Neu in iOS 17: iMessage nimmt Sprachnachrichten ihren Schrecken

Die Kollegen von “Caschys Blog” haben noch eine interessante Funktion in iMessage unter iOS 17 entdeckt: Drückt man länger auf den Abspielknopf bei der betreffenden Nachricht, blendet sich ein Kontextmenü mit alternativen Abspielgeschwindigkeiten ein.

iOS 17: Abspielgeschwindigkeit bei den Sprachnachrichten in iMessage Halyna Kubiv

Momentan bietet iMessages vier Optionen an: Die erste spielt die Nachricht im normalen Tempo ab, es stehen jedoch noch eine 1,25-, 1,5- und zweifache Abspielgeschwindigkeiten zur Verfügung. So kann man die erhaltenen Nachrichten mit dem entsprechenden Faktor schneller abspielen.

Eine vergleichbare Option hat Whatsapp bereits Ende 2021 eingeführt. In der Fläche neben der erhaltenen Sprachnachricht rechts versteckt sich hinter dem Profilbild mit dem Mikro noch ein Zahlenhinweis. Tippt man dort mehrfach, kann man die Wiedergabegeschwindigkeit auf das 1,5- oder zweifache setzen.

Eine weitere Funktion in iMessages kann die unterschiedlichen Abspielgeschwindigkeiten noch besser ersetzen: Das System transkribiert die gesprochene Sprache in manchen Sprachen automatisch, der Leser erhält die Audiodatei, aber auch den transkribierten Text, den er nach Wunsch gleich lesen kann. Deutsch ist von Anfang an dabei.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Dunkellila