar die zweite Generation von Apple Silicon, ebenso stellte Apple den Mac Mini auf den M2 um – und stellte ihm noch eine leistungsstärkere Variante mit M2 Pro dazu. Warum verspätet? In Apples Fahrplan wäre der Oktober 2022 der Zeitpunkt für die Veröffentlichung gewesen, aber Probleme in Produktion und Lieferkette durch späte Auswirkungen der Pandemie haben das alle verzögert. Egal, wir haben uns auch im Januar über die Updates und den Neuzugang gefreut.

Geradezu überrascht waren wir aber schon tags darauf von der zweiten Generation des Homepod. Hatte Apple nicht das Original eingestellt, um mit dem Homepod Mini eine günstigere und flexiblere Fassung in den Fokus zu rücken? Also zurück zum Original, respektive zu einer sinnvollen Weiterentwicklung, die noch einen Tick besser klingt als ihr Vorgänger – und sich gerade deshalb nicht mit ihm zu einem Stereopaar kombinieren lässt.

Eine frische Farbe für das iPhone gab es dann im März, wie vor zwei Jahren nur für das reguläre Modell der aktuellen Reihe und seine Variante (jetzt aber Plus statt Mini) und nicht wie 2022 auch für das Pro-Modell. Ein leuchtendes Gelb ist die Farbe der Saison, die ruhig in Reihe 15 bleiben darf. Mal sehen, welchen Apple streichen wird, wenn es in Runde 15 geht – im kommenden Frühjahr wird dann wieder nachgelegt.

Die WWDC Anfang Juni brachte schließlich die Bestätigung vieler Gerüchte und Spekulationen, vor allem die, dass Apple tatsächlich mit der Vision Pro ein Headset für Mixed Reality anbieten wird. Überraschungen gab es im Detail, etwa Eye View und natürlich im übergreifenden Ansatz: Die Vision Pro mag zwar auch der Unterhaltung dienen, vor allem ist sie aber ein Raumcomputer mit einem völlig neuen Ansatz der Bedienung. Die Zukunft des Computings hat begonnen – oder wird beginnen, wenn das Headset kommendes Jahr auch tatsächlich in den Handel kommt.

Der Mac Pro mit Apple Silicon war überfällig, die Unterstützung von PCIe nicht so sehr überraschend. Aber es imponiert Apples Selbstbewusstsein, dass es keinerlei externe Grafik benötige. Die bis zu 76 GPU-Kerne und der bis zu 192 GB große Arbeitsspeicher sollten völlig ausreichen. Dass es den Mac Pro auch in klein gibt, ohne PCIe, weiß man schon seit letztem Jahr. Da Apple aber schon mal dabei war, bekam auch der Mac Studio das Update auf M2 Max und Ultra.

Es ist also angerichtet für ein spannendes zweites Halbjahr. Schon nächste Woche wird der Public-Beta-Test der neuen Betriebssysteme iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 macOS 14 Sonoma und watchOS 10 beginnen – wer sich als Entwickler registrierte, konnte schon seit der WWDC die ersten Vorabversionen ausprobieren.

Im September wird Apple mit der Testerei durch sein, dann gibt es auch wieder neue iPhones. Apples Zulieferer stocken schon jetzt das Personal auf und bereiten die Produktion vor. Aber jetzt genießen wir erstmal den Sommer. Muss ja nicht so exzessiv geschehen wie in Schweden.