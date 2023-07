Whatsapp: Videos bekommen entscheidende Verbesserung

Vor einigen Wochen machte die Meldung die Runde, dass Whatsapp das Verschicken von Fotos in besserer Qualität, also in HD-Auflösung, ermöglicht. Doch damit nicht genug, jetzt entdeckte WABetainfo, dass man wohl bald auch Videos mit höherer Auflösung verschicken kann. Konkret handelt es sich dabei um Videos in HD-Qualität.

So erkennen Sie Videos mit HD-Qualität

Die Spürnasen entdeckten die Neuerung in der Whatsapp-Beta für Android 2.23.14.10. Das Auswahlmenü für das Verschicken der Videos scheint mit dem für das Verschicken der Fotos identisch zu sein. Mit anderen Worten: Wenn ein Video mit der Option “HD-Qualität” versendet wird, erscheint in der Sprechblase eine neue Markierung, die das Foto als mit “HD-Qualität” kennzeichnet. Das setzt natürlich voraus, dass der Versender das Video auch tatsächlich mit HD-Qualität verschickt hat.

So verschicken Sie HD-Videos

Um Videos in HD-Qualität zu verschicken, gehen Sie genauso vor wie beim Verschicken von Fotos mit HD-Qualität. Whatsapp zeigt Ihnen also beim Auswählen eines Videos ein Auswahlmenü an, das Ihnen die Wahl lässt, ob Sie das Video in Standard-Qualität (zum Beispiel mit 416 x 880 Pixel) oder eben mit HD-Qualität (im gezeigten Beispiel sind es 608 x 1296 Pixel) verschicken wollen. Die Abmessungen des Videos bleiben unverändert, doch Whatsapp komprimiert es.

Standardmäßig verschickt Whatsapp Videos aber mit “Standard-Qualität”. Wenn Sie also ein neues Video mit besserer Qualität teilen möchten, müssen Sie jedes Mal explizit die Option “HD-Qualität” auswählen. Natürlich setzt das voraus, dass das Video in seiner ursprünglichen Größe größer als “Standard-Qualität” ist. Andernfalls ist “HD-Qualität” nicht möglich.

Wichtig: HD-Video-Qualität steht nicht für Status-Updates zur Verfügung.

Wie bereits erwähnt sehen die Empfänger eines Videos die entsprechende Markierung an einem HD-Video. Die Empfänger wissen also, dass Sie ein größeres Video herunterladen müssen, was mit einem erhöhten Datenvolumen oder einer längeren Downloadzeit verbunden ist.

Wer kann die Neuerung bereits nutzen?

Derzeit können nur einige Beta-Tester diese spannende Neuerung in der Whatsapp-Beta für Android 2.23.14.10 ausprobieren. WABetainfo rechnet damit, dass die Zahl der Betatester, denen diese Neuerung zur Verfügung steht, in den nächsten Wochen wachsen wird. Wann Whatsapp diese Neuerung an alle seine Nutzer ausrollen wird, ist aber noch völlig unbekannt.

