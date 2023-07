Apple Watch Ultra: Die besten Angebote zum Prime Day

Amazon veranstaltet seinen Prime Day am 11. bis 12. Juli 2023, an beiden Tagen kann man mit besonders attraktiven Schnäppchen für Apple-Produkte rechnen, wir werden selbstverständlich über die besten auf unserem “Prime Day”-Kanal berichten. Jetzt gibt es mehrere Apple-Watch-Modelle beim Online-Händler zum günstigen Preis.

Apple Watch Ultra

Die Apple Watch Ultra mit dem Trail-Loop-Armband gibt es derzeit bei Amazon für bis zu elf Prozent reduziert, so kostet Apples Outdoor-Uhr knapp 885 Euro gegenüber dem Startpreis von 999 Euro. So spart man dabei rund 115 Euro.

Apple Watch Ultra mit Trail Loop in Blau/Grau für 885 Euro bei Amazon kaufen

Wenn man die Angebotsseite genauer studiert, entdeckt man in der rechten Spalte die Option für einen Alternativpreis von 823 Euro. Dieses Angebot stammt von Amazon Retourenkauf, was heißt, jemand hat die Uhr gekauft, aber innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen wieder an den Anbieter zurückgeschickt. Dementsprechend gibt Amazon die Verpackung als “beschädigt” an. Bei diesem Kauf spart man rund 176 Euro, der Preisnachlass beträgt rund siebzehn Prozent.

Auch andere Armbandvarianten hat Amazon im Angebot, besonders interessant ist das mit dem Alpine Loop in Polarstern für 840 Euro. So günstig haben wir die Apple Watch Ultra noch nicht gesehen.

Apple Watch Ultra mit Alpine Loop in Polarstern für 840 Euro bei Amazon Kaufen

Es gibt noch eine dritte Armbandoption für die Apple Watch Ultra und auch hierfür ein gutes Angebot. Mit gelbem Oceanarmband kostet die Apple Watch Ultra 885 Euro.

Apple Watch Ultra mit Oceanarmband in Gelb für 885 Euro bei Amazon kaufen

Amazon verspricht die Lieferung noch diese Woche.

Apple Watch Series 8

Auch bei der Series 8 gibt es momentan recht gute Rabatte bei Amazon, das Product-Red-Modell ist bis zu 18 Prozent gegenüber UVP reduziert, und zwar bei beiden Größen. So zahlt man bei der Watch 8 41 mm auf Amazon 408 Euro und spart dabei 90 Euro. Für die gleiche Uhr in der 45-mm-Größe zahlt man beim Online-Händler 442 Euro und spart so über 90 Euro gegenüber dem Preis bei Apple. Amazon verspricht in beiden Fällen eine kostenlose Lieferung bis spätestens Freitag, den 14. Juli. Noch letzte Wochen haben die beiden Uhren rund 30 Euro mehr gekostet, dazu gab es nur Product Red reduziert, diese Woche bietet Online-Händler auch attraktiveren Farbvarianten an.

Apple Watch Series 8 Mitternacht 41 mm für 408 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 8 Rot 41 mm für 408 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 8 Silber 41 mm für 409 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 8 Schwarz 45 mm für 442 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 8 Rot 45 mm für 448 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch Series 8 Silber 45 mm für 449 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch SE zweiter Generation

Bei der Apple Watch der zweiten Generation gibt es momentan Rabatte auf Amazon, allerdings fallen sie nicht so hoch aus, wie bei der Apple Watch Series 8. So kann man die kleinere Variante in der Größe von 41 mm für 256 Euro kaufen (Farbvarianten Polarstern und Silber). Dabei spart man 43 Euro gegenüber dem Original-Preis von Apple.

Bei der Apple Watch SE 2 in der Größe von 45 mm ist besonders die Polarstern-Farbvariante interessant: Amazon verkauft sie für 290 Euro, ein Rabatt von 14 Prozent gegenüber dem Original-Preis von 339 Euro bei Apple.

Apple Watch SE 2 Silber 40 mm für 256 Euro bei Amazon kaufen

Apple Watch SE 2 Polarstern 44 mm für 290 Euro bei Amazon kaufen