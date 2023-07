Originales iPhone in Auktion: Verkauf bricht alle Rekorde

Update vom 17.7.2023: So sehr kann man sich also verschätzen. Nachdem wir vor etwas über zwei Wochen noch berichtet haben, dass die Auktion eines seltenen originalverpackten iPhone mit 4 GB Speicher wohl kaum einen sechsstelligen Betrag erlösen würde, kam gestern der Paukenschlag mit dem Auktionshammer: 158.000 US-Dollar war jemand bereit, für die Rarität zu bezahlen – mit Auktionsgebühren sind sogar über 190.000 US-Dollar fällig – so viel wie nie zuvor.

Ursprünglicher Beitrag vom 30.6.2023: Alte iPhones haben Hochkonjunktur – nicht nur generalüberholt als günstige Alternative zu einem brandneuen iPhone, sondern auch die ganz alten Modelle. Mitte 2022 wurde ein verschweißtes Original-iPhone für 25.000 Dollar bei einer Auktion verkauft, wenige Monate später ist ein weiteres für rund 40.000 Dollar über den Tresen gewandert, erst im Februar 2023 ein drittes für sage und schreibe 63.000 Dollar und zuletzt ein viertes im März 2023 für 44.000 Dollar.

Eine neue Auktion könnte nun sämtliche Rekorde brechen: Zum Verkauf steht nämlich ein originalverpacktes iPhone von 2007 in der 4-GB-Variante, das seltenste Modell der Reihe; bis zu 100.000 Dollar soll dieses seltene Gerät erreichen. Dass das iPhone diese magische Grenze jedoch knackt, ist höchst fragwürdig: Bereits das letzte vergleichbare iPhone, das im März versteigert wurde, ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben: statt 63.000 Dollar wurden nur die besagten 44.000 erzielt – 30 Prozent weniger als erwartet.

Nachdem die ersten antiken iPhones den Besitzer für immer mehr Geld gewechselt haben, scheinen sie also eine Grenze erreicht zu haben. Ausgehend davon halten wir die geschätzten 100.000 Dollar Erlös für sehr optimistisch und erwarten eher einen Preis bis zu 80.000 Dollar.

Deshalb ist das 4-GB-iPhone so selten

Das Original-iPhone von 2007 kam in zwei Varianten auf den Markt: mit 4 und mit 8 GB. Schon damals war das Modell mit mehr Speicher deutlich beliebter als das kleine, weshalb es wenige Monate später zugunsten eines größeren 16-GB-Modells vom Markt genommen worden ist. Heute ist es vergleichbar: Das iPhone 14 Pro verkauft sich deutlich besser als das reguläre iPhone 14.

499 Dollar hat das Original-iPhone mit 4 GB damals gekostet. Selbst, wenn das Gerät bei der Auktion „nur“ 50.000 Dollar erreicht, ist der Gewinn mehr als nur ein kleines Taschengeld. Wenn Sie also nach allen bisherigen Auktionen immer noch nicht im Keller gewesen sind, um zu schauen, ob Sie noch ein originalverpacktes iPhone haben, an das Sie sich nicht erinnern, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Die Auktion selbst läuft noch bis zum 16. Juli bei LCG Auctions.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz