Airplay: Ton funktioniert nicht? Das ist die Lösung!

Auch wenn manche behaupten, dass ein Apple TV bei einem Smart-TV überflüssig ist: Egal ob Set-Top-Box oder intelligenter Fernseher, das „Airplay“-Feature funktioniert sowohl auf dem einen, als auch auf dem anderen System. In der Regel können Sie ganz einfach Inhalte von ihrem iPhone, iPad oder Mac auf den Fernseh-Bildschirm übertragen. Manchmal kann es aber auch zu Ton-Problemen kommen. Doch auch dieses Problem lässt sich lösen.

Aktuell bester Preis: Apple TV 4K (2. Gen.) mit 64 GB

Typische Probleme – und ihre Lösungen

Beim Streamen können verschiedene Probleme auftreten, deren Ursachen unterschiedliche Gründe haben können. Hier sind typische Probleme und wie Sie diese beheben können:

1. Ton steht auf lautlos

Sobald Sie Inhalte, wie etwa ein Video, via Airplay streamen, erscheint auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac ein Player, über den das Video gestartet und pausiert werden kann. Je nach Gerät kann die Darstellung variieren. Hier können Sie auch den Ton mit einem Klick auf lautlos stellen. Überprüfen Sie daher als Erstes, ob das Lautsprecher-Symbol durchgestrichen ist. Falls ja, tippen Sie einfach darauf und der Ton sollte erklingen.

Ist der Ton auf lautlos gestellt? Ein einfacher Klick löst das Problem. Simon Lohmann

2. Lautstärke zu niedrig?

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf Ihrem Streaming-Gerät sowie dem Fernseher aufgedreht und nicht stummgeschaltet ist.

3. iPhone oder iPad auf lautlos gestellt?

Sollten Sie ein Video über Ihr iPhone oder iPad streamen, überprüfen Sie, ob der „Klingeln/Aus“-Schalter an der linken Geräte-Seite auf „Aus“ gestellt ist. In diesem Fall darf die orangefarbene Linie nicht zu sehen sein.

4. Musik pausiert unerwartet?

Manchmal kommt es zu unerwarteten Abbrüchen der Musikwiedergabe. Warum? Apple liefert folgende Erklärung:



„In manchen Situationen verwendet die Home-App möglicherweise deinen HomePod, Apple TV oder deine Airplay-kompatiblen Lautsprecher als Hauptaudioquelle zum Streamen von Musik (selbst wenn dein HomePod oder Apple TV gerade keine Musik abspielt). Die Verwendung von Siri oder anderen Diensten auf diesem Gerät könnte der Grund sein, weshalb die Wiedergabe überall unterbrochen wurde.“

Die Lösung für das Problem lautet ganz simpel: Sie müssen entweder auf dem Streaming-Gerät oder via Siri die Musikwiedergabe manuell fortsetzen – entweder via Sprachbefehl, oder in dem Sie erneut auf „Play“ drücken.

5. Noch mit Bluetooth-Kopfhörern verbunden?

Apples Ökosystem ist eigentlich so intelligent, dass es erkennt, wo gerade die Musik spielen soll. Mit anderen Worten: Selbst, wenn Sie Ihr iPhone mit Airpods verbunden haben, sollte der über Airplay gestreamte Ton auf dem Fernseher zu hören sein. Nutzen Sie jedoch Kopfhörer einer anderen Marke, kann es sein, dass Ihr iOS-Gerät verwirrt ist und den Ton weiterhin über die Bluetooth-Kopfhörer ausgibt.

Wenn dieses Problem besteht, gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen und trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und den Kopfhörern.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz