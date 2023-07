Apple-Neuheiten: Das erwartet Sie im Juli

Für Apple war der Juni wohl einer der wichtigsten Monate in diesem Jahr. Die WWDC (alle Infos) brachte uns jede Menge Neues:

Darüber hinaus haben wir natürlich Details und erste Entwickler-Betas zu allen Betriebssystem-Updates für den Herbst bekommen. Oh, und Apple hat dieses kleine Nebenprojekt namens Vision Pro (alle Infos) vorgestellt, das nicht vor Anfang 2024 auf den Markt kommen wird.

Was bleibt also für den Juli? Da alle neuen Macs bereits ausgeliefert wurden und bis September keine neue Hardware erwartet wird, dreht sich im Juli und August alles um Software und Services. Wir erwarten die Veröffentlichung von iOS 16.6 im Juli, aber noch wichtiger ist, dass die öffentlichen Betas von iOS 17, iPadOS 17, watchOS 9, tvOS 17 und macOS Sonoma im Juli starten.

Es gibt auch viele tolle Apple TV+ Shows und Apple Arcade Spiele, auf die man sich diesen Sommer freuen kann.

Neue Hardware

Möglicherweise bekommen wir diesen Monat doch noch ein neues Hardware-Produkt zu sehen: Die Beats Studio Pro Over-the-Ear-Kopfhörer, die Gerüchten zufolge Mitte Juli erscheinen sollen. Die Marke Beats ist im Besitz von Apple und viele ihrer Produkte verwenden Apple-Technologien und unterstützen Apple-exklusive Funktionen, so wie die AirPods. Es wird erwartet, dass diese neuen Kopfhörer den Studio3 ähneln und einen besseren Klang sowie Geräuschunterdrückung bieten.

Aktuell bester Preis: Airpods Pro

Amazon Prime Day

Amazon

Am 11. und 12. Juli findet Amazons halbjährlicher Prime Day Verkauf statt. Wir wissen nicht genau, welche Apple Produkte im Angebot sein werden, aber wir erwarten 2023 niedrige Preise für Macbooks, Apple Watches und Airpods. Wir werden Sie natürlich über die besten Deals auf dem Laufenden halten.

Software-Upates

iOS 16.6: Apple testet iOS 16.6, zusammen mit macOS 13.5 und watchOS 9.6, seit einigen Wochen. Es gibt nicht wirklich sichtbare Änderungen, aber diese Version legt den Grundstein für die iMessage “Contact Key Verification” Sicherheitsfunktion. Diese ist vor allem für die Art von Nutzern gedacht, die “außergewöhnlichen digitalen Bedrohungen” ausgesetzt sind, wie etwa Regierungsangestellte oder Aktivisten, die gezielt von staatlich unterstützten Hackern angegriffen werden könnten.

iOS 17 Public Beta: Die Entwickler-Beta von iOS 17 wurde am ersten Tag der WWDC im Juni veröffentlicht und steht zum ersten Mal allen Nutzern zur Verfügung, die ein kostenloses Entwicklerkonto haben, und nicht nur denjenigen, die 100 Dollar pro Jahr für die Mitgliedschaft im Apple Developer Program zahlen.

Apple WWDC 2023

Zu den wichtigsten Funktionen gehören Standby, Live-Voicemail-Übersetzung, Facetime-Videonachrichten, viele neue Messages-Funktionen, interaktive Widgets, Verbesserungen an Airdrop, große Verbesserungen an Siri und Diktieren und vieles mehr.

iPadOS 17 Public Beta: Die meisten der neuen iOS 17-Funktionen sind auch in iPadOS 17 enthalten, vor allem aber nicht Standby.

macOS Sonoma Public Beta: Das neue macOS erhält interaktive Widgets auf dem Desktop (einschließlich Widgets vom iPhone in der Nähe), neue Safari-Funktionen, Videokonferenzfunktionen und den Game Mode zur Verbesserung der Spieleleistung.

watchOS 10 Public Beta: Das nächste watchOS Update stellt eine große Veränderung der Apple Watch UI dar, mit neu gestalteten Apps, einem Schwerpunkt auf Widgets und einem neuen Smart Stack, der den ganzen Tag über relevante Informationen enthält.

tvOS 17 Public Beta: Die wichtigste Funktion von tvOS 17 ist Facetime auf dem großen Fernsehbildschirm, wobei Ihr iPhone (mit iOS 17) dank Continuity Camera als Kamera und Mikrofon dient.

Dienste

Apple TV+

Hier sind die Shows, Serien und Filme, die voraussichtlich im Juli auf Apple TV+ erscheinen werden.

Duck & Goose (Staffel 2): Die gefiederten Freunde Duck und Goose könnten nicht unterschiedlicher sein, aber in dieser Vorschulserie lernen sie, wie sie das Beste aus dem anderen herausholen können. Basierend auf den Büchern von Tad Hills. 7. Juli

The Afterparty (Staffel 2): Detective Danner kehrt zurück, um einen Kriminalfall zu lösen, indem sie Familienmitglieder, unglücklich Verliebte und Geschäftspartner befragt. In jeder Folge werden die Ereignisse aus der Sicht der einzelnen Charaktere erzählt, und zwar in ihrem eigenen Stil. 12. Juli

Foundation (Staffel 2): Die zweite Staffel des epischen Big-Budget-Science-Fiction-Dramas von Apple, das auf den gleichnamigen Büchern von Issac Asimov basiert. 14. Juli

Stephen Curry: Unterschätzt: Dieser Dokumentarfilm verbindet intimes Cinéma vérité, Archivmaterial und Interviews vor der Kamera, um Stephen Currys Aufstieg von einem unterdimensionierten College-Spieler an einem kleinstädtischen Division-I-College zu einem vierfachen NBA-Champion zu dokumentieren. 21. Juli

Die Beanie Bubble: Ein Komödien-Drama über die Geschichte der Beanie Babies, einem Spekulationswahn der 90er-Jahre. 28. Juli

Apple Arcade

Der Juli scheint ein besonders guter Monat für Apple Arcade Veröffentlichungen zu sein, mit fantastischen Spielen wie Slay the Spire und Stardew Valley neben einem Remake des wunderbaren Ridiculous Fishing.

Slay the Spire: Dieses Deck-Building-Roguelike-Spiel ist eines der besten der letzten Jahre. 7. Juli

Lego Duplo World+: Dieses Spiel für 2- bis 5-Jährige ist ein frühes Entwicklungsspiel, bei dem Sie Ihrem Kind auf der langen Sommerreise gerne ein iPad in die Hand drücken. 7. Juli

Ridiculous Fishing EX: Eine Neuauflage des klassischen, lustigen iPhone-Angel- und Schießspiels, aktualisiert vom Originalteam. 14. Juli

Stardew Valley+: Eines der besten und beliebtesten Indie-Spiele des letzten Jahrzehnts. Es gibt eine Million Farmspiele, aber nur ein Stardew Valley. 21. Juli

Hello Kitty Island Adventure: Ein familienfreundliches Open-World-Abenteuer für Kinder (oder Erwachsene), die Sanrio-Figuren lieben. 28. Juli